Первое настоящее дело налоговому контролю за ТЦО (дело по «УралКалий») закончилось в пользу налогового органа

Увы, к сожалению, чуда не случилось.

А жаль…

А ведь мы так все надеялись.

Судья Верховного Суда РФ Павлова Н.В., Определением от 25.11.2019 № 305-ЭС19-20791 (по делу № А40-29025/2017) отказала в передаче дела в СКЭС Верховного Суда РФ.

Хотя многие, и я в том числе, надеялись, что судейский вердикт будет другим.

Определение написано в жанре «посмотрели и не увидели оснований для пересмотра, т.к. все правильно». И понятно, что такое определение не безосновательно, ведь дело прошло «два круга», рассматривалось долго, с февраля 2017 года (без 2х месяцев – 3 года).

Хотя с другой стороны, учитывая, сколько внимания было приковано к этому процессу и как значимы результаты этого дела для будущей практики, думаю, что ВС РФ мог бы это дело и рассмотреть, что бы внести ясность, развеять сомнение, дать ориентиры…

Мы с коллегами тоже следили за этим делом с 2017 года, радовались успехам, переживали за поражения, отслеживали буквально каждое заседание, пытались как-то прокомментировать ситуацию (см. здесь, здесь и здесь).

Если в 2х словах по существу позиции судов, то суды согласились с налоговой инспекцией в том, что налогоплательщик применил не тот метод определения рыночной цены. Представленные налогоплательщиком данные – не соответствуют требованиям определения рыночных цен. Большие расхождения в расчетной «рыночности» цены обусловлены тем, что сам налогоплательщик не представил налоговым органам соответствующих документов и сведений. И как квинтэссенция всего - налогоплательщик хотел сэкономить на налогах, поэтому и применил удобный для себя метод. Примерно так…

Трудно сейчас говорить о том, почему так получилось? Как так получилось, что положительное для налогоплательщика решение суда I инстанции так и не устояло? Как там, «каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны» (Шота Руставели). Но убежден, что представители «УралКалия» сделали всё возможное, что бы обосновать справедливость своей цены и своих налогов. Но может быть кто-то что-то недоучел, а может быть «время сейчас такое».

В любом случае, надо понимать, что современный налоговый контроль за ценами штука довольно жесткая и даже жестокая. Это не тот либеральный подход, который был в судах еще 10-15 лет назад по поводу ст. 40 НК РФ, когда налоговая инспекция должна была на десять порядков обосновать свою «рыночность цены для целей налогообложения».

И хотя законодатель совсем недавно существенно сократил количество контролируемых сделок, внеся в гл. 14 смягчающие поправки (Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ), тем не менее? приходится признать, что ценовой контроль для целей налогообложения будет и далее только ужесточаться, тем более, что у налоговых органов появился положительный для них «прецедент».