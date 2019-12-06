Ну вааще.. Штрафовать за досрочную уплату налога? Это что-то новое! А вы представляйте, какой потенциал.

Досрочная уплата налоговым агентом НДФЛ не должна приводит к штрафу. К такому выводу пришел АС Центрального округа в Постановлении от 29.10.2019 по делу № А54-8727/2018.

Налоговым органом в ходе проверки было установлено, что перечисление ИП НДФЛ в бюджет осуществлялось до фактической выплаты доходов налогоплательщикам. При этом налоговый орган привлек налогового агента к ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ.

Суды, удовлетворяя требования ИП об отмене решения налогового органа, исходили из того, что перечисление сумм НДФЛ ранее даты, установленной НК РФ, события и состава налогового правонарушения, предусмотренного статьей 123 НК РФ, не образует.

Указывается, что в силу ст. 78 НК РФ налоговый агент вправе зачесть суммы излишне уплаченных налогов, являющихся федеральными, в счет предстоящих платежей, а также погашения недоимки по НДФЛ.

Объективную сторону налогового правонарушения образуют только действия по неудержанию и (или) неперечислению в установленный НК РФ срок сумм налога налоговым агентом, при которых образуется недоимка по причине непоступления налога в бюджет.