Конституционный Суд РФ признал право покупателя на возмещение НДС при покупке ТМЦ у банкрота

14 ноября в Конституционном Суде РФ состоялось слушание дела о проверке конституционности подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ по запросу Арбитражного суда Центрального округа.

19 декабря Конституционный Суд РФ объявил свой вердикт.

АС ЦО рассматривает спор между МИФНС мясоперерабатывающим предприятием. Последнее приобрело у признанного банкротом ЗАО свиней по договору купли-продажи. При этом свинокомплекс оформил и выставил счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС, которую налогоплательщик заявил к вычету. Мясопереработчиков обязали уплатить НДС, а также пени и штраф. Суды двух инстанций пришли к выводу, что в соответствии с подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации имущества банкрота не подлежат обложению НДС. У продавца не было оснований выделять в счетах-фактурах сумму НДС, и покупатель был не вправе претендовать на налоговые вычеты.

По мнению Конституционного Суда, покупатели продукции контрагентов-банкротов ставятся

в неясные условия налогообложения. Покупатель фактически платит НДС не только при покупке необходимой ему продукции, но и при реализации своей. При этом он не может ни истребовать НДС как необоснованно выставленный у продавца, ни вернуть его из бюджета. Складывается и противоречивая правоприменительная практика.

Федеральному законодателю предписано внести в действующее нормативное регулирование необходимые изменения.

Впредь до этого указанная норма не подлежит применению в истолковании, исключающем предоставление вычета по НДС налогоплательщикам, которым предъявлена сумма НДС в цене продукции, произведенной организацией – банкротом в процессе ее текущей хозяйственной деятельности;

покупатели продукции организации-банкрота имеют право на вычет НДС, если не будет установлено, что конкурсный управляющий и покупатель продукции знали, что сумма НДС, учтенная в цене продукции, при имеющемся объеме и структуре долгов организации не могла быть уплачена в бюджет;

налоговые органы не вправе доначислять покупателю НДС и отказывать ему в предоставлении вычета по НДС, если в ходе производства по делу о банкротстве ими не приняты были меры к прекращению организацией-банкротом текущей хозяйственной деятельности, в процессе которой произведена соответствующая продукция.

Конституционный Суд признал подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой неопределенность его нормативного содержания не обеспечивает в правоприменительной практике его единообразного понимания (Постановление КС РФ от 19.12.2019 № 41-П «По делу о проверке конституционности подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ в связи с запросом Арбитражного суда Центрального округа»).

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