Налоговая инспекция сама будет определять размер налога...

В ГосДуму поступил проект об исчислении налога по УСН налоговым органом.

30 декабря 2019 в ГосДуму поступил инициированный Правительством РФ законопроект № 875583-7 «О внесении изменений в главу 26-2 НК РФ», которым предусматривается предоставление права налогоплательщикам на УСН с объектом «доходы» перейти на исчисление налога (авансовых платежей) налоговым органом путем направления в налоговый орган уведомления о таком переходе через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.

Также для целей исчисления налога указанные лица должны осуществлять расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовой техники. При этом налоговая декларация налогоплательщиками не представляется, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет исчисляться налоговым органом на основании поступивших сведений об осуществленных расчетах, зафиксированных контрольно-кассовой техникой.

По итогам налогового (отчетного) периода налогоплательщику через личный кабинет налогоплательщика направляется уведомление о сумме налога (авансовых платежей по налогу), подлежащего уплате.