"Совокупный НДФЛ" будет 19 %?! Из-за "новой пенсионной реформы"

В июле 2020 ожидается решение вопроса о реформе пенсионных накоплений. Не знаю как вы, а я очень боюсь этой темы... Предчувствие у меня по этому поводу какое-то нехорошее... Вот не нравится мне это всё...
А если конкретнее, то я боюсь, что вся это "новая пенсионная реформа", будет возложена на нас с вами. Ну, например, как 6 % целевая пенсионная добавка к 13 % НДФЛ. И будет у нас "совокупный НДФЛ" - 19 %.
Первый зам.председателя ЦБР Сергей Швецов рассказал в интервью «Российской газете» о новых планах властей по поводы новых параметров накопительной пенсионной системы.
Предлагается разрешить досрочное снятие всей суммы накоплений при выходе на пенсию, но с условием уплаты с этой суммы 13% НДФЛ. Как альтернатива — выбрать НПФ, который будет выплачивать накопления в виде ежемесячного платежа по плану на 15–20 лет вперед.
Однако отметим, что вопрос пока окончательно не рассмотрен, в правительстве обсуждаются разные варианты разрешения вопроса и окончательно он должен решиться в середине 2020 года.