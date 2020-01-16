"Совокупный НДФЛ" будет 19 %?! Из-за "новой пенсионной реформы"

В июле 2020 ожидается решение вопроса о реформе пенсионных накоплений. Не знаю как вы, а я очень боюсь этой темы... Предчувствие у меня по этому поводу какое-то нехорошее... Вот не нравится мне это всё...

А если конкретнее, то я боюсь, что вся это "новая пенсионная реформа", будет возложена на нас с вами. Ну, например, как 6 % целевая пенсионная добавка к 13 % НДФЛ. И будет у нас "совокупный НДФЛ" - 19 %.