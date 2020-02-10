Бизнесмены в регионах ждут ведения инвестиционного налогового вычета

И как достучаться до региональных властей? Как убедить их, что есть очень эффективный инструмент стимулирования инвестиционной активности?

Ну что толку давать налоговых льгот «по капельке» и ждать от этого масштабной отдачи?

Всё больше и больше людей понимают, что инвестиционный климат в стране надо улучшать и развивать радикальными мерами. Но пока получается что-то всё, мягко говоря, «не очень».

Я уже неоднократно ратовал за введение в нашем регионе такого мощного инструмента инвестиционной поддержки как Инвестиционный Налоговый Вычет (ИНВ), но к сожалению «воз и ныне там».

Почему? Власти опасаются, что уральские налогоплательщики каааааак ломануться пользоваться этим ИНВ, что бюджет Свердловской области в раз опустеет. Тут можно, очень и очень серьезно спорить, но официальная версия именно такая.

А 15 января 2020 года в своем Ежегодном послании Президент России особо отметил, что ИНВ регионами сильно недооценен, в связи с чем пообещал тем субъектам РФ, которые будут вводить этот институт у себя на территории, компенсировать 2/3 выпадающих доходов поддержкой из федерального бюджета. Казалось бы, чего еще нужно?

Но пока информации о том, что что-то должно измениться очень мало...

Будем надеяться, что все-таки реакция будет.