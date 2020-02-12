Что такое "налоговая реконструкция" и что с ней будет?

Многие мои коллеги уже высказались о самой актуальной проблеме сегодняшнего дня проблеме "налоговой реконструкции". Но я надеюсь, что всё будет хорошо. Ведь "налоги должны иметь экономическое основание", а вводить фактически новые налоговые санкции НК РФ в 2017 вроде бы никто не собирался...

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2020 год начался с бурных обсуждений так называемой "налоговой реконструкции".

Напомню, что "налоговая реконструкция", это определение налоговых последствий сделки (сделок), исходя из реального экономического их смысла. Но если говорить о практической составляющей, то, благодаря применению налоговой реконструкции, налогоплательщики, сработавшие с "однодневкой", имеют возможность участь для целей исчисления налога на прибыль реально понесенные деловые расходы (исходя из доказанных рыночных цен). НДС, правда, в этой ситуации теряется полностью, но хотя бы "прибыль" можно отстоять.

Главным судебным прецедентом в этой связи, на который все и ссылались, было знаменитое "Камское дело", когда в 2012 году, Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.07.2012 № 2341/12 указал, что при принятии налоговым органом решения, в котором была установлена недостоверность представленных документов и содержались предположения о наличии в действиях налогоплательщика умысла на получение необоснованной налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных затрат должен определяться исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным сделкам.

И вроде бы по этой проблеме все было спокойно и нормально, но в 2017 году всё изменилось, в августе 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 НК РФ, введенная в действие Федеральным законом от 19 июля 2017 № 163-ФЗ.

Неоднозначное содержание этой статьи стало основанием для фискальных органов полагать, что с 2017 г. никакой "налоговой реконструкции" большее не допускается, потому что потеря права на применение расходов и вычетов, это такое некое "наказание", которое накладывается на тех, кто допускает работу с недобросовестными контрагентами. Такая позиция, в частности, была закреплена в письмах ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@.

И хотя на семинарах и встречах с налогоплательщиками представители ФНС по поводу современного состояния дел с "налоговой реконструкцией" отвечали "пусть судебная практика разрешит этот вопрос", для себя фискальные ведомства четко держали позицию - "с 2017 года никакой налоговой реконструкции нет"!

И вот, несмотря на 2 года относительного "затишья" в начале 2020 г. вновь проблема обострилась. Так, в первые рабочие дни 2020 г. появилась информация о письме Минфина РФ от 13.12.2019 № 01-03-11/97904, в котором финансисты подержал позицию своих коллег из ФНС России.

Также в январе 2020 года начались "столкновения" и на уровне судебной практики.

В конце января сразу два арбитражных суда вынесли решения о том, что налоговые органы обязаны учитывать понесенные налогоплательщиком расходы при начислении ему налога на прибыль.

Пример № 1: Арбитражный суд Уральского округа поддержал в споре с налоговыми органами компанию «Сива лес» (дело № А50-17644/2019). В августе 2018 г. инспекция доначислила ей 10,2 млн руб. налога на прибыль и НДС. Инспекторы не стали учитывать при расчете налога на прибыль 30,3 млн руб., потраченные на закупку древесины. Они также отказали компании в вычетах по НДС. Инспекторы утверждали, что компания закупала древесину у фирмы-однодневки, через которую обналичивала деньги и переводила их связанным с ней структурам. Суд признал, что компания не может претендовать на вычеты по НДС. Однако доначисление налога на прибыль не поддержал, поскольку компания действительно закупала лес.

Пример № 2: Похожее решение вынес Арбитражный суд Кемеровской области в налоговом споре ООО "Сибирской инжиниринговой торговой компании" (дело № А27-14675/2019). Суд постановил, что необоснованное получение налоговой выгоды не снимает с налоговиков обязанности определять, сколько налогов компания должна заплатить на самом деле. Отказываться учитывать все расходы по оспоренной сделке — значит накладывать на бизнес дополнительные санкции, указано в постановлении. В деле ООО "Сибирской инжиниринговой торговой компании" налоговые органы ссылались, в том числе, на Письмо Минфина РФ от 13.12.2019 № 01-03-11/97904, однако результата это не возымело.

Но, к сожалению, не все так благостно. Так, 14 января 2020 г. Седьмой ААС (Томск) отменил решение I инстанции, вынесенное в пользу налогоплательщика по вопросу "реконструкции налогов" и занял позиции налогового органа (дело «Кузбассконсервмолоко», дело № А27-17275/2019). Кстати, 10 февраля на вышеуказанный судебный акт подана кассационная жалоба.

Иными словами, можно утверждать, что действительно, вопрос о возможности применения "налоговой реконструкции" должен разрешиться в залах судебных заседаний, причем именно в 2020 г.

С одной стороны, у меня предчувствие, что "для налогоплательщиков всё будет хорошо", т.к. во-первых, позиция о налоговой реконструкции появилась исходя из экономического анализа правовых норм о налогах, и сформулирована эта позиция ни кем-то, а самим Высшим Арбитражным Судом РФ.

Тем более, что и Верховный Суд РФ как-то упоминал о возможностях "таможенной реконструкции" в части определения действительного размера таможенных платежей (см., например, Определение СКЭС ВС РФ от 26.01.2018 № 305-КГ17-14588 по делу № А40-128277/2015).

А во-вторых, мне кажется, что в ст.54.1 НК РФ нет ничего такого, чтобы вдруг "в раз" изменило все прежние подходы (я вообще считаю, что логика и позиция налоговых органов здесь по меньшей мере очень "натянута", это такой casus belli для налоговых органов, чтобы отменить им ненавистный "подход им. Камского ЖБИиКа").

С другой же стороны, волнение остается, потому что у ФНС и Минфина ведь тоже есть своя логика (хотя, своя логика всегда есть у любой стороны). Тем более в условиях невнятной ст.54.1 НК РФ (неудачной она какой-то получилась) возможны вариации в любую сторону.