ФСБ будет делиться оперативными данными с налоговыми органами. Проект опубликован

Говорил об этом еще на прошлой неделе, но тогда у меня не было ссылки на проект документа. Сейчас есть, размещаю.

Как я уже в начале февраля писал в своем блоге, ФСБ и ФНС готовят совместный приказ, в рамках которого спецслужба будет предоставлять налоговым органам результаты оперативно-розыскной деятельности.

Документ опубликован на портале проектов НПА: проект Приказа «О порядке представления органами федеральной службы безопасности результатов оперативно-розыскной деятельности налоговым органам», ID проекта: 02/08/12-19/00098566.

Согласно проекту, в налоговый орган могут направляться результаты ОРД, при условии, что передача такой информации не угрожает интересам спецслужбы. Решение о предоставлении данных ФНС будет приниматься руководством соответствующих подразделений ФСБ и оформляться постановлением. Еще одно постановление потребуется, если данные ОРД нужно рассекретить. Результаты ОРД оформляются в виде справки, в которой излагается информация без раскрытия способов, тактики и методики ее получения. Этот документ направляется в налоговый орган с сопроводительным письмом. При этом налоговый орган будет обязан отчитываться перед ФСБ о ходе и результатах использования полученной информации.

Результаты ОРД также могут быть представлены по мотивированному запросу налогового органа при наличии у последнего данных, свидетельствующих о возможных нарушениях законодательства о налогах и сборах, законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущих уголовную ответственность.