Сделки с валютные векселями между российскими юрлицами: что не так

Очень интересные дела. Сейчас будем следить за ними вновь, но уже из первой инстанции...

5 февраля Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела ряд дел о правомерности привлечения организации к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ при передаче российскому контрагенту в залог валютных векселей. Дела направлены на новое рассмотрение в Арбитражный Суд I инстанции (дела № А40-230871/2018, № А40-230883/2018, № А40-230879/2018, № А40-230876/2018).

Фабула дела: общество по договору поставки приобрело у российского контрагента оборудование. Стороны заключили договор залога, по условиям которого покупатель в залог своего обязательства по оплате товара передал принадлежащий на праве собственности вексель Газпромбанка, номинал и вид валюты векселя — 80 000 долларов США, оплата только в долларах США.

Административный орган пришел к выводу, что общество, передав вышеуказанный вексель (внешнюю ценную бумагу — валютную ценность) в залог российской компании, совершило валютную операцию между резидентами, запрещенную ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Арбитражные суды пришли к выводу о наличии в деянии общества состава вмененного административного правонарушения и о законности оспариваемого постановления о привлечении к административной ответственности.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в Арбитражный Суд I инстанции. Пока готова только резолютивная часть судебного акта, при изготовлении мотивировочной — нами будет размещена соответствующая информация.