Бизнес в шоке от статьи 54.1 НК, а налоговики не видят повода для паники

Новый глава ФНС РФ не признал проблемой для налогоплательщиков применение ст.54.1 НК РФ. Как говорится, «а позвольте вам не позволить»...

Что же это получается?

С 2017 года все налогоплательщики страны находятся, как бы это помягче, в очень неудобном положении, когда никто не знает, как трактовать эту непонятную и невнятную ст.54.1 НК РФ, а у налогового ведомства проблем, оказывается, нет...

С 2017 года собираются семинары/конференции, на которых тысячи налогоплательщиков и сотни экспертов пытаются понять, что им грозит по ст.54.1 НК РФ, как с этой статьей жить дальше, какие меры предпринять уже сейчас (тем более, что каких-либо четких разъяснений ни налоговая, ни Минфин по этой статье не дают... Те многословные и витиеватые, многобуквенные, но пустые по конкретному содержанию письма ФНС от 2017 года не в счет)...

Я уже не говорю о том, что за 180 налогоплательщиками (много или мало?) стоят судьбы конкретного бизнеса и судьбы конкретных живых людей. И это оказывается тоже никакая не проблема...

Глупышки, милые глупенькие налогоплательщики, ну чего вы, дурашки, испугались, ведь нет никакой проблемы... Подумаешь, 180 предприятий, на все страну с территорией в 17 млн. квадратных километров.

«Тяжело начинается неделя», — подумал Штирлиц...

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей РФ», — ответил Д. Егоров на просьбу журналистов прокомментировать возмущение бизнеса по поводу ст. 54.1 НК.

Однако, по словам экспертов, из-за «карательных мер» (блокировки счетов и т.д.) многие налогоплательщики просто «не доживают» до судов.

Недовольство бизнеса практикой применения ст. 54.1 НК вызвано тем, что налоговые органы не рассчитывают, сколько предприятие должно было заплатить, не нарушая правил. В результате уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, и доначисления значительно превышают суммы, которые бизнес вообще заработал. При этом штрафы составляют 40%.

Устранить «карательные меры» ранее предлагал правительству бизнес-омбудсмен Борис Титов, отмечавший, что существующая практика «носит штрафной характер», и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса.

Однако ФНС и Минфин отрицают необходимость «налоговой реконструкции».