Пятничное... О снижении НДС

Весело там у них в Госдуме... Берём налог, поднимааааем.... Потом берем налог, опускааааем... И так несколько раз.

Хотя мне не понятно одно, неужели Миронов не понимает, что никто в ГД не поддержит этот проект, от слова «совсем». Или это такие игруньки депутатские?

18 февраля депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект № 903200-7с довольно странным названием «О внесении изменений в часть II НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ».

Законопроектом предлагается снижение ставки НДС с 20 до 15 %.

Авторы законопроекта считают, что задекларированное повышение ставки НДС до 20 % для увеличения финансирования национальных проектов себя не оправдало. Налоги, которые легли дополнительным бременем на всю экономику и граждан страны, пошли на дополнительные выплаты в виде вычетов в те сферы, которые и без того являются самыми высокодоходными и с самой высокой заработной платой в стране (энергетика, добыча и первичная переработка природных ресурсов).

По мнению ряда авторитетных экспертов, 1 % снижения НДС приведет к ежегодному росту ВВП на 1 % за счет увеличения суммы, остающейся в распоряжении предприятий, в первую очередь в сегменте перерабатывающей промышленности, которая будет направлена на развитие предприятий и повышения уровня оплаты труда.