Ответственность за уклонение от проведения обязательного аудита

Вопросы нам часто задают по этому поводу. Вот решили комплексно ответить. Представляю вашему вниманию материал, подготовленный аудиторами группы компаний «Налоги и финансового право» под руководством директора по аудиту Звягина Дмитрия Сергеевича.

Аудит и обязательный аудит

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», определенная категория организаций обязана проходить обязательную независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности (аудит). За отказ или несоблюдение сроков юридическому лицу и его руководству придется отвечать перед законом.

Ответственность за отсутствие обязательного аудита — это штрафные санкции, которые применяются к организациям, перечисленным в законе «Об аудиторской деятельности». Для них независимая проверка бухгалтерии обязательна. О том, какие штрафные санкции за отсутствие аудиторского заключения существуют, расскажем далее.

С точки зрения собственника финансовые затраты на аудиторскую проверку балансируются уверенностью в достоверности данных для анализа финансового положения бизнеса, подготовленных бухгалтерской службой, тестируется качество бухгалтерской службы как составной части организации, выявляются риски финансовых потерь.

Когда аудит становится обязательным

Обязательному аудиту подлежат отдельные типы организаций вне зависимости от организационно-правовой формы. К числу таких организаций, в частности, относятся:

— акционерные общества (в том числе ЗАО);

— организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

— жилищные накопительные кооперативы (ст.54 Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»);

— застройщики (ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ);

— организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг;

— негосударственным пенсионным или иным фондом;

Полный перечень организаций, которые обязаны проводить аудиторскую проверку, опубликован на сайте Минфина РФ.

Кроме того, в общем случае, аудит обязателен, если финансовые показатели организации достигли следующих значений:

— выручка превышает 400 млн. рублей;

и/или

— валюта баланса превышает 60 млн. рублей.

Финансовые показатели берутся за год, предшествующий отчетному. То есть необходимость проведения аудита за 2019 год определяется по результатам анализа финансовых показателей за 2018 год.

В какой срок должно быть подготовлено аудиторское заключение

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта.

При представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом (п.5 ст.18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

То есть аудиторское заключение за 2019 год должно быть составлено не позднее 31.12.2020 г.

Публикация бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения

В отдельных случаях организация обязана опубликовать свою отчетность, например:

— жилищные накопительные кооперативы (ст.21 Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»);

— ООО в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

— организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ);

— публичные акционерные общества, а также непубличные акционерные общества в случае, когда число их акционеров превышает 50 или в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг (ст.92 Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

— консолидированную отчетность, если такая отчетность составляется (ст.7 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»).

В случае наличия обязанностей по опубликованию бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна публиковаться вместе с аудиторским заключением не позднее 3 дней с момента составления аудиторского заключения (п.10 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ). Опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами.

Например, требования к содержанию годового отчета акционерных обществ установлены в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П (далее по тексту — Положение). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО, подлежащего обязательному аудиту, раскрывается путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности (п.71.4 Положения).

Сведения о результатах обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с отражением, среди прочего, перечня бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, мнения аудиторской компании (индивидуального аудитора) о достоверности вышеуказанной отчетности с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности.

Ответственность

За отсутствие (непредставление, не опубликование) аудиторского заключения на Федресурсе законодательством предусмотрена административная ответственность: п. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 5000 до 50000 рублей, а в случае повторного правонарушения — дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет.

Последствия непроведения обязательного аудита (штрафы)

1. Штрафы со стороны налоговых органов, органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ (ст.28.3 КоАП).

За не предоставление аудиторского заключения в налоговый орган ответственность не установлена (ст. 14 Закона № 402-ФЗ; подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ), тем не менее, налоговый орган, установив при проверке отсутствие у проверяемого лица аудиторского заключения, вправе составить протокол об административном правонарушении.

Статьей 15.11 КоАП РФ предусмотрены штрафы за грубое нарушение правил бухгалтерского учета и отчетности, в том числе и за отсутствие аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным). Сумма штрафа для руководителя за отсутствие заключения составляет от 5 000 до 10 000 руб., а при повторном нарушении — от 10 000 до 20 000 руб., либо руководителю грозит дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет.

Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся, в том числе годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности.

Таким образом, отсутствие аудиторского заключения является нарушением требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.23.1 КоАП РФ и влечет за собой наложение штрафа:

— на граждан в размере от 2 до 4 тысячи рублей;

— на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года;

— на юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

2. Штрафы со стороны Банка России

Самые серьезные санкции могут быть наложены Банком России.

Публичное АО обязано раскрывать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ст.92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту — Закон № 208-ФЗ). Требования к содержанию годового отчета акционерных обществ установлены в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком РФ от 30.12.2014 г. № 454-П

Не опубликованиеакционерным обществом на странице в сети Интернет, равно как и непредставление акционерам, аудиторского заключения в установленный срок является нарушением требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках. Раскрытие информации не в полном объеме (бухгалтерская отчетность должна раскрываться вместе с аудиторским заключением), и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации влечет наложение административного штрафа:

— на должностных лиц — от 30.000 до 50.000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет;

— на юридических лиц — от 700.000 до 1.000.000 рублей. (п. 2 ст. 15.19 КоАП РФ).

3. Штрафы со стороны Росстата

За непредставление аудиторского заключения к комплекту представляемой в Росстат бухгалтерской отчетности (в случае обязательного аудита), организации и ее должностному лицу может грозить административный штраф (ст.19.7 КоАП РФ):

— от 300 до 500 рублей (на должностных лиц);

— от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (на юридических лиц).

При этом наложение штрафа не освобождает организацию от обязанности представить аудиторское заключение в органы статистики (п.4 ст.4.1 КоАП РФ).

Отметим, что срок хранения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности не ограничен (ч. 1 ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ; ст. 408 Перечня, утв. Приказом Минкультуры от 25.08.2010 г. № 558).

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня совершения административного правонарушения (ст.4.5 КоАП РФ).

Перспектива

В настоящее время самая жесткая мера ответственности применяется в отношении непредставление информации акционерам. Иные штрафные санкции для крупных компаний имеют незначительный размер. Примеров судебных решений, когда суд подтверждает обоснованность наложения штрафа на организацию исключительно за не опубликование аудиторского заключения, в арбитражной практике довольно мало.

Так, например:

1) отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации постановлением от 16.06.2017 № 17-6094/3110 был наложен штраф на ЗАО «Бийский крупяной комбинат «Наладчик» в размере 500 тысяч рублей по части 2 статьи 15.23.1 КоАП РФ на основании непредставления аудиторского заключения к годовому общему собранию акционеров. Решением АС Алтайского края от 5 октября 2017 г. по делу № А03-11802/2017 штраф был отменен (заменен на предупреждение), но только на основании доказательства вины аудиторской организации в несвоевременном представлении аудиторского заключения.

2) постановлениями ЦБ РФ от 27.02.2014 N 59-01-05-77-ЮЛ-16-4667/3110-1, N 59-01-05-77-ЮЛ-16-4668/3110-1 ЗАО «МТО» привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 000 руб. Решениями судов нескольких инстанций наложенный штраф оставлен в силе.

Учитывая, что размер административных санкций не обеспечивает должным образом исполнение обязанности по обязательному прохождению аудиторской проверки в 2019 году Минфином РФ подготовлен Проект Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ (в части установления ответственности за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в государственный информационный ресурс)».

Проектом закона предусмотрено дополнить главу 15 КоАП РФ статьей 15.11.1. Размер штрафа по данному проекту будет зависеть от того, необходимо ли проведение обязательного аудита. Если да — то штраф существенно больше. Так, согласно данному проекту, несвоевременное представление юрлицом отчетности, а равно представление ее в неполном составе может повлечь наложение штрафа до 200 тыс. руб.; до 500 тыс. руб. — если такая отчетность подлежит обязательному аудиту. В случае непредставления отчетности размер штрафа для юрлиц в отношении отчетности, подлежащей обязательному аудиту, может составить до 700 тыс. рублей.

Таким образом законопроект расширяет сферу применения существенных штрафов не только в части их применения Банком России к публичным акционерным обществам, но и к любым организациям, подлежащим обязательному аудиту.

Законопроект подготовлен 29.06.2018 г., но до настоящего времени не внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

В этой связи отметим, что согласно недавно опубликованному проект Кодекса об административных правонарушений, подготовленного Минюстом РФ, штраф предполагается установить в еще большем размере. Так, штрафы за несдачу бухотчестности в ГИРБО, в т.ч. и аудиторского заключения предполагается довести до 1 500 000 рублей.