Есть подозрения, что налоги для самозанятых повысят

Налоги с самозанятых будут повышены, я в этом нисколько не сомневаюсь. Вопрос только «когда и на сколько?». А вот и косвенное подтверждение такой перспективы.

Довольно таки неожиданная, но, в общем-то и логичная норма, введена в НК РФ в отношении самозанятых.

Так, п. 1 ст. 32 НК РФ дополнен подп. «17», согласно которому налоговые органы должны представлять в электронной форме в территориальные органы Пенсионного фонда сведения о постановке на учет (снятии с учета) в налоговых органах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан».

Указанные сведения налоговый орган должен передать не позднее трех дней, следующих за днем внесения их в ЕГРН.

Отметим, что с момента принятия Федерального закона № 325-ФЗ, в связи с расширением эксперимента по налогам для самозанятых еще на 19 регионов, название вышеуказанного закона изменилось. Сейчас его название звучит намного короче и проще: «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

И самый главный вопрос, который возникает в связи с этим поправками: «Для каких целей законодатель обязывает налоговые органы передавать эту информацию органам Пенсионного фонда»? Ведь самозанятые не платят страховые взносы в Пенсионный фонд.

Рискну предположить, что эта норма рассчитана на будущее действие. Ведь эксперимент рано или поздно закончится и сверхльготные налоговые условия деятельности самозанятых будут так или иначе пересмотрены.

Не думаю, что бы законодатель как-то радикально повысил налоговые ставки для самозанятых (6% при работе с юрлицами, и 4 % при работе с физическими лицами), однако для меня очевидно, что через некоторое время самозанятые станут плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд. И как раз к этому-то моменту у Пенсионного фонда будут уже все соответствующие сведения.