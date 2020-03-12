Минфин РФ: скан-копии документов не могут подтверждать расходы в целях главы 25 НК РФ

В наше "электронное" время, многие напоминают, что ряд правил действуют еще в их архаичном исполнении. Поэтому, оформляя документы "сканами", не забывайте оформить хозяйственные операции надлежащим образом. О чем, собственно, и говорит Минфин.

В письме Минфина РФ от 13.02.2020 № 03-03-06/1/9882 поясняется, что под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде

электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если расходы осуществлены на территории РФ, финансовое ведомство считает, что они могут быть подтверждены документами, оформленными в электронном виде и подписанными квалифицированной электронной подписью (электронной цифровой подписью), в случаях если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается требование о составлении таких документов на бумажном носителе.