В Госдуму внесли проект о снижении НДС

Конечно же, я поддерживаю этот законопроект, внесенный КПРФ. Но...

Даже я, который ни разу не был в Госдуме, понимаю, что этот закон не примут в ближайшие годы. И тогда возникает вопрос, а зачем вносить в Госдуму заведомо непроходной законопроект? Или это как у классика: «Шумим, братец, шумим» (Грибоедов бессмертен!)...

Кстати, 18 февраля другие депутаты (из «СР») внесли в Госдуму проект со странным названием, в котором также предлагается снизить НДС с 20 до 15 %. И сейчас в ГД от оппозиции лежит два законопроекта о снижении ставки НДС, или поэтапно до 12 %, или сразу, но до 15 %.

11 марта депутаты фракции «КПРФ» внесли в Госдуму законопроект № 918286-7 «О внесении изменения в НК РФ в части оптимизации ставок НДС в целях восстановления и развития потенциала экономики РФ».

Законопроектом предлагается внести изменения в п. 3 ст. 164 НК РФ, направленные на введение поэтапного снижения НДС с 20 % в 2021 году до 12 % к 2025 году.

Данное снижение НДС в течении 5 лет с 20 % до 12 % позволит обеспечить:

— расширение круга участников налогообложения НДС за счет осуществление в течение пяти лет плавного снижения ставки НДС, что несомненно позволит повысить

конкурентоспособность продукции российских производителей, а также повысить финансовую устойчивость малого и среднего бизнеса — субъектов данного налога;

— снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повышение уровня собираемости налогов;

— повышение инвестиционной активности, формирование источников реального наполнения федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;

— создание условий для роста валового внутреннего продукта, восстановления и дальнейшего развития потенциала экономики страны.