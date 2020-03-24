Новый зам. главы ФНС озвучил позицию ведомства по ст.54.1 НК РФ

24 января распоряжением Председателя Правительства на должность заместителя руководителя ФНС РФ был назначен Виктор Бациев.

До недавнего времени Виктор Валентинович нигде не выступал публично и не озвучивал свою позицию ни по своей работе в ФНС, ни по каким-то конкретным вопросам налогообложения.

И вот новость...

18 февраля состоялось заседание Налогового совета ТПП, на котором были обсуждены вопросы, связанные с применением положений ст.54.1 НК РФ – «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

На заседании выступил зам.руководителя ФНС В.В. Бациев, что можно считать первым публичным выступлением Виктора Валентиновича после вступления в новую должность.

В частности, В.В. Бациев отметил следующее: