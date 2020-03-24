Новый зам. главы ФНС озвучил позицию ведомства по ст.54.1 НК РФ

24 января распоряжением Председателя Правительства на должность заместителя руководителя ФНС РФ был назначен Виктор Бациев.
До недавнего времени Виктор Валентинович нигде не выступал публично и не озвучивал свою позицию ни по своей работе в ФНС, ни по каким-то конкретным вопросам налогообложения.
И вот новость...
18 февраля состоялось заседание Налогового совета ТПП, на котором были обсуждены вопросы, связанные с применением положений ст.54.1 НК РФ – «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».
На заседании выступил зам.руководителя ФНС В.В. Бациев, что можно считать первым публичным выступлением Виктора Валентиновича после вступления в новую должность.
В частности, В.В. Бациев отметил следующее:
- «Не стал бы спешить делать выводы о том, что статья крайне жесткая, т.к. мы не вправе сбрасывать со счетов и подходы Президиума ВАС РФ, а также СКЭС ВС РФ;
- «У высших судебных инстанций пока не было возможности высказаться о толковании ст. 54.1 НК РФ (прошло немного времени с начала ее применения). Но толкование судами других норм НК РФ, в частности ст. 252 об обоснованности расходов по налогу на прибыль, норм ст. 269 о тонкой капитализации, проблемы определения кондуитных компаний и лица, имеющего фактическое право на доход, мы уже наблюдаем и можем анализировать. В частности, суды продолжают в подобных случаях применять принцип приоритета существа над формой;
- Для того, чтобы преодолеть имеющиеся препятствия в применении ст. 54.1 НК РФ, нужно дифференцировать возможные ситуации и определить для каждой из возможных групп правила применения статьи, возможно, с какими-то поправками, оговорками, особенностями.