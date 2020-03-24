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Аркадий Брызгалин

Новый зам. главы ФНС озвучил позицию ведомства по ст.54.1 НК РФ

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24 января распоряжением Председателя Правительства на должность заместителя руководителя ФНС РФ был назначен Виктор Бациев. 

До недавнего времени Виктор Валентинович нигде не выступал публично и не озвучивал свою позицию ни по своей работе в ФНС, ни по каким-то конкретным вопросам налогообложения. 

И вот новость...

18 февраля состоялось заседание Налогового совета ТПП, на котором были обсуждены вопросы, связанные с применением положений ст.54.1 НК РФ – «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

На заседании выступил зам.руководителя ФНС В.В. Бациев, что можно считать первым публичным выступлением Виктора Валентиновича после вступления в новую должность.

В частности, В.В. Бациев отметил следующее:

  • «Не стал бы спешить делать выводы о том, что статья крайне жесткая, т.к. мы не вправе сбрасывать со счетов и подходы Президиума ВАС РФ, а также СКЭС ВС РФ;
  • «У высших судебных инстанций пока не было возможности высказаться о толковании ст. 54.1 НК РФ (прошло немного времени с начала ее применения). Но толкование судами других норм НК РФ, в частности ст. 252 об обоснованности расходов по налогу на прибыль, норм ст. 269 о тонкой капитализации, проблемы определения кондуитных компаний и лица, имеющего фактическое право на доход, мы уже наблюдаем и можем анализировать. В частности, суды продолжают в подобных случаях применять принцип приоритета существа над формой;
  • Для того, чтобы преодолеть имеющиеся препятствия в применении ст. 54.1 НК РФ, нужно дифференцировать возможные ситуации и определить для каждой из возможных групп правила применения статьи, возможно, с какими-то поправками, оговорками, особенностями.
Виктор Бациев 54.1 НК РФ
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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