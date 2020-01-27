Новым заместителем в ФНС стал преподаватель налогового права

Новый заместитель главы Федеральной налоговой службы назначен в пятницу. Им стал известный налоговый консультант, бывший судья Высшего арбитражного суда Бациев Виктор Валентинович.

Виктор Валентинович по образованию юрист. С 2003 года по 2009 год был главным консультантом, советником, начальником Управления анализа и обобщения судебной практики ВАС РФ. Потом был судьей, рассматривал дела, связанные с применением налогового законодательства.

После ликвидации ВАС перешел на преподавательскую работу. Преподает налоговое право на факультете повышения квалификации в «Высшей школе экономики» и в Исследовательском центре частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. Является руководителем правового направления проекта «Поддержка».

Новыми замами также стали Андрей Бударин, Юлия Шепелева, Виталий Колесников. Колесников возглавлял в ФНС управление регистрации и учета налогоплательщиков, Шепелева — управление трансфертного ценообразования, Бударин — управление оперативного контроля.

Напомним, что Михаил Мишустин, ставший премьер-министром, назначил вместо себя руководителем ФНС своего бывшего заместителя Даниила Егорова.