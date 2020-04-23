Перенос сроков налоговых проверок: разъяснения ФНС

В Письме от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ ФНС России разъяснила положения Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, касающиеся приостановления и продления сроков налогового контроля.

В частности, налоговое ведомство указало, что в соответствии с п. 4 Постановления № 409 проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок приостанавливается до 31.05.2020 включительно и возобновляется 01.06.2020.

Приостановление проведения назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок в данном случае влечет установление запрета на проведение всех мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках таких проверок. Однако такое приостановление не мешает инспекции совершить некоторые процессуальные действия досрочно.

Например, налоговый орган может составить акт проверки и направить его налогоплательщику в мае. При этом срок представления возражений нужно исчислять с 1 июня.

Аналогичным образом инспекция может до 1 июня принять решение по проверке, если материалы уже рассмотрены и все процедуры соблюдены.

Однако срок вступления в силу такого решения, а также срок подачи апелляционной жалобы начнет течь только с 1 июня.