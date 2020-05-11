Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Если Президент скажет по телевизору: «Пусть губернаторы сами принимают решения о нерабочих днях», но никакого Указа принято не будет, то создаст ли это правовые последствия?

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С нашим законодательством и правом творится что-то непонятое. Мы оказались в какой-то новой правовой реальности, которая отличается от прежней "новой правовой реальности", которая была вроде бы совсем недавно....

Как вы думаете, если Президент сегодня по телевизору скажет: "Пусть губернаторы сами принимают решения о нерабочих днях", но никакого Указа принято не будет, то создаст ли это правовые последствия? И будут ли иметь силу акты глав регионов, которые от устного указания Президента начнут решать соответствующие вопросы?

Я почему-то думаю, что Указ должен быть по любому, или о введение новых "нерабочих дней", или о делегировании соответствующих полномочий субъектам РФ.

Ну и в любом случае необходимо определиться со статусом этих "нерабочих" дней, когда все продолжают работать удаленно...

Итак, надеюсь, что сегодня эти вопросы будут разрешены...

Владимир Путин нерабочие дни коронавирус
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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