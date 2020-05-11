Если Президент скажет по телевизору: «Пусть губернаторы сами принимают решения о нерабочих днях», но никакого Указа принято не будет, то создаст ли это правовые последствия?

С нашим законодательством и правом творится что-то непонятое. Мы оказались в какой-то новой правовой реальности, которая отличается от прежней "новой правовой реальности", которая была вроде бы совсем недавно....

Как вы думаете, если Президент сегодня по телевизору скажет: "Пусть губернаторы сами принимают решения о нерабочих днях", но никакого Указа принято не будет, то создаст ли это правовые последствия? И будут ли иметь силу акты глав регионов, которые от устного указания Президента начнут решать соответствующие вопросы?

Я почему-то думаю, что Указ должен быть по любому, или о введение новых "нерабочих дней", или о делегировании соответствующих полномочий субъектам РФ.

Ну и в любом случае необходимо определиться со статусом этих "нерабочих" дней, когда все продолжают работать удаленно...

Итак, надеюсь, что сегодня эти вопросы будут разрешены...