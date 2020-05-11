Клерк.Ру

Путин проводит совещание по коронавирусу. С 12 мая начинается общий режим рабочих дней

Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Материал дополняется.

  • Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости.
  • В каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, врачи знают больше о самой болезни.
  • В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире.
  • С 12 мая единый период нерабочих дней завершается.
  • Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений.В
  • Выход из режимов ограничений быстрым не будет.
  • Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.
  • Полномочия глав субъектов продлеваются.
  • Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами.
Также Путин подписал указ по взаимодействию центра и регионов на этапе выхода из ограничений.

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  • Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
  • Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей.
  • 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы в энергетике, связи, других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями.
  • Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены.
  • Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться.
  • Необходимо поддержать самозанятых, вернуть им налог уплаченный в 2019 году.
Также Путин поручил Кабмину разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан.

  • Гражданам нужно оказать прямую помощь.
  • Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.
  • Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей
  • Предлагаю установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
  • Число безработных официально в РФ 1,4 млн человек.
А еще, Путин заявил, что проведет совещания по ситуации в АПК, связи и IT-индустрии.

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  • Необходимо, разрешая выходить людям из дома, не допустить распространения эпидемии.
  • Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.
  • По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. 
  • Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.
Также Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

  • Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.
  • Россия начинает аккуратно выходить из режима ограничений из-за коронавируса, людям нужно отнестись ко всем мерам безопасности с пониманием.

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