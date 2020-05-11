Путин проводит совещание по коронавирусу. С 12 мая начинается общий режим рабочих дней

Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Материал дополняется.

Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости.

В каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, врачи знают больше о самой болезни.

В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире.

С 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений.В

Выход из режимов ограничений быстрым не будет.

Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.

Полномочия глав субъектов продлеваются.

Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами.

📌 Реклама Отключить

Также Путин подписал указ по взаимодействию центра и регионов на этапе выхода из ограничений.

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля.

Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей.

12 мая необходимо создать условия для возобновления работы в энергетике, связи, других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями.

Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены.

Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться.

Необходимо поддержать самозанятых, вернуть им налог уплаченный в 2019 году.

Также Путин поручил Кабмину разработать общенациональный план по поддержке экономики и граждан.

Гражданам нужно оказать прямую помощь.

Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.

Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей

Предлагаю установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.

Число безработных официально в РФ 1,4 млн человек.

📌 Реклама Отключить

А еще, Путин заявил, что проведет совещания по ситуации в АПК, связи и IT-индустрии.

Необходимо, разрешая выходить людям из дома, не допустить распространения эпидемии.

Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.

По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно.

Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.

Также Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.