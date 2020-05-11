Путин проводит совещание по коронавирусу. С 12 мая начинается общий режим рабочих дней

Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке. Материал дополняется.
- Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости.
- В каждом регионе есть все необходимое для оказания помощи, врачи знают больше о самой болезни.
- В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире.
- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается.
- Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений.В
- Выход из режимов ограничений быстрым не будет.
- Для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются.
- Полномочия глав субъектов продлеваются.
- Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами.
- Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля.
- Работники соцучреждений, в том числе младший персонал, получат доплату на три месяца, она составит до 60 тысяч рублей.
- 12 мая необходимо создать условия для возобновления работы в энергетике, связи, других базовых отраслях, где нет прямого контакта с потребителями.
- Все массовые мероприятия по всей стране по-прежнему запрещены.
- Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться.
- Необходимо поддержать самозанятых, вернуть им налог уплаченный в 2019 году.
- Гражданам нужно оказать прямую помощь.
- Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысячи рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода.
- Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей
- Предлагаю установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
- Число безработных официально в РФ 1,4 млн человек.
- Необходимо, разрешая выходить людям из дома, не допустить распространения эпидемии.
- Компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май.
- По кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно.
- Кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.
- Списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.
- Россия начинает аккуратно выходить из режима ограничений из-за коронавируса, людям нужно отнестись ко всем мерам безопасности с пониманием.