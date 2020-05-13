О новых мерах поддержки бизнеса и граждан, озвученных Президентом 11 мая

Про списание налогов и про налоги самозанятых, это кончено сильный ход...

11 мая Президент РФ В. В. Путин провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики.

На совещании глава государства объявил, что период нерабочих дней в России завершается 12 мая. Однако на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. При этом главы субъектов по-прежнему сами принимают решения о сроках выхода из режима ограничений. У губернаторов остается право по согласованию с Правительством РФ ограничивать работу предприятий, не обеспечивающих санитарные нормы.

Президентом также были предложены новые меры поддержки граждан и бизнеса по преодолению кризиса от пандемии COVID-19.

В частности:

1) с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости для всех предприятий пострадавших отраслей, а также социально ориентированных НКО.

Эта мера позволит поддержать 7 млн. рабочих мест, отметил глава государства. Кредиты будут выдавать сроком на полгода в размере одного МРОТ на одного сотрудника. Льготная ставка по новой программе составит 2 %, остальное будет субсидировать государство. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. Если предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и проценты по нему будут списаны, если сохранится 80% персонала — спишут половину кредита и процентов по нему.

2) с 15 апреля по 15 июля для соцработников, ухаживающих за заразившимися коронавирусом COVID-19, будет установлена специальная федеральная доплата. Размер выплат должен быть установлен с учетом категории работника, его дополнительной нагрузки, а также возникновения очагов заражения. Правительство РФ должно решить вопрос о выделении средств до 25 мая.

3) до 15 мая медперсонал, работающий с пациентами с диагнозом COVID-19, должен получить гарантированные апрельские выплаты.

4) у субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, и социально ориентированных НКО будут полностью списаны налоги (за исключением НДС) и страховые взносы за второй квартал.

5) индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

6) самозанятым вернут налог на доход за 2019 год в полном объеме и предоставят «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, чтобы они провели налоговые платежи в 2020 году, не привлекая собственные средства.

7) с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет включительно разово выплатят по 10 тыс. руб.

8) в два раза повысится минимальный размер пособия по уходу за ребенком — до 6 тыс. 751 руб. Такое пособие получат неработающие люди, в том числе студенты.

9) выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет.

В этот же день Президент подписал Указ № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором нашли своё юридическое закрепление вышеуказанные президентские инициативы.