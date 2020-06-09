Уголовка + субсидиарка = двойной налог в бюджет из кармана директора

Дело — шедевр!

С директора дважды взыскали одну и ту же сумму недоимки... И ведь как мудро всё обосновано, «взыскание ущерба в рамках уголовного дела не тождественно привлечению к субсидиарной ответственности в рамках банкротства»... Все слова такие красивые, правильные, а вот суть...

Очень надеюсь, что Верховный Суд разберется.

25 июня Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит дело о правомерности привлечения к субсидиарной ответственности после взыскания ущерба в рамках уголовного дела (дело № А40-203647/2015).

Фабула дела: в рамках выездной налоговой проверки общество были доначислены налоги в связи с недоказанностью реальности хозяйственных операций по ряду контрагентов. В отношении директора общества было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ, с директора был взыскан материальный ущерб в размере налоговой задолженности. В отношении общества открыта процедура банкротства.

В рамках обособленного спора в деле о банкротстве директор был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму налоговой задолженности.

Не согласившись c такой позицией директор обратился с жалобой, в которой просил снизить размер субсидиарной ответственности на сумму налоговой задолженности в связи с наличием двойного взыскания с ответчика данной суммы как в рамках дела о банкротстве, так и в рамках уголовного дела.

Суды апелляционной и кассационной инстанций отклонили довод ответчика о том, что с него дважды взыскали денежные средства за одно и то же правонарушение. Суды отметили, что гражданский иск о взыскании ущерба за совершенное преступление в размере неуплаченных налогов не тождественен иску о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности.

Не согласившись с выводами судов, ответчик обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. По мнению подателя жалобы, взысканная в рамках обособленного спора в процедуре банкротства субсидиарная ответственность включает в себя, в том числе, сумму налоговой недоимки, которая была взыскана с него ранее в качестве ущерба по уголовному делу. Таким образом, ответчик полагает, что он дважды привлечен к ответственности за одно нарушение, что способствует неосновательному обогащению налогового органа.

Судья И. А. Букина сочла, что доводы ответчика заслуживают внимания и Определением от 28.05.2020 № 305-ЭС19-17007 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 25 июня 2020 г.

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.