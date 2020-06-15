Сканы в качестве первички: мнение Минфина

Я думаю, что этот вопрос слишком серьёзен, что бы разрешать его письмом Минфина (при всём уважении). Кажется пришла пора вводить соответствующую норму на уровень закона...

Письмом от 22.04.2020 № 03-01-10/32570 Минфин сформулировал позицию, которая может быть актуальна в текущий момент.

Со ссылкой на Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» финансовое ведомство отмечает, что первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. При этом согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в составе учетной политики экономического субъекта его руководителем утверждаются правила документооборота и технология обработки учетной информации, порядок контроля за хозяйственными операциями.

Приведенные нормы в их взаимосвязи, по мнению Минфина РФ, не препятствуют использованию в бухгалтерском учете в исключительных случаях скан-образов первичных учетных документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.