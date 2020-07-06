Допотпуск в связи с личной жизнью не облагается взносами

Ситуация: страхователем на основании коллективного договора производилась оплата дополнительных отпусков работников с сохранением среднего заработка, связанных с событиями в личной жизни работников. Данные начисления не были включены страхователем в базу по расчету страховых взносов по «несчастным случаям».

ФСС: дополнительные отпуска, предоставляемые сотрудникам организации в связи с событиями в их личной жизни, подлежат обложению страховыми взносами по «несчастным случаям».

Суды первой, апелляционный и кассационной инстанций, признавая позицию ФСС неправомерной, указали на то, что выплаты, носящие социальный характер, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума от 14.05.2013 № 17744/12, не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов по «несчастным случаям» (Определение ВС РФ от 30.12.2019 по делу № А21-12906/2018)

Комментарий : могу с уверенностью утверждать, что вопрос классификации характера произведенных начислений один из самых распространенных в спорах по взиманию с них страховых взносов.

Очередным Судом было отмечено, что коллективный договор, в отличие от трудового договора, регулирует социально-трудовые отношения. И если выплаты, носящие социальный характер, основанные на коллективном договоре, не являются стимулирующими, не зависят от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы, они не могут быть признаны составляющей системы оплаты труда и не являются объектом обложения страховыми взносами, и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.

При этом Суд подчеркнул, что сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не является основанием для вывода о том, что все выплаты, которые начисляются данным работникам, представляют собой оплату их труда.

Тем более что спорные выплаты не зависели от трудового вклада работников, их квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, не исчислялись исходя из установленных окладов, тарифов, надбавок и продолжительности трудового стажа.

Интересно, кстати, отметить, что Судья ВС РФ, отказывая ФСС в передаче дела в СКЭС ВС РФ, особо отметил, что ФСС некорректно ссылается на судебную практику по аналогичным ситуациям:

«Ссылка на судебную практику подлежит отклонению, поскольку по приведенному делу спор касался не доначисления страховых взносов, а включения в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, периодов нахождения работников в дополнительном оплачиваемом отпуске, в котором за работником сохранялась средняя заработная плата, на которую начислялись страховые взносы».

---------------------------- Дробитесь правильно! ---------------------------- если ваш бизнес имеет несколько самостоятельных направлений, оформленных на разных лиц, которые взаимодействуют между собой, достигая общего результата...

если единый по сути процесс производства также разделен между несколькими лицами, которые также взаимодействуют между собой для достижения общего результата...

если при этом названные лица (все или некоторые из них) применяют специальные налоговые режимы или налоговые льготы, но утратили бы права на них в случае осуществления деятельности от одного лица... ...то у вас есть основания опасаться претензий налоговой в дроблении. Итогом таких претензий может быть отказ в применении льгот и льготных налоговых режимов.

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