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Аркадий Брызгалин

Уточнят механизм освобождения от НДС должников-банкротов

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В Госдуму внесен законопроект № 987383-7 «О внесении изменения в ст.146 части II НК РФ (в целях уточнения операций, не являющихся объектом налогообложения НДС при осуществления хозяйственной деятельности должниками, признанными несостоятельными (банкротами)».

Правительство и не скрывает, что этот проект направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 г. № 41-П в части устранения неопределенности в истолковании и применении подп.15 п.2 ст.146 НК РФ.

Законопроект уточняет, что от НДС освобождается не только продажа имущества и имущественных прав должников, признанных банкротами, но и продажа товаров, работ, услуг и имущественных прав в ходе текущей хозяйственной деятельности после признания их банкротами.

Сейчас должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, может продолжать текущую хозяйственную деятельность и продавать произведенную им продукцию. При этом, согласно действующей ст. 146 НК РФ, не облагаются НДС операции по реализации имущества или имущественных прав таких должников.

Предусмотренная законопроектом редакция данного пункта устраняет неопределенность его нормативного содержания.

Новая редакция законопроекта устанавливает, что НДС не облагаются все операции по реализации товаров (работ, услуг) или имущественных прав должников, в том числе операции по продаже товаров (работ, услуг), изготовленных и или приобретенных (выполненных, оказанных) после признания должников банкротами.

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Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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