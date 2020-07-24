Порядок налогообложения прибыли КИК изменят

16 июля депутатами ГосДумы внесен законопроект № 990129-7 «О внесении изменений в ст. 25-13-1 части I и часть II НК РФ».

Законопроектом предлагается урегулировать некоторые вопросы, касающиеся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (далее — КИК), а именно:

— исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из расчета эффективной ставки налогообложения прибыли КИК для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее лицо — российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не несет налогового бремени в связи с их получением;

— в целях устранения неопределенности положений НК РФ в части налогообложения прибыли КИК предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также упорядочить и привести в соответствие с экономической сущностью холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой (субхолдинговой) компанией;

— перейти от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК применительно к операциям с производными финансовыми инструментам (далее — ПФИ) ввиду специфики экономической природы данного вида сделок, предполагающей возможность получения только положительного или отрицательного финансового результата. Предлагается финансовые результаты от операций с ПФИ учитывать в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК;

— унифицировать порядок определения расходов КИК при реализации (ином выбытии) долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг, ПФИ, предусмотрев, что соответствующие расходы определяются в соответствии с порядком (методом списания), предусмотренным соответствующей финансовой отчетностью КИК;

— урегулировать порядок учета налога, исчисленного и (или) уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после даты предоставления контролирующим лицом налоговой декларации в отношении прибыли КИК за соответствующий финансовый год.

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