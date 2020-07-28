Обратившихся в ИФНС за имущественным вычетом запретили считать мошенниками

«Обращение в налоговый орган для получения имущественного налогового вычета не может расцениваться как умысел на совершение мошенничества» — к такому выводу пришел Конституционный суд РФ в Постановлении от 22.07.2020 № 38-П «По делу о проверке конституционности ч. 3 ст. 159 УК РФ в связи с жалобой гражданина М. А. Литвинова».

Конституционный Суд РФ признал ч. 3 ст. 159 УК РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально направленных на создание условий для принятия налоговым органом неверного решения в пользу налогоплательщика.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что предусмотренное налоговым законодательством действие в виде обращения в налоговый орган налогоплательщика, представившего достоверные сведения в документах, на основе которых заполнена налоговая декларация, не может расцениваться в качестве элемента состава преступления (хищения), если не будет установлено, что при этом налогоплательщиком предприняты целенаправленные действия к тому, чтобы сформировать условия для принятия налоговым органом ошибочного решения (в частности, имел место сговор с сотрудником налогового органа в целях хищения), поскольку предоставление необоснованного налогового вычета должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников этого органа, которыми по итогам камеральной налоговой проверки принимается решение о праве на налоговый вычет и его действительном размере.

В противном случае оценка поведения налогоплательщика как запрещенного уголовным законом или, напротив, как разрешенного налоговым законодательством, по существу, ставилась бы в зависимость от того, какое решение будет принято сотрудниками налогового органа, что вело бы к произвольному применению ст. 159 УК РФ во взаимосвязи с положениями, определяющими основания, порядок и условия предоставления налогового вычета, к нарушению уголовно-правовых принципов законности, вины и справедливости.

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