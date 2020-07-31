Как считать налог на имущество при изменении кадастровой стоимости

22 июля Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела дело об исчислении налога на имущество при изменении кадастровой стоимости объекта в течение налогового периода. Дело направлено на новое рассмотрение в АС I инстанции (дело № А40-58198/2018).

Фабула дела: в налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2016 год общество исчислило сумму налога в отношении принадлежащего ему объекта — здания исходя из кадастровой стоимости, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 21.11.2014 № 688-ПП.

Решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости по Москве от 22.11.2016, принятым по результатам рассмотрения заявления Департамента городского имущества от 01.11.2016, кадастровая стоимость указанного здания признана недостоверной.

На основании решения комиссии в государственный кадастр недвижимости 20.12.2016 внесены сведения об изменении кадастровой стоимости здания. Также установлено, что кадастровая стоимость подлежит применению с 01.01.2016.

Инспекцией проведена камеральная проверка налоговой декларации общества по налогу на имущество организаций за 2016 год, по результатам которой вынесено решение о доначислении налога исходя из измененной кадастровой стоимости.

Общество не согласилось с указанным решением и обратилось в арбитражный суд.

Отказывая обществу в удовлетворении требований, суды трех инстанций исходили из того, что вновь определенная в соответствии с решением комиссии кадастровая стоимость здания подлежит применению в целях налогообложения с 01.01.2016, поскольку уполномоченный орган города Москвы обратился за пересмотром кадастровой стоимости в комиссию в 2016 году.

Не согласившись с выводами судов, общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд. По мнению подателя жалобы, доначисленные суммы налога не соответствуют размеру его действительных налоговых обязательств, рассчитанных на основании достоверных сведений о рыночной стоимости объекта недвижимости.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как указала судебная коллегия, недостоверное определение кадастровой стоимости объекта недвижимости не может служить основанием для освобождения плательщика от обязанности по уплате налога.

Однако это не означает, что налоговая обязанность общества за 2016 год подлежала определению исключительно исходя из сведений об исправленном значении кадастровой стоимости, определенной методом «массовой оценки» с использованием достоверных сведений об объекте недвижимости.

В ситуации, когда временная неопределенность в установлении размера налоговой базы возникла в течение налогового периода и сведения о вновь определенной кадастровой стоимости были внесены в государственный кадастр недвижимости только 20.12.2016, налогоплательщик не имел полноценной возможности реализовать свое право на установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости объекта недвижимости.

В связи с этим плательщики налога на имущество, столкнувшиеся с временной неопределенностью в определении налоговой базы принадлежащего им имущества в течение налогового периода 2016 года, в сложившейся исключительной ситуации не могут быть лишены права на предоставление доказательств, подтверждающих величину рыночной стоимости объектов налогообложения, непосредственно в суд.

СКЭС направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции с целью определения действительных налоговых обязательств общества по налогу на имущество за 2016 год.

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