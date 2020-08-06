СКЭС Верховного Суда рассмотрит дело о применении правил «тонкой капитализации»

9 сентября Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит дело о доначислении налога на прибыль в связи с неприменением правил «тонкой капитализации» торговой сетью «Монетка» (дело № А60-29234/2019).

Фабула дела: в 2018 году МРИ ФНС № 25 по Свердловской области была проведена выездная налоговая проверку ООО «Мега-Инвест» по вопросам соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за 2014-2016 годы. По итогам проверки налоговый орган пришел к выводу о неуплате налогоплательщиком в бюджет 143,4 млн. руб. — налог на прибыль за 2014-2016 годы, пени и штраф.

Основанием для принятия решения налогового органа послужил вывод инспекции о занижении обществом налоговой базы по налогу на прибыль путем завышения внереализационных расходов на сумму процентов по контролируемой задолженности в размере 531 563 358 рублей по долговым обязательствам перед ООО «Элемент-Трейд» (заимодавец по договорам займа).

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требования общества и признавая правомерным доначисление налога на прибыль, исходили из того, что заявитель имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству перед ООО «Элемент-Трейд», которое является взаимозависимым лицом с иностранной компанией LLC Bontal Trading Limited (Кипр), косвенно участвующей в ООО «Мега-Инвест» с долей участия в уставном капитале более 90%.

При этом сумма непогашенной контролируемой задолженности общества превышала величину собственного капитала более чем в 3 раза, в связи с чем на последнее число каждого отчетного (налогового) периода общество обязано было исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода.

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд. По мнению подателя жалобы, суд вправе признать контролируемой задолженность по долговым обязательствам перед иностранной компанией в целях применения п. 2 ст. 269 РФ, если иностранная компания, участвующая в капитале налогоплательщика, имела возможность оказывать влияние на принятие решения о предоставлении займа связанным с ней лицом.

Вместе с тем, компания LLC Bontal Trading Limited не может быть признана лицом, контролирующим займ, предоставленный обществу от ООО «Элемент-Трейд», поскольку не осуществляла и не могла осуществлять фактический контроль в отношении спорной задолженности, не являлась источником предоставления займа и не принимала на себя соответствующие риски.

Более того, фактическими получателями дохода в отношении всех потенциальных доходов компании LLC Bontal Trading Limited признаются российские налоговые агенты, которые в соответствующих долях являются конечными бенефициарами Группы компаний торговой сети «Монетка». Контроль иностранной компании российскими физическими лицами также влечет невозможность применения к спорной задолженности правил «недостаточной капитализации».

Кроме того, общество в жалобе ссылается на то, что полученные от ООО «Элемент-Трейд» заемные средства использовались для инвестиций исключительно на территории РФ. Доказательств, свидетельствующих о том, что представленное обществу финансирование повлекло перераспределение капитала в пользу компании LLC Bontal Trading Limited или иных юридических лиц, налоговым органом не представлено. Напротив, ООО «Элемент-Трейд» декларировало начисленные процентные доходы в составе налоговой базы по налогу на прибыль в качестве внереализационных доходов и уплачивало налог на прибыль организаций.

Судья М. К. Антонова сочла, что доводы Общества заслуживают внимания и Определением от 23.07.2020 № 309-ЭС20-7376 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 9 сентября 2020 г.

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.

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