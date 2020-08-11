Стоимость медосмотра, проведенного до трудоустройства, не облагается страховыми взносами

Такую позицию поддержал АС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 14.05.2020 по делу № А45-35434/2019.

Суды установили, что все граждане, прошедшие предварительный медицинский осмотр, впоследствии приняты в общество на работу, что подтверждено соответствующими приказами по личному составу. Сумма понесенных обществом расходов на компенсацию гражданам за прохождение предварительных медицинских осмотров (обследований) для приема на работу подтверждена документально.

При этом суды сделали верный вывод о том, что события, с которыми связана выплата компенсации, имели место в силу императивных требований трудового законодательства РФ об обязательном определении соответствия состояния здоровья поступающих на работу лиц поручаемой им работе при отсутствии трудовых отношений между обществом и физическими лицами. Компенсация затрат (оплата) за прохождение обязательного предварительного медосмотра не является объектом обложения страховыми взносами, так как не носит характер вознаграждения в рамках трудовых отношений, не является выплатой по трудовому или гражданско-правовому договорам, не является поощрительной или стимулирующей выплатой.

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