Налогоплательщик не вправе заявить имущественный вычет при продаже бизнес-имущества

К такому выходу пришла Судебная коллегия по административным делам ВС РФ в Кассационном определении от 16.09.2020 № 39-КАД20-2-К1.

Фабула дела: физическое лицо в 2017 году по 17 договорам купли-продажи реализовало находящиеся в его собственности менее трёх лет 17 автотранспортных средств: один автофургон, один эвакуатор, один грузовой автомобиль, один 2 автобус, один грузовой-бортовой автомобиль, два грузовых фургона, десять автомобилей-фургонов.

В налоговой декларации по НДФЛ налогоплательщик отразил указанные операции, указав сумму облагаемого дохода по каждому объекту 0 руб.

По результатам проверки налоговый орган составил решение, в котором пришел к выводу о незаконном занижении налогоплательщиком налоговой базы по НДФЛ в связи с применением имущественных вычетов в виде сумм расходов на приобретение перечисленных транспортных средств.

В обоснование доначислений Инспекция указала на то, что в данном случае имущественные налоговые вычеты не могут быть применены, поскольку транспортные средства использовались налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщик, считая принятое налоговым органом решение неправильными, обратился в суд с административным исковым заявлением о признании его незаконным. По мнению административного истца, транспортные средства, которые являлись предметом договоров купли-продажи, им не использовались в предпринимательской деятельности, он имел право на имущественный вычет, установленный п. 1 ст. 220 НК РФ.

Суды трех инстанции, в том числе СКАД ВС РФ, отказали налогоплательщику в удовлетворении требований.

Суды установили, что проданные налогоплательщиком транспортные средства приобретены за незначительный промежуток времени и не предназначены по своим техническим характеристикам для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. При таком положении суды верно квалифицировали доход, полученный налогоплательщиком в результате заключения 17 договоров купли-продажи, как доход от продажи транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности.

В этой связи суды пришли к выводу, что основания для уменьшения налоговой базы по НДФЛ на сумму фактически произведённых расходов, связанных с приобретением этого имущества, у налогоплательщика отсутствовали.