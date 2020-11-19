Здания не могут облагаться налогом по кадастровой стоимости только исходя из назначения земельного участка

К такому выводу пришел Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12.11.2020 № 46-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ в связи с жалобой открытого акционерного общества «Московская шерстопрядильная фабрика».

Фабула дела: заявитель оспаривал конституционность положений подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ, в связи с тем, что данная норма допускает взимание налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, т.е. в повышенном размере, исключительно по признаку назначения земельного участка, на котором они расположены, вне зависимости от предназначения и фактического использования самих этих объектов в производственных и образовательных целях.

При рассмотрении налогового спора судебные инстанции отказывали в удовлетворении требований налогоплательщика, сославшись на то, что, согласно ст. 378.2 НК РФ для отнесения объекта недвижимого имущества к торговым объектам и объектам для размещения офисов достаточно соответствия одному из перечисленных в этой статье условий (в рассматриваемом случае — один из видов разрешенного использования земельных участков, на которых расположены здания). Суды посчитали, что здания отвечают признакам объектов недвижимости, в отношении которых налоговую базу следует определять по их кадастровой стоимости, а критерий фактического их использования не имеет правового значения.

Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался в том смысле, что Земельный кодекс РФ, признает одним из принципов земельного законодательства деление земель по целевому назначению на категории. Кроме того, к принципам земельного законодательства относится единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.

При этом содержание законодательства о налогах и сборах предполагает, в частности, что налоговые обязательства производны от экономической деятельности.

Оспариваемое законоположение, однако, связывает налоговые последствия только лишь с одним из видов разрешенного использования земельного участка, что создает почву для различий в налогообложении, притом, что такие различия могут быть лишены достаточных экономических предпосылок и быть в итоге несправедливыми.

В результате подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ был признан не противоречащим Конституции РФ, при этом правоприменительные решения, принятые по делу, направлены на пересмотр с учетом выявленного конституционно-правового смысла положений подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ.