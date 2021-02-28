Два великолепных судебных прецедента от СКЭС Верховного Суда РФ по поводу однодневок из 2020го

В мае месяце Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ почти одновременно рассмотрела два интереснейших дела, касающихся возложения на налогоплательщика вины за его взаимоотношения с контрагентами, которых налоговики признали однодневками.

Дело в том, что подобными налоговыми спорами — т.е. спорами по однодневкам с лишением бизнеса вычетов по НДС, а то и расходов по налогу на прибыль — буквально завалены арбитражные суды страны. Более того, некоторые дела до суда вообще не доходят, т.к. налогоплательщики понимают, что дела им не выиграть. Ведь у налоговиков в этом уже более чем 15-летний опыт.

И ладно, если бы налогоплательщики «страдали» за неумную оптимизацию или за обналичку через ими же созданные номинальные структуры. Очень часто компании к «черным» фирмам не имеют никакого отношения, заключают договор, проводят его исполнение, отражают хозяйственные операции в бухгалтерском и налоговом учете — и на этом успокаиваются. А через пару-тройку лет начинается эпопея, в которой «крайним» остается не тот, кто налогов не заплатил, а тот кто с ними «посотрудничал».

Оправдания налогоплательщиков в духе «а я откуда знаю», «я контрагентов не контролирую», «я не отвечаю за действия третьих лиц» никого особо не волнуют.

Фактически, действует принцип «Кто не спрятался, я не виноват», когда государство включило механизм круговой поруки. Получается, что ФНС борется с однодневками, наказывая тех, кто с ними вступает в работу — то есть когда за работу с «неправильным» контрагентом ответственность несет не сам нарушитель, а представители бизнеса.

Тезис со стороны проверяющих здесь один: «А нечего было с однодневками работать».

И такая практика стала столь повсеместной, что выиграть налоговый спор, если налоговая выявила где-то в цепочке однодневку, стало может быть и возможным, но уже сродни чуду.

Несмотря на массовость налоговых споров по этому поводу, в Верховном Суде РФ за несколько лет их рассматривали всего несколько раз.

С 2016 года, например, я таких дел насчитал их всего три.

В 2016 году это было дело ООО «Центррегионуголь» (№ А40-71125/2015), когда Верховный Суд РФ своим Определением от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 признал доначисление НДС и налога на прибыль незаконным, т.к. противоречивость доказательств налоговиков в «дежурном» наборе обвинений была признана просто недопустимой.

В 2017 году — дело АО «СИТИ» (№ А40-120736/2015), когда налоговая инспекция по буквально надуманным основаниям признала однодневками действующие предприятиями, которые к тому же работали даже по контрактам с госорганами (Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 06.02.2017 № 305-КГ16-14921).

В 2018 году тема однодневок всплыла по делу ЗАО «НПФ «Технохим» (№ А40-32793/2017). Тогда налоговики буквально запутались в выявлении принадлежности однодневки не то к продавцу, не то к покупателю. Тогда Верховный Суд, направляя дело на новое рассмотрение, особо указал на то, что налоговые органы, составляющие единую централизованную систему (ст.30 НК РФ), не могут допускать противоположных оценок одной и той же деятельности в итоговых решениях по материалам различных налоговых проверок (Определение СКЭС ВС РФ от 27.09.2018 № 305-КГ18-7133).

Таким образом, можно предположить, что за несколько лет в практике рассмотрения налоговых споров по однодневкам появились и накопились новые вопросы и проблемы, которые объективно требовали нового вмешательства Верховного Суда РФ. Что и произошло в 2020 году.

Первое такое дело было рассмотрено СКЭС Верховного Суда РФ в 14 мая, № А42-7695/2017, дело по АО «СПТБ «Звездочка» (№ А42-7695/2017).

Предприятие в 2013 году заключила договор поставки товарно-материальных ценностей на первые взгляд с нормальной компанией, договор исполнен, ТМЦ поставлены, оплата произведена, налоговые последствия отражены и налогоплательщик со «спокойной душой» поставил НДС к вычету.

Однако в 2017 году (т.е. фактически через 4 года) налоговая инспекция, проверяя предприятие, сделало выводы о том, что представленные на проверку документы «не подтверждают реальность поставки товаров данным контрагентом». Всё как обычно... Даже набор претензий и аргументов вполне «дежурный», который вы можете найти в сотнях, если не тысячах актах и решениях налоговых органов: отсутствие активов и персонала для осуществления поставки товара, в компании-поставщике числиться 1 человек, налоги уплачиваются в минимальном размере, результаты экспертизы показывают, что счета-фактуры и товарные накладные подписывал не директор контрагента, а иное лицо.

Выводы тоже не оригинальные: налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе контрагента, не истребовал рекомендации, подтверждающие репутацию поставщика, не истребовал документы реальности его деятельности, не убедился, что документы подписаны «тем кем надо» ну и т.д.

Правда, налоговая не оспаривала реальность поставки, с чем согласились и суды, однако, опять же, в условиях неосмотрительности и учитывая, что «в бюджете не сформирован источник вычета (возмещения) НДС», в этом вычете было отказано.

Единственной может быть особенностью в данном деле можно назвать то, что речь в нём шла о крупном оборонном предприятии, и делать вывод о том, что оно «дружит с однодневками», как то было не совсем правильно. Хотя это тоже показатель, от обвинений по работе с «однодневкой» не застрахован никто.

Все суды согласились с налоговой инспекцией, и, вроде бы, как поётся в известной песне «Никто поделать ничего не смог...», но Верховный Суд подобный набор «дежурных» доводов и доказательств не убедил.

Фактически, СКЭС Верховного Суда РФ, пересматривая дело и направляя его на новое рассмотрение, оценила весь основной комплекс аргументов, которые обычно используются в налоговых спорах подобной категории.

Так, СКЭС высказался и по поводу «формирования источника в бюджете», и по поводу «осмотрительности» и по поводу «распределения бремени доказывания». Причем «высказался» Верховный Суд РФ достаточно подробно и широко, иногда даже создает впечатление, что ты читаешь не судебный акт, а выдержки из монографического исследования.

В частности СКЭС Верховного Суда РФ особое внимание уделила обстоятельствам реальности хозяйственных операций (в тексте Определения о «реальности» сказано более 10 раз) и еще раз подтвердила давнюю позицию судебной практики о том, что реальность поставки является базовым исходным положением при рассмотрении подобных споров.

Есть реальность — можно биться, нет реальности — дело не выиграть никогда.

Кроме того, СКЭС Верховного Суда РФ проанализировала расхожий довод налоговых органов про «источник в бюджете», когда утверждается о том, что якобы, если твой контрагент НДС в бюджет не перечислил, то никакого НДС к возмещению тебе не причитается.

В принципе, Верховный Суд РФ с таким подходом согласен, указывая, что «...отказ в праве на вычет входящего налога обуславливается фактом неисполнения обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика или (и) поставщиками предыдущих звеньев в той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога». Тем не менее, как бы полемизирует Суд, сам по себе этот факт не может быть достаточным, чтобы считать применение налоговых вычетов покупателем.

И дальше вывод: лишение права на вычет НДС возможно, когда налогоплательщик преследовал цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, или он знал или должен был знать о том, что его контрагент нарушает налоговое законодательство и таким образом налогоплательщик мог это предотвратить.

Хорошо проехался Верховный Суд РФ по еще одному популярному доводу налоговых органов: «контрагент уплачивает налоги в незначительных суммах» и про «должную осмотрительность» подробно написал.

Во втором деле, которое СКЭС Верховного Суда РФ рассмотрела 28 мая (дело № А40-23565/2018, по заводу «Красцветмет»), обстоятельства и ситуация были схожими с предыдущим делом, поэтому Верховному Суду РФ оставалось только повторить свои выводы и доводы, но с учетом, конечно, конкретных обстоятельств дела.

Иными словами, в 2020 году у налогоплательщиков появились новые дополнительные аргументы для защиты своих прав и интересов и, я думаю, что мы долго будем еще обращаться к тексту этих судебных решений. Так как в нынешние в сложные времена ни один налогоплательщик не застрахован от того, что на его пути ему попадется однодневка, а, соответственно, любой может быть обвинен в неуплате налогов.

(Продолжение следует)