Отказ властей от продления ЕНВД. Самые значимые события 2020 в сфере налогообложения и налоговой политики

Странно, конечно, однако в 2020 году власти оголтело ополчились на ЕНВД и, несмотря на многочисленные предложения и всевозможные ходатайства, не стали его сохранять. В связи с чем с 1 января 2021 года этот режим более на территории России не применяется.

Наша страна впервые познакомилась с «единым налогом на вмененный доход» более 20 лет назад, когда был принят Федеральный закон от 31.07.1998 № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» (Кстати, в этот же день, 31 июля 1998 года, Президентом РФ Б.Н. Ельциным был подписан федеральный закон о введении на территории России с 1 января 1999 года первой части НК РФ).

Тот закон утратил силу с 1 января 2003 года (Федеральный закон от 24.07.2002 № 104-ФЗ), в связи с тем, что с 1 января 2003 года во второй части НК РФ появилась соответствующая глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности».

Но это, конечно, история....

А еще напомню, что вопрос об отмене ЕНВД вставал в нашей стране не в первый раз. Так, еще почти 10 лет назад, в далеком 2010 году в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов (Одобрено Правительством РФ 20.05.2010) было указано, что сфера применения ЕНВД будет сокращаться, причем далее говорилось, что в перспективе эта система вообще будет отменена.

Уже в 2012 году был принят Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ, в соответствии с п. 8 ст.5 которого было установлено, что система ЕНВД отменяется с 1 января 2018 года.

Однако в 2016 году власти решили, что «торопиться не надо» и было принято решение не отказываться от ЕНВД и продлить его действие еще на несколько лет. Так в соответствии со ст.2 Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ, этот режим был сохранен до 2020 года (включительно).

Однако Минфин РФ в 2019 году громогласно заявил о том, что «время отсрочек прошло» и решение принято, ЕНВД продлятся не будет.

Интересно отметить, что у ЕНВД нашлось множество защитников. Так, ЕНВД просили оставить не только представители бизнеса, но и некоторые политики. О поддержке идеи оставить ЕНВД заявляли некоторые регионы, в том числе и наша Свердловская область.

Более того, начиная с февраля 2020 года в ГосДуму было внесено 4 законопроекта о сохранении ЕНВД до 2024 года:

№ 899026-7 (инициатор – Еврейская автономная область);

№ 1003319-7 (инициаторы – 9 сенаторов и 1 депутат ГосДумы);

№ 1013197-7 (инициаторы – 8 депутатов ГосДумы);

№ 1033331-7 (инициатор – Ленинградская область).

И тем не менее, победила позиция Правительства и лично его председателя М.В. Мишустина.

Как так получилось? Как так произошло?

Немного статистики, по состоянию на 2018 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД, составило 2 072 711, из них организации – 261 883, ИП – 1 810 828.

За 2018 год они перечислили в бюджет 63,163 млрд., что эквивалентно 4 % от всего объема налоговых поступлений за указанный период. ЕНВД очень удобный, комфортный и достаточно щадящий налоговый режим для малого бизнеса.

Причем объяснения властей своему решению по его отмене более чем неубедительны, то ли ЕНВД устарел в наш цифровой век (как устарел, ну и что, даже если "устарел"), то ли этот режим скомпрометировал себя массовым (сколько?) уклонением от уплаты налогов.

Как сказал еще в 2019 году Министр финансов А. Силуанов в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, Минфин не рассматривает возможность продления действия специального налогового режима в виде системы «Единый налог на вмененный доход» после 2020 года. По мнению министра, ЕНВД оказался не самым эффективным режимом налогообложения, потому что через ЕНВД происходит существенное уклонение от уплаты налогов.

Таким образом, получается, что ЕНВД, успешно просуществовавший в нашей стране более 20 лет, вдруг в одночасье стал «вредным» и требующим отмены, по причинам его якобы особой «уклоноемкости». С этим можно было бы, наверное, согласиться, если бы тот же министр или его подчиненные попробовали на цифрах показать, в чем же конкретно и сколько состоит некое злоупотребление. Сколько из более 2 млн. субъектов, применяющих ЕНВД «злоупотребили»?

Есть хорошая датская поговорка: «Мешок денег перевесит два мешка истины». Именно эта поговорка мне всегда вспоминалась, когда я читал о позиции властей не сохранять ЕНВД на будущее.

Ни обращение авторитетных деловых сообществ, ни законодательные инициативы депутатов, сенаторов и регионов, ни заступничество Уполномоченного по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, не возымели на наши власти никакого действия.

Как говорил М.В. Мишустин еще будучи руководителем ФНС: «Цифровизация и внедрение современных технологий позволяют сделать экономику более прозрачной, и благодаря онлайн-ККТ мы увидели реальные расчеты бизнеса. Анализ выручки плательщиков ЕНВД показал, что средняя ставка налога составляет 0,81 %.

Средний размер вмененного дохода плательщика ЕНВД составляет 450 тыс. руб. в год, а средняя выручка, по данным онлайн-ККТ,— более 12 млн руб. в год, то есть в 27 раз больше среднего вмененного дохода».

Таким образом, по мнению Правительства, енвд-шники «недоплачивают», поэтому цель при отмене ЕНВД была одна единственная – сугубо фискальная. Вообще же Правительство рассчитывает, что максимально возможный прирост налоговых отчислений в результате отмены ЕНВД составит 51 млрд. рублей (прирост в 3,2 % от всех налогов). Верность или ошибочность таких расчетов покажет будущее, а нынешним представителям малого бизнеса с этого года придется приспосабливаться к новым условиям налогообложения, переходя или на патентную систему налогообложения (ПСН) (для ИП), или на УСУН или даже на общую систему.

По данным ФНС из 1,3 млн. предпринимателей, плативших на конец 2020 года отмененный с 1 января ЕНВД , альтернативный налоговый режим выбрали уже 96,2 %. Из них:

57,5 % из числа определившихся выбрали УСН;

40 % — патентную систему налогообложения (ПСН);

2,5 % — налог для самозаняты, налог на профессиональный доход.

(Продолжение следует)