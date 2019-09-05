От отмены ЕНВД пострадают все – и бизнес, и бюджет. Зачем рубить сук, на котором сидишь?

Почему отмена ЕНВД – это плохо. И причем тут ослик и морковка.

Доклад

Институт экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, опубликовал исследование под названием «Быть или не быть ЕНВД: стоит ли овчинка выделки?».

Авторы доклада применили творческий подход к своей работе. Этот документ снабжен иллюстрациями, которые, судя по всему, призваны продемонстрировать последствия отмены ЕНВД:

гибель малого бизнеса;

лишение предпринимателей удобного режима налогообложения, а бюджет – поступлений от ЕНВД;

ошибочное решение властей по отмене ЕНВД;

потери бюджета, которые будут неизбежны.

Мы не могли пропустить этот креатив и показываем их вам.

Суть вопроса

С 2021 года режим ЕНВД прекращает свое существование. Между тем бизнес просит продлить его действие и дальше.

Борис Титов обращался по этому поводу к главе Правительства Дмитрию Медведеву. Однако на днях стало известно, что власти не намерены продлевать ЕНВД.

Антон Силуанов отверг воззвания бизнеса, аргументируя это наличием цифровой инфраструктуры онлайн-касс, которая позволяет повсеместно высчитывать налоги с оборота, а также недостаточным (с точки зрения Правительства) уровнем налогообложения тех предприятий и ИП, которые сегодня используют ЕНВД.

С точки зрения Правительства, ЕНВД используется бизнесом исключительно для целенаправленного ухода от налогообложения, и достаточно его отменить, как доходы бюджета вырастут. Но удастся ли достичь эту цель? На этот вопрос и пытались ответить эксперты Института экономики роста.

Кто попадет «под раздачу»

Под отмену ЕНВД подпадают микро и малые предприятия и ИП, реализующие социально значимые товары и услуги: небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники, кафе и рестораны, гостиницы, бытовые услуги и пр.

В результате отмены ЕНВД перед предпринимателями встанет выбор: сменить режим налогообложения (на ОСН, УСН, патентную систему), либо перейти в категорию самозанятых, либо закрыть предприятие и выйти на биржу труда или уйти в тень.

По состоянию на 2018 год количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕНВД, составляет 2 072 711, из них организации – 261 883, ИП – 1 810 828.

За прошлый год они перечислили в бюджет 63,163 млрд., что эквивалентно 4% от всего объема налоговых поступлений за указанный период.

Какими видами деятельности чаще всего занимаются плательщики ЕНВД, видно из этой диаграммы:

Но ведь Москва как-то живет без ЕНВД

В исследовании приводится опыт Москвы, где ЕНВД нет с 2012 года. ИП и организации вынуждены были перейти на другие режимы налогообложения.

В результате такого перехода бюджет действительно получил дополнительные средства в объеме 2,5 млрд. рублей (0,18% от всех налоговых поступлений и 5,9% от всех уплаченных налогов предприятиями на спец. режимах; без учета инфляции), однако, число предприятий при этом сократилось на 2 064.

Каждое второй предприятие (ИП), применявшее ЕНВД, после его отмены, были ликвидировано, поясняется в докладе.

Для увеличения налоговых поступлений в бюджет, с 2015 года в Москве, в дополнение к отказу от ЕНВД, ввели также и торговый сбор, который увеличил поступления еще на 2 млрд. рублей.

Между тем если проецировать опыт Москвы на другие регионы, необходимо учитывать, что экономическое положение Москвы существенно лучше, чем в других субъектах РФ, в том числе по уровню рентабельности предприятий, доходам населения, производительности труда и т.д.

Альтернатива

Сколько налогов бизнес заплатит в случае перехода с ЕНВД на другой режим налогообложения? Приведем ряд примеров.

Пример 1.

1) Стационарный торговый объект (магазин), торговая площадь – 50 кв. м, расположен в г. Санкт-Петербург

2) Количество сотрудников – 3 (средняя з/п – 30 000 рублей);

3) Годовой доход магазина – 21 млн. рублей.

4) Расходы на оплату труда 1 080 000 рублей в год; иные расходы – 60% от годового дохода.

5) К2 (для ЕНВД) – 1

6) Период использования патента (для ПСН) – 12 месяцев; количество обособленных объектов – 1.

Режим Объем налоговых выплат (рублей в год) Изменение в налоговых отчислениях при отмене ЕНВД ОСНО 5 784 173 +5 268 718 УСН (доходы) 1 260 000 +744 545 УСН (доходы-расходы, при расходах 60% от доходов) 1 578 859 +1 063 404 ЕНВД 515 455 - ПСН 493 738 -21 717

В данном примере, единственный режим налогообложения, который позволяет сократить расходы ИП – патентная система. В то же время, данная система не применяется для предпринимателей, чей доход превышает 60 млн. рублей в год или численность наемных работников превысила 15 человек. Для организаций ПСН не предназначена, а значит они будут вынуждены применять иные режимы. В целом, за исключением, патентной системы, налоговая нагрузка на данное предприятие может вырасти, как минимум, в 2,4 раза.

Пример 2.

1) Ветеринарная клиника, расположена в г. Нижний Новгород

2) Количество сотрудников – 4 (средняя з/п – 40 000 рублей);

3) Годовой доход клиники – 2,7 млн. рублей.

4) Расходы на оплату труда 1 920 000 рублей в год; иные расходы – 20% от годового дохода.

5) К2 (для ЕНВД) – 1

6) Период использования патента (для ПСН) – 12 месяцев;

Режим Объем налоговых выплат (рублей в год) Изменение в налоговых отчислениях при отмене ЕНВД ОСНО 1 176 238 +499 368 УСН (доходы) 717 238 +40 368 УСН (доходы-расходы, при расходах 60% от доходов) 663 238 -13 632 ЕНВД 676 870 - ПСН 640 738 -36 132

В данном случае для ветеринарной клиники выгоднее переход на УСН (доходы-расходы) или ПСН. С отменой ЕНВД, бюджет (и фонды) может недополучить не менее 3 % от объема, выплачиваемого при сохранении ЕНВД.

Пример 3.

1) Парикмахерская, расположена в г. Пермь

2) Количество сотрудников – 8 (средняя з/п – 25 000 рублей);

3) Годовой доход клиники – 2,8 млн. рублей.

4) Расходы на оплату труда 2 400 000 рублей в год; иные расходы – 10% от годового дохода.

5) К2 (для ЕНВД) – 1

6) Период использования патента (ПСН) – 12 месяцев;

Режим Объем налоговых выплат (рублей в год) Изменение в налоговых отчислениях при отмене ЕНВД ОСНО 1 341 238 +468 663 УСН (доходы) 865 238 -7 337 УСН (доходы-расходы, при расходах 60% от доходов) 809 238 -63 337 ЕНВД 872 575 - ПСН 781 238 -91 337

В случае с отменой ЕНВД для парикмахерских бюджет также может недополучить часть доходов в виде налогов.

Какая польза для бюджета

Никакой, утверждают авторы исследования.

С отказом от ЕНВД перед предпринимателями встанет выбор между несколькими стратегиями:

Переход на ОСНО;

Переход на УСН (в т.ч. «доходы» и «доходы-расходы»);

Переход на ПСН;

Переход в категорию самозанятых;

Выход на биржу труда (центры занятости);

Выход в тень.

Правительство рассчитывает, что максимально возможный прирост налоговых отчислений в результате отмены ЕНВД составит 51 млрд. рублей (прирост в 3,2% от всех налогов).

Но этот вариант представляется нереалистичным , так как если обратиться к опыту Москвы, подобный прирост возможен лишь в регионах, где рентабельность предприятий, доходы населения и производительность труда находятся на среднеевропейском уровне, а таких регионов в России, кроме Москвы нет.

Вместе с тем, если учесть текущие показатели рентабельности предприятий по видам деятельности, которые применяются при ЕНВД, то налоговые отчисления в бюджет, вероятнее всего, сократятся на 3,9 %, говорится в докладе. Кроме того, сократится также число МСП на 17 % и число занятых в микро и малых предприятиях (-1,7 млн. чел).

Вывод

Для того чтобы обеспечить функционирование предприятий и ИП, с учетом текущей рентабельности, и снизить риски сокращения налоговых поступления от предпринимательской деятельности, лучшая рекомендация сейчас - сохранение ЕНВД, как минимум до 2024 года.

Такой вывод содержится исследовании.

В документе приврдится комментарий бизнес-омбудсмена Бориса Титова: