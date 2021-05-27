Роботизация приведет к новым налогам? Возможно!

Председатель КС РФ В.Д.Зорькин не исключает появления новых форм налогов при масштабной роботизации.

17 мая в «Российской газете» опубликована статья председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина «Возвращение государства. Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде».

В статье В.Д. Зорькин ставит целый ряд правовых, социально-экономических и гуманитарных проблем, актуальных для нашей страны в настоящее время. Не обошел стороной автор и проблемы налогообложения. Так автор пишет:

«Социальные последствия масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства связаны с тем, что миллионы людей теряют работу и тем самым утрачивают не только материальное благополучие, но и социально-правовой статус, свои позиции как участников социального контракта, возможности доступа к социальной политике государства через системы страхования социальных рисков, ресурсы влияния на социально-политическую ситуацию в стране и мире и т. д. На эти вызовы государство обязано найти адекватные ответы.

Очевидно, что эти ответы должны лежать в плоскости одновременно нескольких отраслей. Так, нужно будет обратиться к вопросам налогообложения.

Может ли предприниматель, получающий сверхприбыль от использования роботов, платить прежний сравнительно небольшой налог? Ведь государству придется увеличивать расходы в связи с массовой безработицей.

﻿Возможно, придется придумывать новые формы занятости, чтобы сократить чувство социальной отчужденности у лиц, потерявших работу. Иначе неизменно возникнут новые «луддиты», обвиняющие технический прогресс во всех своих бедах».