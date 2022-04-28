Пониженные ставки земельного налога при ИЖС могла применять и организация: решение Верховного суда

Суть дела

По результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом уточненной декларации по земельному налогу инспекция приняла решение, согласно которому обществу доначислен земельный налог.

Основанием для вынесения указанного решения послужил, в том числе, вывод о неправомерном применении обществом в отношении земельных участков ставки земельного налога 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2, установленной для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, поскольку спорные земельные участки с разрешенным видом использования «Для индивидуальной жилой застройки» общество использует в предпринимательской деятельности, а, соответственно, сумма земельного налога подлежит исчислению по ставке земельного налога 1,5%.

Вышестоящие налоговые органы оставили решение инспекции в части доначисления земельного налога без изменения, в связи с чем общество обратилось в арбитражный суд.

Мнение судов

Признавая недействительным решение инспекции, суды первой и апелляционной инстанции установили, что спорные земельные участки используются обществом по целевому назначению — ведется строительство индивидуальных жилых домов для их последующей продажи физическим лицам.

Суды пришли к выводу о соблюдении обществом условий, необходимых для применения в отношении спорных земельных участков налоговой ставки 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2.

При этом суды указали, что действующая в проверяемый период редакция подп. 1 п. 1 ст. 394 НК не предусматривала каких-либо ограничений для применения пониженной ставки земельного налога для налогоплательщиков — коммерческих организаций.

Суд округа отменил судебные акты нижестоящих судов, указав на то, что по смыслу действующего налогового законодательства пониженные ставки земельного налога для индивидуального жилищного строительства устанавливаются для некоммерческих организаций и физических лиц, непосредственно использующих земли в целях удовлетворения личных потребностей, а не для коммерческих организаций в целях извлечения прибыли.

В рассматриваемом случае земельные участки были приобретены обществом для строительства на них объектов капитального строительства и их дальнейшей перепродажи физическим лицам с целью получения прибыли, что свидетельствует об использовании земельных участков в предпринимательской деятельности, направленной на систематическое извлечение. В этой связи суд округа пришел к выводу об отсутствии у общества права на применение пониженной ставки земельного налога в отношении спорных земельных участков.

Учитывая, что суды не проверили произведенный инспекций расчет доначисленных сумм земельного налога и штрафов, суд округа направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Не согласившись с выводами суда кассационной инстанции, общество обратилось с жалобой в Верховный суд.

Что сказал ВС

СКЭС ВС удовлетворила жалобу налогоплательщика, отменив постановление суда кассационной инстанции и оставив в силе решение суда первой инстанции.

Судебная коллегия указала, что п. 1 ст. 394 НК в редакции, действовавшей в спорный период, не устанавливал ограничений для применения пониженной ставки земельного налога 0,3 % для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности. Такое ограничение установлено только с 01.01.2020 и, поскольку оно ухудшает положение налогоплательщика, то в силу п. 2 ст. 5 НК не имеет обратной силы.

Более того, СКЭС ВС не согласилась с доводами налогового органа, которые поддержал и суд округа, что внесение с 01.01.2020 изменений в подп. 1 п. 1 ст. 394 НК, согласно которым пониженная ставка земельного налога в размере 0,3% не применяется в отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, означает не новое правовое регулирование, ухудшающее положение налогоплательщиков, а свидетельствует о приведении действующей правовой нормы в соответствие с толкованием, данным ей Верховным Судом в принятых ранее судебных актах, в том числе в определении ВС от 29.02.2016 № 305-КГ15-13502.

Между тем эти доводы не соответствуют правовой позиции СКЭС ВС, высказанной как в указанном судебном акте, так и в других, в том числе и принятом ранее определении от 18.05.2015 № 305-КГ14-9101, поскольку в указанных судебных актах речь шла не о применении льготной ставки к земельным участкам, используемым коммерческими организациями для индивидуального жилищного строительства, а в отношении земельных участков, используемых для дачного строительства.

По материалам же настоящего дела налогоплательщик осуществлял жилищное строительство на землях, которые имели вид разрешенного использования «для индивидуальной жилищной застройки», и этот вид разрешенного использования был внесен в реестр государственного учета на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

На возможность применения коммерческими организациями ставки 0,3% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, ВС указывал в определении от 04.02.2020 № 308-ЭС19-18258.

Кроме того, суд округа необоснованно не принял во внимание письмо Минфина, адресованное заявителю по его запросу, в соответствии с которым им правомерно применялась ставка налога 0,3%.

Таким образом, СКЭС ВС признала обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о соблюдении обществом условий необходимых для применения в отношении спорных земельных участков налоговой ставки 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2.