Земельный налог

Пониженные ставки земельного налога при ИЖС могла применять и организация: решение Верховного суда

11 апреля вышло определение по делу о правомерности применения коммерческой организацией пониженной ставки земельного налога при осуществлении индивидуального жилищного строительства (дело № А65-1304/2021). Дело рассмотрено в пользу налогоплательщика.

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Суть дела

По результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом уточненной декларации по земельному налогу инспекция приняла решение, согласно которому обществу доначислен земельный налог.

Основанием для вынесения указанного решения послужил, в том числе, вывод о неправомерном применении обществом в отношении земельных участков ставки земельного налога 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2, установленной для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, поскольку спорные земельные участки с разрешенным видом использования «Для индивидуальной жилой застройки» общество использует в предпринимательской деятельности, а, соответственно, сумма земельного налога подлежит исчислению по ставке земельного налога 1,5%.

Вышестоящие налоговые органы оставили решение инспекции в части доначисления земельного налога без изменения, в связи с чем общество обратилось в арбитражный суд.

Мнение судов

Признавая недействительным решение инспекции, суды первой и апелляционной инстанции установили, что спорные земельные участки используются обществом по целевому назначению — ведется строительство индивидуальных жилых домов для их последующей продажи физическим лицам.

Суды пришли к выводу о соблюдении обществом условий, необходимых для применения в отношении спорных земельных участков налоговой ставки 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2.

При этом суды указали, что действующая в проверяемый период редакция подп. 1 п. 1 ст. 394 НК не предусматривала каких-либо ограничений для применения пониженной ставки земельного налога для налогоплательщиков — коммерческих организаций.

Суд округа отменил судебные акты нижестоящих судов, указав на то, что по смыслу действующего налогового законодательства пониженные ставки земельного налога для индивидуального жилищного строительства устанавливаются для некоммерческих организаций и физических лиц, непосредственно использующих земли в целях удовлетворения личных потребностей, а не для коммерческих организаций в целях извлечения прибыли.

В рассматриваемом случае земельные участки были приобретены обществом для строительства на них объектов капитального строительства и их дальнейшей перепродажи физическим лицам с целью получения прибыли, что свидетельствует об использовании земельных участков в предпринимательской деятельности, направленной на систематическое извлечение. В этой связи суд округа пришел к выводу об отсутствии у общества права на применение пониженной ставки земельного налога в отношении спорных земельных участков.

Учитывая, что суды не проверили произведенный инспекций расчет доначисленных сумм земельного налога и штрафов, суд округа направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Не согласившись с выводами суда кассационной инстанции, общество обратилось с жалобой в Верховный суд.

Что сказал ВС

СКЭС ВС удовлетворила жалобу налогоплательщика, отменив постановление суда кассационной инстанции и оставив в силе решение суда первой инстанции.

Судебная коллегия указала, что п. 1 ст. 394 НК в редакции, действовавшей в спорный период, не устанавливал ограничений для применения пониженной ставки земельного налога 0,3 % для земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности. Такое ограничение установлено только с 01.01.2020 и, поскольку оно ухудшает положение налогоплательщика, то в силу п. 2 ст. 5 НК не имеет обратной силы.

Более того, СКЭС ВС не согласилась с доводами налогового органа, которые поддержал и суд округа, что внесение с 01.01.2020 изменений в подп. 1 п. 1 ст. 394 НК, согласно которым пониженная ставка земельного налога в размере 0,3% не применяется в отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, означает не новое правовое регулирование, ухудшающее положение налогоплательщиков, а свидетельствует о приведении действующей правовой нормы в соответствие с толкованием, данным ей Верховным Судом в принятых ранее судебных актах, в том числе в определении ВС от 29.02.2016 № 305-КГ15-13502.

Между тем эти доводы не соответствуют правовой позиции СКЭС ВС, высказанной как в указанном судебном акте, так и в других, в том числе и принятом ранее определении от 18.05.2015 № 305-КГ14-9101, поскольку в указанных судебных актах речь шла не о применении льготной ставки к земельным участкам, используемым коммерческими организациями для индивидуального жилищного строительства, а в отношении земельных участков, используемых для дачного строительства.

По материалам же настоящего дела налогоплательщик осуществлял жилищное строительство на землях, которые имели вид разрешенного использования «для индивидуальной жилищной застройки», и этот вид разрешенного использования был внесен в реестр государственного учета на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

На возможность применения коммерческими организациями ставки 0,3% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, ВС указывал в определении от 04.02.2020 № 308-ЭС19-18258.

Кроме того, суд округа необоснованно не принял во внимание письмо Минфина, адресованное заявителю по его запросу, в соответствии с которым им правомерно применялась ставка налога 0,3%.

Таким образом, СКЭС ВС признала обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о соблюдении обществом условий необходимых для применения в отношении спорных земельных участков налоговой ставки 0,3% с учетом повышающего коэффициента 2.

 

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