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БИЗНЕС СИСТЕМЫ
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Больше десяти систем — один центр обмена: как сократить расходы на поддержку на 30%

Больше десяти систем — один центр обмена: как сократить расходы на поддержку на 30%

Бухгалтерия, кадровая система, документооборот и сервисы контроля доступа постоянно обмениваются данными. Чем больше программ использует организация, тем сложнее поддерживать связи между ними и находить причины ошибок. МГТУ «СТАНКИН» объединил больше десяти систем в одной среде и сократил затраты на поддержку интеграций на 30%. Расскажем, как это удалось. 

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Самое главное:

  • Чем больше программ использует организация, тем сложнее поддерживать обмен данными и находить ошибки.

  • «1С:Шина» становится единым посредником: передает информацию между системами и контролирует ее доставку.

  • В МГТУ «СТАНКИН» к единой среде подключили восемь систем.

  • Затраты на интеграцию снизились на 30%, сроки разработки новых сервисов — на 35%, эксплуатационные расходы — на 20–35%.

Автоматизация редко приходит в организацию сразу. Сначала появляется кадровая система, затем бухгалтерия, позже — электронный документооборот, корпоративный портал, система управления учетными записями, сервисы контроля доступа и другие решения.

Со временем возникает новая проблема: сложности появляются уже не внутри систем, а между ними. Например, после оформления нового сотрудника информация должна автоматически попасть в бухгалтерию, документооборот, Active Directory, систему контроля доступа и другие сервисы. Пока информационных систем немного, такой обмен работает незаметно. Но когда их становится больше десяти, сопровождение интеграций превращается в самостоятельную задачу.

Именно с такой ситуацией столкнулся Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Для решения проблемы была создана единая интеграционная среда на базе «1С:Шина».

«1С:Шина» — программа-посредник, через которую разные программы и базы обмениваются данными. Она позволяет не настраивать отдельную связь между каждой парой систем, а управлять обменом из одного места. 

Почему привычные обмены перестают работать

На момент старта проекта ИТ-ландшафт университета включал более десяти информационных систем, среди которых «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Университет ПРОФ», «1С:Документооборот», корпоративный портал, Active Directory и СКУД.

Рис. 1. Основные направления обмена кадровыми данными после внедрения интеграционной шины
Рис. 1. Основные направления обмена кадровыми данными после внедрения интеграционной шины

Интеграции между ними создавались постепенно — по мере появления новых задач. Такой подход логичен, пока систем немного. Но со временем количество связей начинает расти быстрее, чем количество самих информационных систем. Любое изменение приходится вносить сразу в несколько обменов, а поиск ошибок становится все сложнее.

В результате только на поддержку обменов уходило до 4–5 часов. Стало очевидно, что менять нужно не отдельные интеграции, а саму архитектуру взаимодействия.

Что меняет интеграционная шина

Интеграционная шина — это программа-посредник, которая становится единой точкой обмена данными между всеми информационными системами организации.

Вместо множества прямых соединений каждую систему подключают только к шине. Она определяет, куда передать данные, при необходимости преобразует сообщения, контролирует их доставку и ведет журналы обработки. Благодаря этому специалисты могут отслеживать работу всех обменов в одном месте.

Такой подход упрощает сопровождение существующих интеграций и позволяет быстрее подключать новые информационные системы.

Почему внедрение начинается не с разработки

В подобных проектах недостаточно просто настроить обмен данными. Сначала необходимо определить, какая система является источником достоверной информации.

Рис. 2. Основные объекты кадрового обмена между информационными системами
Рис. 2. Основные объекты кадрового обмена между информационными системами

Именно поэтому одним из первых этапов проекта стало обследование существующих процессов и определение мастер-систем. Такой подход позволяет избежать дублирования данных и ситуаций, когда разные системы одновременно изменяют одну и ту же информацию.

Не менее важно было организовать единый контроль обменов. В проекте реализовали механизмы маршрутизации сообщений, мониторинга, диагностики, обработки ошибок и уведомления ответственных специалистов. Благодаря этому управление всеми интеграциями стало централизованным.

Если учетная, кадровая и другие системы обмениваются данными по разным правилам, очередная точечная настройка не всегда решает проблему. Специалисты компании «Бизнес Системы» помогают выстроить связи между программами, настроить передачу информации и централизовать контроль обменов. В результате сотрудникам не приходится переносить сведения вручную, а новые решения проще подключать к действующей инфраструктуре. 

Обсудить задачу

Что получил университет

В результате внедрения корпоративной сервисной шины университет получил:

  • единую точку входа и выхода для всех информационных систем;

  • централизованную маршрутизацию сообщений;

  • гарантированную доставку данных;

  • единые механизмы контроля и мониторинга;

  • четкое разделение систем-источников и систем-получателей.

Рис. 3. Пример обработки кадрового документа через интеграционную шину
Рис. 3. Пример обработки кадрового документа через интеграционную шину

Проект дал и измеримый экономический эффект:

  • затраты на сопровождение интеграционных решений снизились на 30%;

  • сроки разработки новых сервисов сократились на 35%;

  • эксплуатационные расходы уменьшились на 20–35% за счет централизованного управления интеграционной инфраструктурой.

Компания «Бизнес Системы» с 2004 года занимается автоматизацией управления и учета на базе программ «1С». Специалисты устанавливают и настраивают решения, дорабатывают их под процессы организации, сопровождают действующие системы и обучают сотрудников. Обратитесь за бесплатной консультацией, если планируете внедрение, интеграцию или обновление программ «1С». 

Что можно взять на заметку

Опыт проекта показал, что интеграционная шина — это не просто инструмент обмена данными. Ее главная задача — изменить подход к взаимодействию информационных систем.

Когда обменов становится слишком много, бесконечно дорабатывать интеграции уже неэффективно. Гораздо важнее выстроить архитектуру, в которой все системы работают по единым правилам, а управление обменами сосредоточено в одной точке.

Именно такой подход позволяет не только упростить сопровождение ИТ-инфраструктуры сегодня, но и безболезненно развивать ее в будущем.

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