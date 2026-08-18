Больше десяти систем — один центр обмена: как сократить расходы на поддержку на 30%

Самое главное:
Чем больше программ использует организация, тем сложнее поддерживать обмен данными и находить ошибки.
«1С:Шина» становится единым посредником: передает информацию между системами и контролирует ее доставку.
В МГТУ «СТАНКИН» к единой среде подключили восемь систем.
Затраты на интеграцию снизились на 30%, сроки разработки новых сервисов — на 35%, эксплуатационные расходы — на 20–35%.
Автоматизация редко приходит в организацию сразу. Сначала появляется кадровая система, затем бухгалтерия, позже — электронный документооборот, корпоративный портал, система управления учетными записями, сервисы контроля доступа и другие решения.
Со временем возникает новая проблема: сложности появляются уже не внутри систем, а между ними. Например, после оформления нового сотрудника информация должна автоматически попасть в бухгалтерию, документооборот, Active Directory, систему контроля доступа и другие сервисы. Пока информационных систем немного, такой обмен работает незаметно. Но когда их становится больше десяти, сопровождение интеграций превращается в самостоятельную задачу.
Именно с такой ситуацией столкнулся Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Для решения проблемы была создана единая интеграционная среда на базе «1С:Шина».
«1С:Шина» — программа-посредник, через которую разные программы и базы обмениваются данными. Она позволяет не настраивать отдельную связь между каждой парой систем, а управлять обменом из одного места.
Почему привычные обмены перестают работать
На момент старта проекта ИТ-ландшафт университета включал более десяти информационных систем, среди которых «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Университет ПРОФ», «1С:Документооборот», корпоративный портал, Active Directory и СКУД.
Интеграции между ними создавались постепенно — по мере появления новых задач. Такой подход логичен, пока систем немного. Но со временем количество связей начинает расти быстрее, чем количество самих информационных систем. Любое изменение приходится вносить сразу в несколько обменов, а поиск ошибок становится все сложнее.
В результате только на поддержку обменов уходило до 4–5 часов. Стало очевидно, что менять нужно не отдельные интеграции, а саму архитектуру взаимодействия.
Что меняет интеграционная шина
Интеграционная шина — это программа-посредник, которая становится единой точкой обмена данными между всеми информационными системами организации.
Вместо множества прямых соединений каждую систему подключают только к шине. Она определяет, куда передать данные, при необходимости преобразует сообщения, контролирует их доставку и ведет журналы обработки. Благодаря этому специалисты могут отслеживать работу всех обменов в одном месте.
Такой подход упрощает сопровождение существующих интеграций и позволяет быстрее подключать новые информационные системы.
Почему внедрение начинается не с разработки
В подобных проектах недостаточно просто настроить обмен данными. Сначала необходимо определить, какая система является источником достоверной информации.
Именно поэтому одним из первых этапов проекта стало обследование существующих процессов и определение мастер-систем. Такой подход позволяет избежать дублирования данных и ситуаций, когда разные системы одновременно изменяют одну и ту же информацию.
Не менее важно было организовать единый контроль обменов. В проекте реализовали механизмы маршрутизации сообщений, мониторинга, диагностики, обработки ошибок и уведомления ответственных специалистов. Благодаря этому управление всеми интеграциями стало централизованным.
Если учетная, кадровая и другие системы обмениваются данными по разным правилам, очередная точечная настройка не всегда решает проблему. Специалисты компании «Бизнес Системы» помогают выстроить связи между программами, настроить передачу информации и централизовать контроль обменов. В результате сотрудникам не приходится переносить сведения вручную, а новые решения проще подключать к действующей инфраструктуре.
Что получил университет
В результате внедрения корпоративной сервисной шины университет получил:
единую точку входа и выхода для всех информационных систем;
централизованную маршрутизацию сообщений;
гарантированную доставку данных;
единые механизмы контроля и мониторинга;
четкое разделение систем-источников и систем-получателей.
Проект дал и измеримый экономический эффект:
затраты на сопровождение интеграционных решений снизились на 30%;
сроки разработки новых сервисов сократились на 35%;
эксплуатационные расходы уменьшились на 20–35% за счет централизованного управления интеграционной инфраструктурой.
Компания «Бизнес Системы» с 2004 года занимается автоматизацией управления и учета на базе программ «1С». Специалисты устанавливают и настраивают решения, дорабатывают их под процессы организации, сопровождают действующие системы и обучают сотрудников. Обратитесь за бесплатной консультацией, если планируете внедрение, интеграцию или обновление программ «1С».
Что можно взять на заметку
Опыт проекта показал, что интеграционная шина — это не просто инструмент обмена данными. Ее главная задача — изменить подход к взаимодействию информационных систем.
Когда обменов становится слишком много, бесконечно дорабатывать интеграции уже неэффективно. Гораздо важнее выстроить архитектуру, в которой все системы работают по единым правилам, а управление обменами сосредоточено в одной точке.
Именно такой подход позволяет не только упростить сопровождение ИТ-инфраструктуры сегодня, но и безболезненно развивать ее в будущем.
Реклама: ООО «Бизнес Системы», ИНН 5501093076, erid: 2W5zFJLztYR
Начать дискуссию