Больше десяти систем — один центр обмена: как сократить расходы на поддержку на 30%

Самое главное: Чем больше программ использует организация, тем сложнее поддерживать обмен данными и находить ошибки.

«1С:Шина» становится единым посредником: передает информацию между системами и контролирует ее доставку.

В МГТУ «СТАНКИН» к единой среде подключили восемь систем.

Затраты на интеграцию снизились на 30%, сроки разработки новых сервисов — на 35%, эксплуатационные расходы — на 20–35%.

Автоматизация редко приходит в организацию сразу. Сначала появляется кадровая система, затем бухгалтерия, позже — электронный документооборот, корпоративный портал, система управления учетными записями, сервисы контроля доступа и другие решения.

Со временем возникает новая проблема: сложности появляются уже не внутри систем, а между ними. Например, после оформления нового сотрудника информация должна автоматически попасть в бухгалтерию, документооборот, Active Directory, систему контроля доступа и другие сервисы. Пока информационных систем немного, такой обмен работает незаметно. Но когда их становится больше десяти, сопровождение интеграций превращается в самостоятельную задачу.

Именно с такой ситуацией столкнулся Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Для решения проблемы была создана единая интеграционная среда на базе «1С:Шина».