Главное:
Фирма «1С» поддерживает УПП до конца 2026 года.
В первом квартале 2027 года обновления планируют выпускать только при необходимости сдать отчетность за 2026 год.
С 1 января 2027 года фирма «1С» не планирует учитывать в обновлениях изменения законодательства, которые вступят в силу с этой даты.
С 1 апреля 2027 года фирма «1С» прекратит консультации по УПП.
До перехода нужно проверить бизнес-процессы, пересмотреть доработки, очистить справочники и определить, какие данные переносить.
Переход на ERP требует отдельного проекта. В нем должны участвовать руководство, сотрудники предприятия и интегратор.
Почему переход с УПП на 1С:ERP важно готовить заранее
После прекращения поддержки предприятию придется тратить больше ресурсов на сопровождение УПП и поддержание учета в актуальном состоянии. Чем позже начнется переход, тем меньше времени останется на подготовку данных, обучение сотрудников и проверку новой системы.
Переход на 1С:ERP затронет учет, склад, закупки и производство. Если просто перенести старые настройки, проект может затянуться, а расходы — вырасти. Заранее проверьте процессы, доработки и данные. Переход также даст повод пересмотреть накопленные настройки, упорядочить работу подразделений и сократить ручные операции.
Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: главная ошибка при смене системы
Частая ошибка — считать переход с УПП на ERP обычным обновлением конфигурации. Системы отличаются структурой данных и подходами к учету, расчету себестоимости и управлению производством.
Если перенести привычные методы работы без проверки, проект обрастет доработками. Бюджет вырастет, сроки сдвинутся. До начала работ решите, какие процессы сохранить, какие изменить и какие задачи закрывает типовая ERP.
Перед миграцией нужно разобраться, как устроены учет и производство на предприятии. Специалисты «Бизнес Системы» изучат текущие процессы, оценят задачи автоматизации и подберут программу 1С.
Компания работает с продуктами 1С с 2004 года. С 2006 года она — официальный партнер фирмы «1С». «Бизнес Системы» внедряет и дорабатывает программы, настраивает интеграции, сопровождает системы и обучает пользователей.
Пять правил перехода с 1С:УПП на 1С:ERP
Успех проекта зависит от подготовки. До настройки системы изучите работу предприятия, проверьте данные и согласуйте будущие процессы.
1. Смоделируйте процессы до начала проекта
Начните с предпроектного обследования. Изучите, как сотрудники принимают товары, передают материалы в производство, выпускают продукцию и закрывают месяц.
Попросите ключевых пользователей показать операции в текущей базе. Так вы увидите ручные корректировки, дополнительные таблицы и неформальные договоренности. Регламенты не всегда отражают реальную работу предприятия.
Интегратор может назвать предварительный диапазон стоимости еще до обследования. Но фиксировать бюджет без изучения процессов, данных и доработок рискованно.
2. Пересмотрите доработки УПП перед переходом на ERP
За годы работы в УПП могли накопиться десятки или сотни доработок. Часть из них все еще нужна предприятию. Другие устарели. Некоторые задачи уже закрывает типовая ERP.
Проверьте каждую доработку. Какую проблему она решает? Нужна ли она сотрудникам сейчас? Можно ли обойтись стандартными средствами новой системы?
Чем ближе конфигурация к типовой ERP, тем проще ее обновлять и сопровождать. Специфику производства, без которой предприятие не сможет работать, нужно сохранить. Каждую такую доработку обоснуйте и включите в план проекта.
3. Подготовьте справочники и нормативно-справочную информацию
Качество справочников влияет на перенос данных и работу учета после запуска ERP. Дубли, разные единицы измерения и устаревшие сведения о контрагентах могут привести к ошибкам.
До миграции очистите и нормализуйте нормативно-справочную информацию (НСИ). Назначьте ответственных за создание и изменение записей. Настройте права доступа, проверку дублей и правила заполнения карточек. Это снизит риск повторного накопления ошибок.
4. Определите, какие данные переносить из УПП в ERP
Переносить всю историю документов один к одному не обязательно. Состав данных зависит от сценария перехода и задач предприятия.
В 1С есть инструменты для переноса справочников и остатков. В некоторых сценариях можно перенести часть документов. Производственному предприятию нужно отдельно проверить учетные остатки и оперативные данные.
В первую очередь проверьте:
складские остатки;
взаиморасчеты;
незавершенное производство;
открытые заказы;
незавершенные производственные процессы.
Старую базу УПП можно сохранить для просмотра истории и сверки данных. Переносить старые документы стоит, только если они нужны для дальнейшей работы. Иначе затраты на миграцию могут не оправдаться.
5. Проведите пробный перенос данных
Первую миграцию не стоит откладывать до даты запуска. Сначала проверьте перенос на тестовой базе ERP.
Процесс состоит из двух этапов:
Тестовая миграция. Загрузите данные в тестовую ERP. Проверьте их полноту и корректность. Сравните результаты с УПП, уточните правила преобразования и повторите перенос, если нашли ошибки.
Промышленная миграция. В согласованную дату загрузите утвержденные данные в рабочую базу. Сверьте остатки и подтвердите готовность системы к запуску.
Если после закрытия периода в исходной базе изменятся остатки, их придется обновить. Заранее согласуйте порядок корректировок. Иначе они могут нарушить проводки в ERP.
Дату переноса выбирают с учетом проекта и производственного цикла. Сентябрь или начало нового года подходят не каждому предприятию.
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Этапы перехода с 1С:УПП на 1С:ERP: от модели до запуска
После обследования команда согласует целевую модель и план работ. Затем интегратор настраивает ERP, обучает сотрудников и готовит систему к запуску.
1. Проектирование
На этом этапе команда описывает будущую модель работы предприятия. Она определяет процессы, роли сотрудников, аналитику учета, интеграции и требования к данным.
В проекте фиксируют объем работ, риски и критерии готовности. Заказчик должен участвовать в обсуждении и принимать ключевые решения.
Интегратор предлагает варианты. Заказчик утверждает правила учета, распределение ответственности и изменения процессов.
2. Настройка, разработка и интеграция
Команда настраивает учет и права доступа. Затем разрабатывает нужные доработки и печатные формы.
Если ERP должна обмениваться данными с WMS, банками или системами электронного документооборота, команда настраивает интеграции. Каждую из них нужно проверить на реальных сценариях: от исходных данных до результата в учете.
3. Обучение сотрудников
Обучение проводят поэтапно. Ключевые пользователи участвуют в моделировании процессов и проверке системы. После обучения они становятся внутренними экспертами и помогают коллегам освоить ERP.
Остальные сотрудники изучают операции, с которыми работают каждый день. Они должны знать не только последовательность действий в интерфейсе, но и ожидаемый результат, а также способы его проверки.
4. Опытная эксплуатация
Перед запуском проверьте сквозные процессы: закупки, склад, производство, отгрузку, расчеты и закрытие месяца.
Параллельный учет в УПП и ERP помогает проверить результаты. Но он увеличивает нагрузку на сотрудников. До начала такой работы определите ее продолжительность и объем. Проверьте, хватит ли сотрудникам времени вести операции в двух системах.
Вместо полного параллельного учета можно запустить пилот на выбранных участках или провести контролируемую проверку операций. Главная задача — найти критические ошибки до полного перехода.
5. Промышленный запуск
Дату запуска выбирают с учетом готовности системы, сотрудников и данных, а также производственной загрузки. Начало месяца часто удобно для перехода, но само по себе не гарантирует успех.
До запуска назначьте ответственных за поддержку. Опишите порядок регистрации и устранения ошибок. Подготовьте план действий на случай сбоя критического процесса.
В первые недели после запуска сотрудникам понадобится усиленная поддержка. Заранее согласуйте, кто будет отвечать на вопросы и исправлять ошибки.
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Риски перехода с 1С:УПП на 1С:ERP: что угрожает проекту
Проблемы часто возникают из-за ошибок в подготовке и управлении. Многие из них можно предупредить, если заранее назначить ответственных и договориться о порядке действий.
Проекту угрожают:
Старт без обследования и согласованных требований. Команда начинает работу, не понимая реальных процессов предприятия.
Перенос всех доработок УПП без проверки. В ERP попадают старые настройки, которые уже не нужны или заменяются типовыми средствами.
Отсутствие руководителя проекта со стороны заказчика. Интегратор не может быстро получить решения и согласования.
Отстраненность руководства. Ключевые вопросы остаются без ответа, а изменения затягиваются.
Недостаток времени у сотрудников. Работники совмещают проект с основной работой и не успевают выполнять задачи.
Выбор подрядчика только по минимальной цене. Заказчик не проверяет опыт команды и состав работ.
Подготовка данных и обучение в последние недели. Команда не успевает проверить перенос и подготовить сотрудников.
Каждому риску нужен ответственный. Если заранее определить сроки, порядок согласования и критерии готовности, проект будет проще контролировать.
Как подготовить предприятие к переходу с 1С:УПП на 1С:ERP
Переход требует времени, бюджета и совместной работы предприятия с интегратором. Подготовка начинается с оценки текущей системы и процессов.
Сначала изучите доработки УПП, качество данных и работу подразделений. Затем определите объем изменений и составьте реалистичный план перехода. Подготовка поможет упорядочить учет, повысить прозрачность производственных процессов и создать основу для развития предприятия. Чем раньше начнете, тем больше времени останется на проверку системы и обучение сотрудников.
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«Бизнес Системы» — официальный партнер фирмы «1С» с 2006 года. На сайте компании можно оставить заявку на консультацию.
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