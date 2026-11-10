Переход на ERP требует отдельного проекта. В нем должны участвовать руководство, сотрудники предприятия и интегратор.

До перехода нужно проверить бизнес-процессы, пересмотреть доработки, очистить справочники и определить, какие данные переносить.

С 1 апреля 2027 года фирма «1С» прекратит консультации по УПП.

С 1 января 2027 года фирма «1С» не планирует учитывать в обновлениях изменения законодательства, которые вступят в силу с этой даты.

В первом квартале 2027 года обновления планируют выпускать только при необходимости сдать отчетность за 2026 год.

Фирма «1С» поддерживает УПП до конца 2026 года.

Переход на 1С:ERP затронет учет, склад, закупки и производство. Если просто перенести старые настройки, проект может затянуться, а расходы — вырасти. Заранее проверьте процессы, доработки и данные. Переход также даст повод пересмотреть накопленные настройки, упорядочить работу подразделений и сократить ручные операции.

После прекращения поддержки предприятию придется тратить больше ресурсов на сопровождение УПП и поддержание учета в актуальном состоянии. Чем позже начнется переход, тем меньше времени останется на подготовку данных, обучение сотрудников и проверку новой системы.

Почему переход с УПП на 1С:ERP важно готовить заранее

Компания работает с продуктами 1С с 2004 года. С 2006 года она — официальный партнер фирмы «1С». «Бизнес Системы» внедряет и дорабатывает программы, настраивает интеграции, сопровождает системы и обучает пользователей.

Перед миграцией нужно разобраться, как устроены учет и производство на предприятии. Специалисты «Бизнес Системы» изучат текущие процессы, оценят задачи автоматизации и подберут программу 1С.

Если перенести привычные методы работы без проверки, проект обрастет доработками. Бюджет вырастет, сроки сдвинутся. До начала работ решите, какие процессы сохранить, какие изменить и какие задачи закрывает типовая ERP.

Частая ошибка — считать переход с УПП на ERP обычным обновлением конфигурации. Системы отличаются структурой данных и подходами к учету, расчету себестоимости и управлению производством.

Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: главная ошибка при смене системы

Пять правил перехода с 1С:УПП на 1С:ERP

Успех проекта зависит от подготовки. До настройки системы изучите работу предприятия, проверьте данные и согласуйте будущие процессы.

1. Смоделируйте процессы до начала проекта

Начните с предпроектного обследования. Изучите, как сотрудники принимают товары, передают материалы в производство, выпускают продукцию и закрывают месяц. Попросите ключевых пользователей показать операции в текущей базе. Так вы увидите ручные корректировки, дополнительные таблицы и неформальные договоренности. Регламенты не всегда отражают реальную работу предприятия. Интегратор может назвать предварительный диапазон стоимости еще до обследования. Но фиксировать бюджет без изучения процессов, данных и доработок рискованно.

2. Пересмотрите доработки УПП перед переходом на ERP

За годы работы в УПП могли накопиться десятки или сотни доработок. Часть из них все еще нужна предприятию. Другие устарели. Некоторые задачи уже закрывает типовая ERP. Проверьте каждую доработку. Какую проблему она решает? Нужна ли она сотрудникам сейчас? Можно ли обойтись стандартными средствами новой системы? Чем ближе конфигурация к типовой ERP, тем проще ее обновлять и сопровождать. Специфику производства, без которой предприятие не сможет работать, нужно сохранить. Каждую такую доработку обоснуйте и включите в план проекта.

3. Подготовьте справочники и нормативно-справочную информацию

Качество справочников влияет на перенос данных и работу учета после запуска ERP. Дубли, разные единицы измерения и устаревшие сведения о контрагентах могут привести к ошибкам. До миграции очистите и нормализуйте нормативно-справочную информацию (НСИ). Назначьте ответственных за создание и изменение записей. Настройте права доступа, проверку дублей и правила заполнения карточек. Это снизит риск повторного накопления ошибок.

4. Определите, какие данные переносить из УПП в ERP

Переносить всю историю документов один к одному не обязательно. Состав данных зависит от сценария перехода и задач предприятия. В 1С есть инструменты для переноса справочников и остатков. В некоторых сценариях можно перенести часть документов. Производственному предприятию нужно отдельно проверить учетные остатки и оперативные данные. В первую очередь проверьте: складские остатки;

взаиморасчеты;

незавершенное производство;

открытые заказы;

незавершенные производственные процессы. Старую базу УПП можно сохранить для просмотра истории и сверки данных. Переносить старые документы стоит, только если они нужны для дальнейшей работы. Иначе затраты на миграцию могут не оправдаться.

5. Проведите пробный перенос данных