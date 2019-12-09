Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

Если контрагент или сделка инспекторам не понравятся, они будут искать доказательства фиктивности, для этого, кроме запроса документов, будут смотреть на обстоятельства, которые к учёту не относятся, и на которые бизнесмены очень часто не обращают внимания.

Но сегодня — это непозволительная роскошь. Поэтому, общаясь с любым контрагентом, помните про то, что у вас могут спросить вещи, которые не относятся напрямую к бизнесу.

Что будут выяснять

Где вы нашли вашего контрагента. Это первый и обязательный вопрос на допросе в ФНС. И ответ «В интернете» их не устроит. Поэтому, если вы действительно нашли его в интернете, предоставьте ссылки. А ещё лучше скрины, особенно, если это объявления на досках объявлений, которые уже могли быть убраны. Если это рекомендация от знакомых, будут нужны контакты и показания этих людей. Вас обязательно спросят, как и где состоялся первый контакт с контрагентом, были ли встречи. Если всё происходило по телефону, хорошо предоставить выписку с личного счёта у оператора и распечатку звонков. А ещё лучше — записи разговоров. Личный контакт — всегда лучше удалённого. Если встречались, расскажите где, когда, при каких обстоятельствах. Вам зададут вопрос, почему вы выбрали этого контрагента и обсуждали ли условия сделки. Здесь придётся объяснить выгоды от сотрудничества с партнёром и доказать, что сделка для вас выгодна по цене, условиям или ещё каким-то причинам. Причины должны быть вескими, инспекторы не поверят, что вы купили товар просто потому, что он вам внешне понравился. Хорошо предоставить проект договора или назвать свидетелей. Также налоговики поинтересуются вашей осведомлённостью относительно контрагента. Приготовьтесь к тому, что вам зададут такие вопросы: где находится офис контрагента, где расположены его склады, как и с кем он ещё сотрудничает. Могут даже спросить, на какой машине ездит директор, и какой у него цвет глаз. Это не шутка. Далее вас будут «пробивать» на то, пробивали ли вы своего контрагента. Запрашивали ли вы у него документы и какие, есть ли у вас копии. Подлежит ли деятельность лицензированию, проверяли ли вы его на сайтах проверки. Видели ли вы паспорт директора и т.п.

Налоговые органы хотят, чтобы все сделки были для них прозрачны. Они хотят видеть всё. В противном случае будут сомневаться и задавать вопросы.