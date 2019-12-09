Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

Если контрагент или сделка инспекторам не понравятся, они будут искать доказательства фиктивности, для этого, кроме запроса документов, будут смотреть на обстоятельства, которые к учёту не относятся, и на которые бизнесмены очень часто не обращают внимания.
Но сегодня — это непозволительная роскошь. Поэтому, общаясь с любым контрагентом, помните про то, что у вас могут спросить вещи, которые не относятся напрямую к бизнесу.
Что будут выяснять
- Где вы нашли вашего контрагента. Это первый и обязательный вопрос на допросе в ФНС. И ответ «В интернете» их не устроит. Поэтому, если вы действительно нашли его в интернете, предоставьте ссылки. А ещё лучше скрины, особенно, если это объявления на досках объявлений, которые уже могли быть убраны. Если это рекомендация от знакомых, будут нужны контакты и показания этих людей.
- Вас обязательно спросят, как и где состоялся первый контакт с контрагентом, были ли встречи. Если всё происходило по телефону, хорошо предоставить выписку с личного счёта у оператора и распечатку звонков. А ещё лучше — записи разговоров. Личный контакт — всегда лучше удалённого. Если встречались, расскажите где, когда, при каких обстоятельствах.
- Вам зададут вопрос, почему вы выбрали этого контрагента и обсуждали ли условия сделки. Здесь придётся объяснить выгоды от сотрудничества с партнёром и доказать, что сделка для вас выгодна по цене, условиям или ещё каким-то причинам. Причины должны быть вескими, инспекторы не поверят, что вы купили товар просто потому, что он вам внешне понравился. Хорошо предоставить проект договора или назвать свидетелей.
- Также налоговики поинтересуются вашей осведомлённостью относительно контрагента. Приготовьтесь к тому, что вам зададут такие вопросы: где находится офис контрагента, где расположены его склады, как и с кем он ещё сотрудничает. Могут даже спросить, на какой машине ездит директор, и какой у него цвет глаз. Это не шутка.
- Далее вас будут «пробивать» на то, пробивали ли вы своего контрагента. Запрашивали ли вы у него документы и какие, есть ли у вас копии. Подлежит ли деятельность лицензированию, проверяли ли вы его на сайтах проверки. Видели ли вы паспорт директора и т.п.
Налоговые органы хотят, чтобы все сделки были для них прозрачны. Они хотят видеть всё. В противном случае будут сомневаться и задавать вопросы.
Собирайте и храните доказательства сделок заранее. Особенно, если сделка крупная и контрагент новый. По факту требования, это будет сделать тяжелее. Подготовьте к вопросам своих сотрудников. Если у вас легенда — пускай выучат её наизусть. Налоговая часто привлекает свидетелей на свою сторону. Но точно также свидетели могут быть и ваши. И чем их больше, тем лучше. Привлекайте экспертов, если это требуется. При победе в суде расходы на них возьмёт на себя налоговая.