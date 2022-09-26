Воинский учет

Мобилизация. Что нужно знать и делать работодателю?

Частичная мобилизация объявлена указом Президента от 21.09.2022 № 647. Мобилизационные действия начаты уже 21 сентября. Подобной ситуации в РФ никогда не возникало, а потому нет разъяснений о том, как действовать работодателям. Разбираемся в ситуации исходя из норм действующего законодательства.

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Мобилизация. Что нужно знать и делать работодателю?
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Кого будут призывать?

Минобороны опубликовало 22 сентября разъяснения по частичной мобилизации:

Призыву подлежат:

  • рядовые и сержанты — до 35 лет,
  • младшие офицеры — до 50 лет,
  • старшие — до 55 лет.

Приоритетной мобилизации подлежат граждане со следующими военно-учетными специальностями:

  • стрелки;
  • танкисты;
  • артиллеристы;
  • водители;
  • механики-водители.
Приоритетные критерии комплектования — это военно-учетные специальности, а не воинские звания. Призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Среди прочих факторов — наличие боевого опыта.

Отсрочку от призыва могут получить граждане:

  • у которых есть бронь (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности);
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья;
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
  • являющиеся опекунами или попечителями брала и/или сестры;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Или трех детей и беременную жену со сроком беременности более 22 недель;
  • те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
  • члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Статья 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997)

Призываться не будут:

  • граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»);
  • имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Статья 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997). Часть 4 статьи 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ от 28.03.1998).

Какая роль в мобилизации отводится работодателю?

Статья 9 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997) описывает обязанность работодателя следующим образом: «Организации обязаны... оказывать содействие военным комиссариатам... при объявлении мобилизации, включая обеспечение своевременного оповещения и явки работающих в этих организациях граждан, ... подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части». Это означает, что работодатель в силу закона обязан вручить повестку гражданину, подлежащему мобилизации.

Что сейчас предпринять работодателю?

Конкретный план действий будет зависеть от объема вашего бизнеса. Мы рекомендуем не оставлять своих сотрудников наедине с вопросом мобилизации.

Для создания информационного пространства с сотрудниками рекомендуем:

  1. Создать штаб, который будет мониторить новости, требования законодательства и юридическую практику.
  2. Проинформировать сотрудников: провести общую рассылку или созвать собрание — поделиться информацией, которой вы владеете на текущий момент, и определить, как сотрудник должен известить вас о получении повестки.
  3. Создать горячую линию поддержки: юридическая и психологическая.
  4. Настроить сбор вопросов от сотрудников и обратное информирование.

С точки зрения бизнеса рекомендуем:

  1. Оценить какой объем сотрудников может быть мобилизован.
  2. Составить план действий по кадровому рекрутингу и / или замещению вакансий внутренними ресурсами.
  3. Оценить риски по позициям, которые обеспечиваю непрерывность производственного процесса или управление бизнесом.

План действий для работодателя в связи с мобилизацией

Когда сотрудника призвали в связи с объявлением частичной мобилизации, в первую очередь необходимо посмотреть, какая причина указана в повестке:

  1. Военные / мобилизационные сборы.
  2. Сразу военная служба по мобилизации.

В зависимости от этого нужно принять решение, сохранять за сотрудником рабочее место или нет.

В первом случае, когда работника вызывают на военные или мобилизационные сборы, за ним сохраняется рабочее место, должность и средний заработок (ст. 170 ТК, ст. 6 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы и продлиться они могут до двух месяцев (п. 3 ст. 54 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Если сотрудника призвали на сборы во время его отпуска, то необходимо продлить отпуск на количество дней, которые сотрудник будет находиться на сборах (ч. 1 ст. 124 ТК).

В табеле учета рабочего времени время нахождения на сборах отражается буквенным кодом «Г» или цифровым «23» — «исполнение государственных или общественных обязанностей».

Во втором случае, если сотрудника призывают на военную службу по мобилизации, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК. При этом выплачивается расчет при увольнении (заработная плата, компенсация неиспользованного отпуска), а так же выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 с. 178 ТК). И в последний рабочий день сотруднику выдается ТК и пакет справок при увольнении. Мобилизованные граждане будут получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также различные надбавки.

Важно, что вызов на заседание призывной комиссии или медосвидетельствование — не является причиной для расторжения трудового договора. В таком случае действия аналогичны призыву на военные сборы.

Надеемся, что в ближайшее время трудовые ведомства дадут разъяснениям по правам мобилизованных сотрудников и порядку действий кадровиков при частичной мобилизации. А пока нет разъяснений чиновников, безопаснее всего сотрудникам военнообязанным в запасе отменить командировки, отпуска и корпоративные мероприятия, которые планировали с 21 сентября и позже.

Так как согласно ст. 21 Закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ военнообязанным в запасе запрещено в период мобилизации выезжать за территорию региона, в котором они проживают.

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Мобилизация. Что нужно знать и делать работодателю?

Частичная мобилизация объявлена указом Президента от 21.09.2022 № 647. Мобилизационные действия начаты уже 21 сентября. Подобной ситуации в РФ никогда не возникало, а потому нет разъяснений о том, как действовать работодателям. Разбираемся в ситуации исходя из норм действующего законодательства.

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