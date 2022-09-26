Мобилизация. Что нужно знать и делать работодателю?

Кого будут призывать?
Минобороны опубликовало 22 сентября разъяснения по частичной мобилизации:
Призыву подлежат:
- рядовые и сержанты — до 35 лет,
- младшие офицеры — до 50 лет,
- старшие — до 55 лет.
Приоритетной мобилизации подлежат граждане со следующими военно-учетными специальностями:
- стрелки;
- танкисты;
- артиллеристы;
- водители;
- механики-водители.
Отсрочку от призыва могут получить граждане:
- у которых есть бронь (к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности);
- признанные временно не годными по состоянию здоровья;
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- являющиеся опекунами или попечителями брала и/или сестры;
- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Или трех детей и беременную жену со сроком беременности более 22 недель;
- те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.
Статья 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997)
Призываться не будут:
- граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д»);
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Статья 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997). Часть 4 статьи 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ от 28.03.1998).
Какая роль в мобилизации отводится работодателю?
Статья 9 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (№ 31-ФЗ от 26.02.1997) описывает обязанность работодателя следующим образом: «Организации обязаны... оказывать содействие военным комиссариатам... при объявлении мобилизации, включая обеспечение своевременного оповещения и явки работающих в этих организациях граждан, ... подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части». Это означает, что работодатель в силу закона обязан вручить повестку гражданину, подлежащему мобилизации.
Что сейчас предпринять работодателю?
Конкретный план действий будет зависеть от объема вашего бизнеса. Мы рекомендуем не оставлять своих сотрудников наедине с вопросом мобилизации.
Для создания информационного пространства с сотрудниками рекомендуем:
- Создать штаб, который будет мониторить новости, требования законодательства и юридическую практику.
- Проинформировать сотрудников: провести общую рассылку или созвать собрание — поделиться информацией, которой вы владеете на текущий момент, и определить, как сотрудник должен известить вас о получении повестки.
- Создать горячую линию поддержки: юридическая и психологическая.
- Настроить сбор вопросов от сотрудников и обратное информирование.
С точки зрения бизнеса рекомендуем:
- Оценить какой объем сотрудников может быть мобилизован.
- Составить план действий по кадровому рекрутингу и / или замещению вакансий внутренними ресурсами.
- Оценить риски по позициям, которые обеспечиваю непрерывность производственного процесса или управление бизнесом.
План действий для работодателя в связи с мобилизацией
Когда сотрудника призвали в связи с объявлением частичной мобилизации, в первую очередь необходимо посмотреть, какая причина указана в повестке:
- Военные / мобилизационные сборы.
- Сразу военная служба по мобилизации.
В зависимости от этого нужно принять решение, сохранять за сотрудником рабочее место или нет.
В первом случае, когда работника вызывают на военные или мобилизационные сборы, за ним сохраняется рабочее место, должность и средний заработок (ст. 170 ТК, ст. 6 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы и продлиться они могут до двух месяцев (п. 3 ст. 54 Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Если сотрудника призвали на сборы во время его отпуска, то необходимо продлить отпуск на количество дней, которые сотрудник будет находиться на сборах (ч. 1 ст. 124 ТК).
В табеле учета рабочего времени время нахождения на сборах отражается буквенным кодом «Г» или цифровым «23» — «исполнение государственных или общественных обязанностей».
Во втором случае, если сотрудника призывают на военную службу по мобилизации, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК. При этом выплачивается расчет при увольнении (заработная плата, компенсация неиспользованного отпуска), а так же выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 с. 178 ТК). И в последний рабочий день сотруднику выдается ТК и пакет справок при увольнении. Мобилизованные граждане будут получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, а также различные надбавки.
Надеемся, что в ближайшее время трудовые ведомства дадут разъяснениям по правам мобилизованных сотрудников и порядку действий кадровиков при частичной мобилизации. А пока нет разъяснений чиновников, безопаснее всего сотрудникам военнообязанным в запасе отменить командировки, отпуска и корпоративные мероприятия, которые планировали с 21 сентября и позже.
Так как согласно ст. 21 Закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ военнообязанным в запасе запрещено в период мобилизации выезжать за территорию региона, в котором они проживают.
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