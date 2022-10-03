ИП на упрощенке: разбираемся с налогом на имущество физлиц и льготами

Какие налоги не платит ИП на УСН

НДФЛ ( с доходов от предпринимательской деятельности ). Исключение — доходы в виде дивидендов, а также доходы, облагаемые по ставкам 35 % и 9 % ( п. 3 ст. 346.11, п. 2 и 5 ст. 224 НК ). УСН не освобождает ИП от исчисления, удержания и перечисления НДФЛ с заработной платы сотрудников; НДС ( за исключением налога, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом ). ИП не освобождается от обязанностей налогового агента по уплате НДС; Налог на имущество физлиц (НИФЛ) в отношении имущества, которое используется для предпринимательской деятельности. Исключение ( с 01.01.2015 ) — налог с объектов по кадастровой стоимости. Перечни таких объектов определяют уполномоченные региональными властями службы ( п. 7 ст. 378.2 НК ). Налог с таких объектов платят с учетом предусмотренных особенностей ( п. 10 ст. 378.2 НК ).

Иные налоги, сборы и страховые взносы ИП-упрощенец уплачивает в соответствии с налоговым законодательством.

Объекты обложения НИФЛ

Объектом обложения НИФЛ признается имущество, которое расположено в пределах муниципального образования:

жилой дом, квартира, комната. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства, ИЖС, относятся к жилым домам;

гараж, машино-место;

единый недвижимый комплекс;

объект незавершенного строительства;

иные здание, строение, сооружение, помещение.

Если речь идет о Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, то НИФЛ облагается имущество, расположенное в пределах этих городов.

Важно четко понимать, что из перечисленного имущества, находящегося в собственности ИП, попадает под налогообложение, так как используется в коммерческих целях, а какое имущество освобождается от уплаты НИФЛ.

Закрепив нормы налогообложения в разных главах (гл. 26.2 со ссылками на гл. 30 НК), законодатель учел юридически значимые и объективно обусловленные различия между отдельными категориями налогоплательщиков (ИП и организациями).

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Объекты обложения налогом на недвижимость

У ИП налогом на недвижимость облагаются (при определенных условиях):

Объекты административно-делового и торгового назначения (комплексы) и помещения в них. Офисы, объекты торговли, объекты общепита и бытового обслуживания. Административно-деловой центр (отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), облагается налогом, если помещения центра принадлежат одному или нескольким собственникам и центр отвечает хотя бы одному из следующих условий:

здание (строение, сооружение) находится на земельном участке с видом (хотя бы одним) разрешенного использования под размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения;

здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически используется в целях делового, административного или коммерческого назначения.

Объект признается предназначенным для использования в указанных целях, если не менее 20% его общей площади предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры. Данные о назначении, разрешенном использовании или наименовании помещений центра подтверждают сведениями из ЕГРН или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов.

Если более 20% общей площади недвижимости занято действующими офисами и сопутствующей инфраструктурой (переговорными комнатами, помещениями для серверного оборудования и оргтехники и т. п.), считается, что центр используется в коммерческих целях.

Схожие по площади условия установлены и для классификации недвижимости, которая предназначена или фактически используемой под магазины, объекты общественного питания и (или) бытового обслуживания.

Полномочия по определению фактического использования объектов

Как фактически используется здание (строение, сооружение) и помещения в них, определяет уполномоченный орган власти региона. Основное условие: информация об используемых объектах должна быть достоверной и объективной, а экономическая сущность должна преобладать над формой.

Если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено объектом административно-делового или торгового характера, включено в утвержденный региональный перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению. Налоговики рассчитают налог исходя из кадастровой стоимости помещений независимо от их включения (или отсутствия) в перечне.

Кадастровая стоимость помещения, даже если она не определена, будет рассчитана налоговиками пропорционально общей площади здания, где это помещение находится, как доля его кадастровой стоимости (п. 6 ст. 378.2 НК, Определение КС от 12.07.2022 № 1717-О).

Перечень объектов по кадастровой стоимости утверждает уполномоченный орган исполнительной власти региона. НПА с перечнем должен быть утвержден не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу. Документ должен быть размещен на сайте уполномоченного органа (как правило, это комитет по управлению имуществом) или на официальном сайте субъекта РФ.

Например, исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, в задачи которого входит реализация политики в сфере государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, является Комитет имущественных отношений (КИО). Комитет утверждает результаты определения кадастровой стоимости (приказ от 28.11.2018 № 130-п).

Данный документ можно найти на сайте администрации города в разделе «Законодательство» (НПА) .

Как видим, КИО уполномочен определять:

вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений по кадастровой стоимости;

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

ФНС не уполномочена определять вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, а также перечень объектов недвижимого имущества по кадастровой стоимости.

Пример реагирования ФНС на жалобу налогоплательщика можно найти в решении от 20.08.2020 СД-4-9/13416@.

Суть спора: ИП-упрощенцу принадлежало нежилое помещение. Как офис оно не использовалось. Поскольку помещение находилось в здании, включенном в перечень недвижимого имущества по кадастровой стоимости, ИФНС начислила по этому объекту НИФЛ.

Налогоплательщик счел это неправомерным и попытался обжаловать решение инспекции в вышестоящем УФНС по региону. Но начальство поддержало подчиненных и отказалось удовлетворить жалобу налогоплательщика.

Обращаясь в ФНС, предприниматель указал, что используемое помещение не относится к категории офисов. По его мнению, уполномоченный орган не вправе издавать НПА, распространяющие свое действие на неопределенный круг лиц, и устанавливать какие-либо ограничения и обременения.

На это налоговая служба ответила, что она не уполномочена определять вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, а также перечень объектов недвижимого имущества по кадастровой стоимости. Поэтому ИП было отказано в освобождении от уплаты НИФЛ на нежилое помещение.

В другом решении от 10.10.2018 № СА-3-9/7228@, ФНС также сочла правомерным начисление НИФЛ по помещению, находящемуся в здании, включенном в перечень объектов по кадастровой стоимости.

Доводы ИП относительного того, что в состав сведений в перечне не были включены кадастровый номер помещения и адрес объекта, налоговики посчитали не имеющими самостоятельного значения для разрешения спора по существу.

Отметим, что закон субъекта, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (подп. 1, 2 и 4 п. 1 ст. 378.2 НК), может быть принят только после утверждения регионом в установленном порядке результатов определения кадастровой стоимости указанных объектов (п. 2 ст. 378.2 НК, решение АС Алтайского края от 12.04.2022 по делу № А03-17528/2021).

Найти реквизиты региональных законов поможет справочная информация ФНС о ставках и льготах по имущественным налогам. Документы понадобятся для обоснования льготы.

Отчеты об определении кадастровой стоимости (об итогах государственной кадастровой оценки) можно найти на сайте Росреестра (сервис «Фонд данных государственной кадастровой оценки).

Таким образом, налоговики руководствуются документами, переданными им муниципальными властями (властями городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Если возникает спорная ситуация по объектам с кадастровой стоимостью, решать вопрос нужно не в ИФНС, а в территориальном подразделении Росреестра или в соответствующей структуре региональной власти, отвечающей за кадастровую оценку.

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Документальное подтверждение льготы

Для ИП-упрощенца освобождение от уплаты НИФЛ является налоговой льготой (письмо Минфина от 26.04.2018 № 03-05-06-01/28324).

Для получения законодательно установленной льготы ИП должен представить заявление, выбрав любую ИФНС (ст. 407 НК). Налогоплательщик может (но не обязан) представить документы, подтверждающие право на льготу.

Например, документы технической инвентаризации о том, что помещения, предназначенные для размещения торговых объектов, занимают не более 20% от площади здания (апелляционное определение Четвертого АС общей юрисдикции от 18.01.2022 по делу № 66а-155/2022). Это может быть акт обследования кадастровым инженером нежилого помещения с целью определения вида его фактического использования (решение Курского областного суда от 17.06.2021 по делу № 3а-45/2021).

К числу подтверждающих документов можно отнести кадастровый паспорт, техническое заключение, выполненное предприятиями технической инвентаризации, из которых следует, что недвижимость не предназначена для офисов, магазинов или общепита.

Заявление о предоставлении налоговой льготы оформляют по форме, установленной приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

Подать заявление можно через МФЦ, а также через сервис личный кабинет налогоплательщика для ИП на сайте налоговой службы.

Если ИП, имеющий право на налоговую льготу, не представит налоговикам указанное заявление (или не сообщит об отказе от применения льготы), то ИФНС может предоставить льготу в беззаявительном порядке. Это при условии, что инспекция располагает документами (сведениями), подтверждающими основания для предоставления льготы за определенный период. Льгота предоставляется с налогового периода, в котором у ИП возникло право на нее.

Если у налоговиков нет документов на льготу, ИП лучше подавать заявление о ее предоставлении (с документальным подтверждением) до 1 апреля. Это дата, когда ИФНС начинает массово формировать налоговые уведомления. Заметим, что НК не содержит конкретного срока подачи такого заявления.

Антикризисная мера-2023

Налоговую базу по НИФЛ определяют по каждому объекту недвижимости по кадастровой стоимости. По общему правилу кадастровую стоимость определяют на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Но в условиях действия санкций был принят ряд антикризисных мер. Одной из таких мер является установление особого порядка расчета налоговой базы по налогу на имущество организаций, НИФЛ и земельному налогу в отношении недвижимости с кадастровой стоимостью. По таким объектам в 2023 году налоговая база будет рассчитываться по кадастровой стоимости на 01.01.2022 (п. 17 — 19 ст. 2 закона 67-ФЗ об изменениях в НК).

Это правило не будет применяться, если кадастровая стоимость недвижимости увеличилась вследствие изменения ее характеристик. Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода не учитывается.

В течение года у ИП могут появиться новые объекты недвижимости. По таким объектам налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения сведений в ЕГРН.

Органы Росреестра обязаны сообщать налоговикам по месту своего нахождения:

сведения о недвижимости, расположенной на подведомственной им территории;

о владельцах недвижимости.

На основании этих сведений ИФНС исчисляет сумму налога.

Нередко у ИП возникает желание использовать собственные земельные участки в коммерческих целях. Кто-то хочет построить мини заводик по производству сока или сыра, кто-то создать фермерское хозяйство. При обложении НИФЛ таких объектов нужно учитывать некоторые особенности.

Ранее было отмечено, что НИФЛ облагаются такие виды недвижимого имущества как жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства. В той же норме НК (подп. 4 п. 1 ст. 378.2) есть уточнение о целевом использовании земельных участков. Речь идет об участках, предоставленных для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС.

Перечисляя облагаемые НИФЛ объекты имущества, законодатель использовал союз «а также». Тем самым критерий расположения объектов на земельных участках с определенным видом использования был распространен только на жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, т. е объекты, указанные после этого союза. Иное толкование нормы приводит к конфликту с налоговиками.

Один из таких споров недавно был рассмотрен в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 31.08.2022 по делу № А03-17528/2021. Правда судилась с ИФНС организация, а не ИП. Но дело показательно для понимания особенностей конструкции описанной нормы законодательства, а участники спора с этой точки зрения особой роли не играют.

Налогоплательщик имел в собственности здание гаражей. Недвижимость располагалась на земельном участке, имевшем целевое назначение «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для размещения производственных объектов предприятия». Гаражи — производственный объект, и налогоплательщик рассчитал налог по этому объекту исходя из среднегодовой стоимости имущества.

Аргументы налогоплательщика сводились к тому, что участок, на котором было расположено здание гаражей, имел иное назначение, чем для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. А, значит, можно было облагать его по среднегодовой, а не по кадастровой стоимости.

Но при камеральной проверке налоговики выявили неточность, указав налогоплательщику на ошибочное толкование нормы НК. В результате налог был пересчитан по кадастровой стоимости, налогоплательщику доначислены недоимка, штраф и пени. Оспаривание решения ИФНС успехом не увенчалось. Все три судебные инстанции поддержали налоговый орган. Компании было разъяснено, что налоговики поступили правомерно, а выводы судов основаны на правовой позиции Президиума ВС (п. 5 обзора от 09.07.2003).

На практике очень часто неоднозначная формулировка нормы приводит к доначислениям, штрафам и пеням. При возникновении спорных вопросов обращайтесь в Бухгалтерия-Сервис. Компания консультирует не только предпринимателей , но и бухгалтеров . Консультации в удобном формате и только в рамках актуальной информации.

Калькулятор ФНС в помощь

Напомним, что ИП может рассчитать НИФЛ сам с помощью калькулятора на сайте ФНС. Заодно проверить налоговиков, ведь именно по их уведомлениям придется платить налог.

Для расчета нужно:

выбрать (из выпадающего справочника) нужный регион, в котором располагаются объекты;

указать налоговый период (год);

задать характеристики объекта (вид, кадастровый номер, площадь, кадастровую стоимость (указать менялась ли она в течение налогового периода, входит ли объект в перечень торгово-офисной недвижимости));

сведения для расчета налога (размер доли в праве, дату начала владения объектом и владеет ли ИП им в настоящее время);

ставку налога (из справочника);

размер льготы.

Иногда кадастровый номер загружается некорректно. В этом случае калькулятор предложит проверить кадастровый номер объекта на сайте Росреестра или ввести кадастровую стоимость и площадь объекта вручную из данных, имеющихся в документах на собственность.

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