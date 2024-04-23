₽ Заказать рекламу
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг. В рамках прочтения прошлой статьи вы посчитали сколько недозарабатывает ваша бухгалтерская компания. Теперь нам предстоит обсудить вопросы о том, как подготовиться к повышению стоимости бухгалтерского обслуживания клиентам и насколько сильно возможно поднимать цену клиентам.
20 6
Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Теперь, когда вы понимаете, насколько недооценена ваша работа и на сколько в среднем по компании вам необходимо увеличить выручку за счет повышения цен необходимо составить план действий для превращения желаемого уровня выручки в реальный.

Если степень повышения цен высока (например более 10–15%) сделайте эту работу своим главным приоритетом. Она займет много времени и потребует большое количество энергии.

Чем выше процент изменения — тем сложнее работу придется проделать. Но, есть и хорошая новость — если вы проделаете всю работу качественно и с твердым настроем — прибыль вашей компании существенно вырастет при том же количестве клиентов (или даже чуть меньшем).

Не ставьте на старте себе ограничения, если уровень ваших цен сильно занижен относительно целевых показателей. Повышение цен на 10–15% это далеко не предел. Например, мне в своей компании на рубеже предыдущего года удалось провести повышение в среднем на 30% при плане повышения в 35%. Причем таких результатов нам удалось достичь с учетом того, что в предыдущие годы также проводились повышения цен в среднем на 10–15% ежегодно.

В рамках повышения цен я выделяю следующие ключевые этапы в организации этого процесса:

1. Формирование прайс-листов на бухгалтерские услуги с учетом целевого уровня доли затрат на ФОТ в общей выручке (путем корректировки существующих прайс-листов или создания прайс-листов с нуля, если методика ценообразования полностью отсутствовала в компании).

В рамках данной статьи я не буду останавливаться на методике формировании прайс-листов, т.к. это вопрос очень обширный.

Разработка идеального (максимально) точного прайс-листа должна учитывать уровень зарплат бухгалтеров в зависимости от региона, метод определения трудоемкости, трудоемкость всех возможных видов операций и аналитической работы бухгалтера в отчетный период в зависимости от объема документооборота и специфики учета, реальное среднестатистическое количество часов эффективной работы бухгалтера (за вычетом отпусков, болезней, и временного отсутствия на рабочем месте) и многие другие факторы.

Вопросы формирования прайс-листа с учетом всех факторов я рассмотрел в отдельной серии статей «Ценообразование бухгалтерских услуг», которая доступна по ссылке.

2. Расчет целевой цены абсолютно по всем клиентам, находящимся на обслуживании, и суммовая оценка изменения цен по каждому клиенту.

При расчете целевой цены опирайтесь одновременно на несколько источников данных:

  • расчет стоимости по новому прайс-листу;

  • расчет целевой цены путем деления зарплаты исполнителей на целевой уровень доли таких затрат в выручке. Если на ваш взгляд текущая оплата бухгалтеру занижена, отталкивайтесь от справедливой оценки уровня зарплаты за ведение конкретного клиента;

  • оцените временные трудозатраты исполнителей на ведение учета по такой компании. Исходя из оценки времени и уровня заработной платы, высчитайте справедливый уровень оплаты труда исполнителей и разделите его на долю расходов на ФОТ исполнителей.

Для повышения точности расчетов используйте средний уровень объема документооборота, численности сотрудников и затрат на ФОТ по данному клиенту за последние 12 календарных месяцев.

Такой подход достаточно трудоемкий, но позволяет получить несколько ориентиров, для назначения наиболее справедливой стоимости. В случае, если повышение существенное по всем методам расчета цены — это придаст вам больше уверенности и твердости в процессе проведения переговоров.

Упростить процесс расчета стоимости Вы сможете с помощью нашего сервиса «Бухгалтерское Дело», в разработке функционала которого мы делаем особый акцент на вопросы ценообразования бухгалтерских услуг. Сервис поможет собрать статистику документооборота и численности сотрудников по клиентам и сделать расчеты на основе Вашей методики ценообразования. Все процессы максимально автоматизированы. Если возникнут вопросы по настройкам — Вам с радостью помогут наши менеджеры технической поддержки. Сервис доступен по ссылке buhdelo.com.

Проведите расчет целевой цены по всем клиентам и только после этого переходите к следующему этапу работы. Понимание общей картины с целевым уровнем повышения очень важно. Если после расчетов вы все еще далеки от желаемого уровня доли расходов на ФОТ исполнителей, возможно придется снова пересчитать прайсы и целевую цену по каждому клиенту.

3. Определение очередности проведения переговоров с клиентами (рассмотрим это вопрос подробнее чуть позже в следующих частях данной статьи).

4. Подготовка аргументов для проведения переговоров по каждому клиенту с учетом истории взаимоотношений по клиенту (история повышения цен, их степень и сроки, динамика документооборота и численности, степень удовлетворенности качеством оказания услуг и многое другое). О том, какие аргументы можно использовать для максимального повышения цены клиентам рассмотрим чуть позже в следующих частях данной статьи.

5. Проведение переговоров/уведомление клиентов о повышении цен с учетом очередности проведения переговоров и специфики аргументов по каждому клиенту. Как выбрать оптимальную форму коммуникации с клиентом при повышении цен также обсудим чуть позже.

Насколько сильно можно поднимать цену клиенту за бухгалтерское сопровождение

В процессе расчета целевых значений стоимости по конкретным клиентам может выясниться, что отдельным клиентам необходимо повышать стоимость существенно сильнее, чем в среднем по всей компании. Например, в рамках повышения цен на 20–30 % в среднем по компании по ряду клиентов может возникнуть необходимость поднять цены на 50%, 70%, 100% и даже больше.

Возможно ли это и на какой максимальный процент можно поднимать цену?

Определенно можно сказать, что любое повышение цен свыше 30% с большой долей вероятности вызовет негативные эмоции у клиента и вести переговоры о таком повышении будет сложнее.

Но это не означает, что поднимать цены больше чем на 30% по конкретному клиенту невозможно. Это возможно, но потребует высокого уровня подготовки к переговорам и затрат времени на согласование новых условий.

В моей практике, на примере последнего повышения цен, мы изменили цены нескольким клиентам на 100%, причем мы смогли это сделать не только на низких чеках. В нескольких случаях мы подняли цены со 100 до 200 тыс. рублей.

На низких чеках (от 1 до 10 тыс. руб.) возможно поднимать цены и на 150–500% если для этого существуют объективные аргументы.

Более того, есть и хорошая новость. Если вам объективно необходимо поднять цены на 100 % и более, это означает, что скорее всего этот клиент не приносит вам прибыли, и возможно даже вы работаете по нему в убыток.

Потеря такого клиента не скажется на вашей прибыли, а лишь высвободит время сотрудника, снизит ваши риски и управленческую нагрузку.

Часто в таких ситуациях при наличии объективных причин для повышения стоимости у клиента не находится достойных альтернатив вашему предложению (по соотношению цен/качество) даже с учетом существенного изменения цены.

Поэтому не стоит ограничивать себя каким-то определенным уровнем максимального изменения цен для конкретного клиента. Определите справедливый уровень цены по каждому клиенту и отталкивайтесь от него. Существенное изменение цен возможно, но оно потребует твердой аргументации вашей позиции, оптимальной формы проведения переговоров и некоторых приемов, которые помогут клиенту принять существенное изменение цен.

Какие аргументы использовать, в какой форме проводить переговоры и какие приемы использовать для повышения шансов на успех я расскажу в следующих частях данной статьи.

В следующей статье рассмотрим какие аргументы можно использовать для повышения стоимости бухгалтерского обслуживания, а также важные аспекты психологии принятия решения клиентом.

Запишитесь на индивидуальную онлайн–презентацию функционала сервиса Бухгалтерское Дело

Расскажем как автоматизировать процессы управления применительно к Вашей бухгалтерской компании

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Бухгалтерское Дело», ИНН: 5262350361, erid: LjN8KbH9Z

Начать дискуссию

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне

При ввозе в РФ оборудования, аналоги которого не производятся в России, НДС на таможне платить не надо. Но только если это оборудование включено в перечень.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

Заявление на возмещение НДС нужно направлять только в электронном виде

ФНС отказалась принимать в бумажном виде заявления на применение заявительного порядка возмещения НДС, акциза.

18
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг. В рамках прочтения прошлой статьи вы посчитали сколько недозарабатывает ваша бухгалтерская компания. Теперь нам предстоит обсудить вопросы о том, как подготовиться к повышению стоимости бухгалтерского обслуживания клиентам и насколько сильно возможно поднимать цену клиентам.

Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги
20

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
MasterTMS
Перевозка

Как упростить учет в логистике

Грамотная организация логистических процессов, оперативный документооборот и автоматизация на всех этапах грузоперевозок сводят к минимуму рутинные операции, позволяют бухгалтеру вовремя и корректно отражать в учете факты ФХД.

Как упростить учет в логистике
19
Маркетплейсы

Что делать продавцу на маркетплейсе, если покупатель подменил товар

Маркетплейс может потерять товары продавца, а сотрудники ПВЗ не всегда проверяют, те ли вещи возвращают клиенты на склад. Узнайте, как правильно поступать в подобных ситуациях и вернуть свои деньги.

40
НДС

👔 Вычет НДС без счета-фактуры и первички суд может признать правомерным. Практик: но нужно принять все возможные меры

Арбитражный суд решил, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет, не имея документов.

1,3 тыс.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Telega.in
Реклама

Вы тоже так сможете! Топ-3 самых успешных кейса продвижения в Телеграме для b2b

Успех рекламных кампаний в Телеграме зависит от многих факторов: это и правильный выбор каналов, написание интересного текста, дизайн запоминающейся картинки и так далее. Однако есть один фактор успеха, который не зависит от типа аудитории, тематики рекламы, бюджета — вообще ни от чего. Это реклама в Телеграме через платформу Telega.in.

Вы тоже так сможете! Топ-3 самых успешных кейса продвижения в Телеграме для b2b
12
НДС

Как изменился заявительный порядок возмещения НДС

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

68
ЭДО

❌ Внимание! С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую

По информации Управления электронного документооборота ФНС и операторов ЭДО с 18 по 21 апреля 2024 года возможны задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности.

212
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
759
Банки

Верховный Суд: банк обязан проверять ИНН получателя денежных переводов

Банки не проверили ИНН получателя перевода и отправили деньги компании с похожим наименованием. Верховный Суд встал на сторону отправителя и взыскал убытки с кредитной организации.

62
Интернет-эквайринг

Обзор ТОП–10 банков с самыми выгодными условиями по интернет-эквайрингу 2024

Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный рейтинг банков Business Internet Banking Rank. Один из критериев оценки — это качество предоставляемых услуг эквайринга для ИП, малого и среднего бизнеса. Делимся результатами исследований и показателями лидеров рынка. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
54

Разборы законов

1 252
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Моё дело
РСВ

Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд

25 апреля нужно сдавать форму расчёта по страховым взносам (РСВ) за первый квартал. Рассказываем о нюансах заполнения отчёта, которые помогут сдать его без единой ошибки.

Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд
139
Сальдо ЕНС

Положительным сальдо ЕНС можно распорядиться 2 способами

Распорядиться положительным сальдо ЕНС можно с помощью зачета или возврата денег на расчетный счет.

83
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру вторника: льготная ипотека все, Сбер увеличит свою долю на рынке онлайн-образования, Доллар поднялся выше 94 рублей

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

4
102
Ипотека

Минфин хочет отменить все программы льготной ипотеки и сохранить только одну

Чтобы снизить цены на рынке первичного жилья, власти предлагают отказаться от льготной ипотеки для IT-специалистов и от ставки 8% на покупку жилья в новостройках. Семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

125
Воинский учет

Принят закон о реестре воинского учета

Будет создан реестр воинского учета, где укажут данные о лицах, подлежащих первоначальной постановке на учет, которые состоят на учете, и которые не состоят, но обязаны это сделать.

242
Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция от «Клерка»: бухгалтерия с нуля, УСН, ОСНО и воинский учет за 3690 рублей!

Воспользуйтесь шансом купить новые практические курсы по УСН, ОСНО, воинскому учету за 3690 рублей! Сейчас вы можете приобрести онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» также за 3690 рублей и сделать первый шаг к карьере бухгалтера.

29

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Автоматизация учета

Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

Программные роботы — RPA, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

369

Интересные материалы

Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как собственники избавились от хаоса в финансах и перестали волноваться о злоупотреблении сотрудников

Рост компании может сопровождаться неприятными моментами: невозможно безопасно вывести дивиденды, сотрудники перестают соблюдать дисциплину, а запасы на складе по бумагам могут не соответствовать реальности. Причина — хаос в учёте. Всё это в конечном счёте приводит к кассовым разрывам и остановке важных бизнес-процессов.

Кейс. Как собственники избавились от хаоса в финансах и перестали волноваться о злоупотреблении сотрудников
2
68