Трудоемкость как ключевой фактор, определяющий стоимость бухгалтерских услуг

В прошлой статье мы разобрали основные задачи и требования к системе ценообразования в бухгалтерской компании, а также поговорили о базовой формуле расчета стоимости бухгалтерских услуг. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе трудоемкости бухгалтерских услуг и методах ее расчета.

Для построения оптимальной модели ценообразования в любом бизнесе необходимо определить один или несколько факторов, имеющих ключевое влияние на себестоимость продукта компании.

Как правило этот фактор определяет не только размер производственных затрат, но и влияет на уровень административных, управленческих и прочих расходов. Именно на этот фактор логично завязывать и стоимость продукта компании.

Давайте определимся какой фактор является краеугольным в бухгалтерском аутсорсинге.

Бизнес бухгалтерского аутсорсинга не является капиталоемким или ресурсоемким. Ключевая составляющая затрат в бухгалтерском аутсорсинге — оплата труда бухгалтеров.

Квалифицированный труд бухгалтеров является основной добавленной стоимостью бухгалтерского аутсорсинга.

При строительстве системного бизнеса по бухгалтерскому аутсорсингу возникают административные и управленческие расходы, которые также зависят от трудоемкости оказываемых услуг. Например, нагрузка руководителя группы бухгалтеров возрастает при росте общей нагрузки на отдел или росте трудоемкости ведения учета по конкретному клиенту.

В связи с описанными особенностями считаю, что показатель трудоемкости является краеугольным камнем для построения модели ценообразования в бухгалтерском бизнесе.

Именно этот показатель определяет уровень основной части затрат (как прямых, так и косвенных) на оказание бухгалтерских услуг.

Методы расчета трудоемкости бухгалтерских услуг

Трудоемкость представляет собой количество затраченного времени на выполнение определенной работы.

Сложность построения модели ценообразования как раз и заключается в сложности определения трудоемкости услуг по конкретному клиенту в конкретном периоде времени.

Сложность расчета трудоемкости бухгалтерских услуг вызвана многообразием различных видов операций и действий, которые бухгалтера, помощники бухгалтеров и кадровики выполняют в процессе оказания услуг.

Также не существует единой среды, в которой работает сотрудник. Это может быть 1С, электронная почта, телефония, справочно-правовая система, система для сдачи отчетности, браузер, работа с электронными документами на компьютере или обработка документов на бумажном носителе.

Смею предположить, что ни одна из бухгалтерских компаний не имеет даже полного списка всех видов операций, выполняемых в рамках бухгалтерского обслуживания клиентов, и, как следствие, информации о полной трудоемкости по каждому из возможных видов операций.

На текущий момент на практике применяются следующие способы определения трудоемкости:

Определение фактической трудоемкости путем замеров и фиксации времени на выполнение работы в сплошном режиме с детализацией по сотрудникам, виду операции, клиентам и периоду. Определение трудоемкости по нормативам, т.е. расчетным путем посредством умножения количественных характеристик выполненной работы на норматив времени для такого вида работы. Комбинированный метод, в котором для типовых операций трудоемкость определяется на основании количественных характеристик выполненной работы и ее средней (нормативной трудоемкости), а для индивидуальных задач замеряется время, затраченное на их выполнение.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из указанных вариантов определения трудоемкости:

1. Постоянный замер времени на выполнение всех этапов работы в разрезе по клиентам.

Преимущества:

Точный расчет трудоемкости по конкретному клиенту. Такой подход позволяет выявить и учесть в стоимости все затраты времени на работу с клиентом, в том числе и на незначительные или неочевидные задачи.

Недостатки:

Увеличиваются трудозатраты исполнителей на замеры времени по каждой задаче в постоянном режиме.

Результат замеров зависит от человеческого фактора. Например, какие-то сотрудники могут «прибавлять» рабочие часы по своим задачам или, в случае разницы в уровне компетенций, одну и ту же работу один сотрудник будет делать медленнее другого. Т.е. итоговые показатели будут зависеть от честности и уровня компетенции сотрудника.

2. Расчет трудоемкости посредством умножения количественных характеристик выполненной работы на норматив времени выполнения по виду задачи.

Преимущества:

Трудозатраты на расчет трудоемкости существенно ниже по сравнению с предыдущим вариантом расчета трудоемкости;

Расчет количественных характеристик выполненной работы и трудоемкости возможно автоматизировать, например с помощью сервиса Бухгалтерское Дело;

Недостатки:

В отдельных случаях может страдать точность расчета трудоемкости в случае наличия специфики работы с конкретным клиентом. Однако на больших данных точность будет достаточно высокая за счет использования средних данных о трудоемкости операций.

Невозможно применить метод для индивидуальных задач (т.к. определенная задача выполняется один раз для конкретного клиента).

Сложность определения нормативов по большому количеству видов операций. Отдельные бухгалтерские компании имеют расчетные нормативы только по наиболее часто встречающимся видам операций.

3. Комбинированный подход, когда типовая работа оценивается по нормативной трудоемкости, а нетиповые задачи оцениваются по фактически затраченному времени.

Данный подход обладает теми же достоинствами и недостатками, что и методы, на которых он основан.

Вне зависимости от того какой метод оценки трудоемкости бухгалтерских услуг вы выберите в своей компании основным в идеальном варианте необходимо иметь инструменты оценки как фактической, так и нормативной трудоемкости работ одновременно.

Это позволит вам максимально точно определить справедливую цену для клиента.

В сервисе бухгалтерское Дело реализован функционал как по оценке фактических затрат времени, так и нормативной трудоемкости. Также, на основании любого из этих подходов возможно автоматизировать процессы расчета стоимости, обоснования выполненного объема работ клиенту и биллинга бухгалтерских услуг.

В следующей части подробно поговорим о нормировании трудозатрат на выполнение бухгалтерских операций.

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