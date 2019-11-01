Умный бухгалтер уже давно понял, что если он «что-то придумает», то пойдет по субсидиарке, под уголовку

Девяностые: вот откуда ноги растут...

Есть такие бизнесмены, точнее предприниматели, которые начинали свой бизнес в 90-е, и манеры у них остались с тех времён. Я их объединяю в группу «Шеф, все пропало!» или «Почему мне не дают гадить в тапки». Это те, которые привыкли работать грубо в обход законов.

Раньше налоговая не была так оснащена всякими штучками (АСК-2 НДС, электронной отчётностью, доступом к банковским счетам и прочее). Да что там, раньше и интернета не было. Обналичка была нормой, рисованный НДС тоже. По сути никто не платил налоги, цепочки НДС обрывались и найти концы было не просто, то есть поймать за руку нарушителя было нереально.

В 90-е так и вообще была преференция для вновь созданных фирм. Они не платили налог на прибыль первые три года. Ясен пень, что фирмы в те времена существовали не больше трёх лет. Директора ответственности не несли, фирмы можно было бросать. Чаще их сливали на одну какую-нибудь фирму с директором из Зимбабве и концы в воду. «Засрал» фирму «висячим подотчетом» на дцать лямов, громадной дебиторкой, непонятной кредиторкой, и никто слово не скажет, так как не найдёт кому сказать. Ответственность ООО-шки в пределах уставного капитала (десять тысяч) и гуляй Вася. Вообщем давеча не то что тепереча.

А тепереча директора и учредителя несут субсидиарную ответственность. Закон № 266-ФЗ от 29.07.2017 — появилось понятие «контролирующее должника лицо (КДЛ)». К субсидиарной ответственности за непогашенные долги компании-банкрота могут привлечь главного бухгалтера, финансового директора и других должностных лиц. Самое ужасное, что под «каток» может попасть любой сотрудник, на которого покажут пальцем, и ему придется доказывать свою невиновность. Т.е. презумпция невиновности не работает.

Письмо ФНС России №СА-4-18/16148@ от 16.08.2017 — налоговики могут кого угодно объявить КДЛ и назначить субсидиарную ответственность, если после разорения компании и изъятия активов долг еще не погашен.

Под каток могут попасть даже лица, с которыми у должника были неформальные отношения. Кроме того, налоговики своими трактовками убивают схему трансфертного ценообразования и сильно усложняют толлинговую схему. Обнал, понятное дело, убит окончательно.

Методические рекомендации ЦБ РФ № 18-МР и № 19-МР — если организация или ИП снимают наличку, то их посчитают террористами и заблокируют счета. Даже если кэш нужен вам на легальные цели, для банка вы террорист.

Методические рекомендации ЦБ РФ № 4-МР от 2.02.2017 — блокировать банковский счет налогоплательщика можно лишь по подозрению. То есть без суда и следствия.

Вот и причитают бизнесмены, что им затянули петлю на шею, что туже некуда.

На самом деле меняется время, меняются законы и значит надо тоже меняться.

НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ ВРЕМЕН.