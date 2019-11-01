Клерк.Ру
Бухгалтерия Ада слушает

Умный бухгалтер уже давно понял, что если он «что-то придумает», то пойдет по субсидиарке, под уголовку

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Девяностые: вот откуда ноги растут...

Есть такие бизнесмены, точнее предприниматели, которые начинали свой бизнес в 90-е, и манеры у них остались с тех времён. Я их объединяю в группу «Шеф, все пропало!» или «Почему мне не дают гадить в тапки». Это те, которые привыкли работать грубо в обход законов.

Раньше налоговая не была так оснащена всякими штучками (АСК-2 НДС, электронной отчётностью, доступом к банковским счетам и прочее). Да что там, раньше и интернета не было. Обналичка была нормой, рисованный НДС тоже. По сути никто не платил налоги, цепочки НДС обрывались и найти концы было не просто, то есть поймать за руку нарушителя было нереально.

В 90-е так и вообще была преференция для вновь созданных фирм. Они не платили налог на прибыль первые три года. Ясен пень, что фирмы в те времена существовали не больше трёх лет. Директора ответственности не несли, фирмы можно было бросать. Чаще их сливали на одну какую-нибудь фирму с директором из Зимбабве и концы в воду. «Засрал» фирму «висячим подотчетом» на дцать лямов, громадной дебиторкой, непонятной кредиторкой, и никто слово не скажет, так как не найдёт кому сказать. Ответственность ООО-шки в пределах уставного капитала (десять тысяч) и гуляй Вася. Вообщем давеча не то что тепереча.

А тепереча директора и учредителя несут субсидиарную ответственность. Закон № 266-ФЗ от 29.07.2017 — появилось понятие «контролирующее должника лицо (КДЛ)». К субсидиарной ответственности за непогашенные долги компании-банкрота могут привлечь главного бухгалтера, финансового директора и других должностных лиц. Самое ужасное, что под «каток» может попасть любой сотрудник, на которого покажут пальцем, и ему придется доказывать свою невиновность. Т.е. презумпция невиновности не работает.

Письмо ФНС России №СА-4-18/16148@ от 16.08.2017 — налоговики могут кого угодно объявить КДЛ и назначить субсидиарную ответственность, если после разорения компании и изъятия активов долг еще не погашен.

Под каток могут попасть даже лица, с которыми у должника были неформальные отношения. Кроме того, налоговики своими трактовками убивают схему трансфертного ценообразования и сильно усложняют толлинговую схему. Обнал, понятное дело, убит окончательно.

Методические рекомендации ЦБ РФ № 18-МР и № 19-МР — если организация или ИП снимают наличку, то их посчитают террористами и заблокируют счета. Даже если кэш нужен вам на легальные цели, для банка вы террорист.

Методические рекомендации ЦБ РФ № 4-МР от 2.02.2017 — блокировать банковский счет налогоплательщика можно лишь по подозрению. То есть без суда и следствия.

Вот и причитают бизнесмены, что им затянули петлю на шею, что туже некуда.

На самом деле меняется время, меняются законы и значит надо тоже меняться.

НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ ВРЕМЕН.

Надо менять подход к бизнесу, или уходить нафиг и не плакать, и не рассказывать, что теперь я не могу брать-брать подотчет и деньги кидать на карту тёщи. А че они (фискалы) злыдни такие придираются ко мне. Или как так платить НДС 100 тыщ, раньше я три копейки платил. Тыжбухгалтер, давай придумай что-нибудь, как не платить.

Только умный бухгалтер уже давно понял, что если он придумает, то пойдет по субсидиарке, под уголовку.

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Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами. Наши услуги: 1) даем развернутые консультации по налогам и налоговому законодательству 2) консультируем при спорах с налоговым органом, пишем ответы на запросы и требования 3) пишем возражения к актам выездных налоговых проверок 4) сопровождаем как консультанты главных бухгалтеров 5) проводим экспресс аудит учета и отчетности 6) учим бухгалтеров вести нужный бухучет, без лишней работы, выстроенный в соответствии с законодательством и потребностями бизнеса 7) мы две умницы и красавицы, да и с чувством юмора все хорошо – с нами приятно иметь дело.

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