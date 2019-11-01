Современный словарь бухгалтерских терминов и слэнга

Мы хотим быть понятными читателям нашего блога и составили словарь основных терминов и жаргонов, употребляемых современными бухгалтерами.

А

Арбитражный управляющий — назначаемый судом временный руководитель организации, признанной банкротом, задача которого удовлетворить заявленные требования кредиторов путем розыска и реализации имущества банкрота.

Б

Бабки, бабло, баблищще — (слэнг) деньги.

Бенефициар — реальный, но теневой, руководитель и собственник бизнеса.

Г

Гена — (слэнг) это не мужчина по имени Гена, это генеральный директор.

Генподрядчик — генеральный подрядчик по договору.

Д

Дебиторка, кредиторка — (слэнг) задолженность кого-то перед нами и задолженность наша перед кем-то.

Докумасы — (слэнг) документы.

Дробление бизнеса — разделение одного бизнеса на несколько юридических лиц и ИП с льготными системами налогообложения с целью ухода от общей системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки. Запрещена законодательно с 2018 года.

Дт Кт — (сокр.) обозначения дебета и кредита в проводках, если вы не бухгалтер, то пропустите этот текст.

Е

ЕГРИП — единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, содержит всю информацию об ИП.

ЕГРЮЛ — единый государственный реестр юридических лиц, содержит всю информацию об организациях.

И

ИП — индивидуальный предприниматель.

К

Красный - (слэнг) отрицательный и как правило ошибочный, речь идет обычно о сальдо счета

Крыжить - (слэнг) сверять по реестру, ставя "крыжики": галочки, плюсики или точечки

Кэш — (слэнг) наличные деньги.

Л

Лям — (слэнг) миллион.

Лярд - (слэнг) миллиард

М

Маски-шоу — (слэнг) обыск с применением вооруженной охраны.

Н

Нал, налик — (слэнг) наличные деньги.

Налоговая — инспекция федеральной налоговой службы.

НДС — налог на добавленную стоимость. Уплачивается юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством. Суть налога в том, что под налогообложение попадает прибавочная стоимость. Например, купили товар за 100 рублей, продали за 130 рублей. Под налогообложение попадает 30 рублей. Это в теории, на практике все не так просто. На данный момент самый собираемый налог, в большей степени из-за доначислений и штрафов, из-за запутанного и одновременно дырявого законодательства.

Номинал — (слэнг) номинальный директор. Это господин Фунт из Золотого теленка, ничего не поменялось с тех времен. Номиналы бывают как в компаниях типа Рога и Копыта, так и в действующем бизнесе, по разным причинам.

О

Обнал или обналичка — (слэнг) вывод денег с расчетного счета в черный нал.

Обнальная контора — (слэнг) фирма, выводящая деньги с расчетного счета в черный нал. Предусмотрена уголовная ответственность как для исполнителей, так и для заказчиков.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

ООО — общество с ограниченной ответственностью, это организационная форма юридического лица, наиболее распространенная форма коммерческих организаций.

ОСН или ОСНО — одна из двух базовых систем налогообложения, предусматривает уплату НДС и налога на прибыль.

П

ПБУ — положение о бухгалтерском учете. Существует порядка 20 ПБУ обо всех участках бухгалтерского учета. Есть ПБУ, применение которых необязательно для малого и микробизнеса.

Покупной или рисованный НДС — (слэнг) счета-фактуры с выделенным НДС без реальной сделки, только документы. Используются для предъявления к вычету и уменьшения налога к уплате. Предусмотрена уголовная ответственность как для исполнителей, так и для заказчиков.

С

Сальдо, обороты, субконто, проводка, сторно, счет, субсчет — бухгалтерские термины, если вы не бухгалтер, то пропустите этот текст.

Субподрядчик — подрядчик, исполняющий часть работ по договору генеральному подрядчику.

Субсидиарка — (слэнг) субсидиарная ответственность, это административная, уголовная и материальная ответственность перед кредиторами.

У

Уголовка — (слэнг) наказание в соответствии с Уголовным кодексом.

УСН или УСНО или упрощенка — вторая базовая система налогообложения, освобождает от уплаты НДС и налога на прибыль. Считается льготной, так как проще вести учет и значительно меньше налоговая нагрузка.

Учер — (слэнг) учредитель, или еще говорят участник, юридического лица — ООО, АО и т.д.

Ф

Физик — (слэнг) нет, это не учитель физики, это физическое лицо, в том смысле, в котором используется в действующем законодательстве. Это обычные люди и индивидуальные предприниматели (ИП).

Финик — (слэнг) финансовый директор.

ФНС и ИФНС — федеральная налоговая служба и инспекция федеральной налоговой службы.

Ч

Черный нал — (слэнг) наличные деньги, выведенные из-под налогообложения в целях ухода от налогов.

Ю

Юрик — (слэнг) и это тоже не мужчина по имени Юрий, это юридическое лицо — ООО, АО и т.д.

Указывайте в комментариях термины, которые мы пропустили и мы добавим их в наш словарь.