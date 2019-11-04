Бухгалтерские хроники XXI век: ИП-шник на УСНО 6% и письмо с налоговой

Еще одна невеселая история. ИП-шник на УСНО 6%, зарегистрировавшийся летом прошлого года, получает письмо из налоговой.

За 2017 год вы сдали декларацию по УСН 6%. А зря! Надо было сначала подавать заявление на применение УСН, вы его не подали. Посему сдавайте-ка отчетность по ОСНО за 2017 и 2018 годы и доплачивайте налогов порядка 17 лямов. Мы уже все посчитали. И еще пени со штрафами. В добровольном порядке. 🤷🤷🤷

Я смотрю главбух феназепам коньяком запивает. Или коньяк феназепамом закусывает. Ну не суть, понимаю что с ней поговорить не получится. Иду к самому ИП-шнику. Тот тоже "ни му, ни хрю". Ладно, кто ИП регистрировал? Юр.фирма. Ну вот, надежда уже есть. А где регистрационные документы? Притащил. Уведомления о переходе на УСН естественно нет. Спрашиваю, а еще бумажки были? Нет. Вроде. Не помню.

Уффф...

Посмотрю ка я ЕГРИП, на всякий случай. А там опаньки - в списке документов, принятых при регистрации заявление на УСН!

Я пишу ответ в налоговую как казаки турецкому султану: заявление на УСН у вас есть, вы же его в ЕГРИП и внесли. Какие 17 лямов?

Полчаса делов.

Я такую ситуацию наблюдаю неоднократно. Скорее всего у налоговиков такая методичка. На сто ИПшников наехать, скорее всего половина бумажки потеряла и с кого-то получится денег содрать.

При этом выясняется:

Со стороны налоговой могут быть претензии, например, к применяемой системе налогообложения. Например, если ИФНС получила авансовые платежи по УСН либо декларацию по этому налогу, то она обязана проверить имеет ли право налогоплательщик на применение этого спецрежима. Если этого не произошло, то у инспекции отсутствует право предъявлять к налогоплательщику претензии, связанные с неправомерным применением УСН (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017).