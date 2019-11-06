Как я стала бухгалтером. И как обычно это происходит в среднестатистических семьях

Хочу рассказать о своем тернистом пути, как случилось, что я стала бухгалтером. Как потом оказалось, в разговорах с другими бухгалтерами, процентов 90 таких же как я. Как обычно это происходит в среднестатистических семьях. У меня было творческое начало, я любила музыку, хорошо рисовала… Бабушка главный бухгалтер, мама продавец. После окончания школы, столкнувшись с вопросом «кем быть?», ответ нашелся крайне быстро - БУХГАЛТЕРОМ! Бухгалтера ценятся. Всегда найдешь работу. Так я встала на этот путь.

Я обычный человек, так же как все я боюсь, не знаю, ленюсь… Вобщем наделала в начале кучу ошибок. Буду оценивать их с точки зрения уже опытного человека. Подскажу, как можно было бы их избежать и как нужно было поступить правильно. Десять этапов, которые нужно пройти осознанно.

Ошибка № 1. Обучаемся у теоретика, нет наставника.

В учебном заведении бухучет проходили галопом. Знания получились обрывочные и бессистемные. Но тем не менее экзамены сданы и заветный диплом получен. Красный. После выпуска три года жизни ушли в никуда. На первой работе занимаешься не тем, чему учили, а мелкими рутинным действиями, какой-то мелкой частичкой всего того процесса, который проходит в бухгалтерии. И просто взять и попросить главного бухгалтера стать твоим наставником почему-то не приходило в голову, потому что голова была перегружена рутиной. Куда мне до ГЛАВНОГО. ОН ого-го!!! В итоге нет того наставника, который даст тебе быстрый темп в получении концентрированного практического опыта, который поможет тебе понять, а бухгалтер ли я?

Лезем в дебри без опыта, проводника, карты и компаса. Откуда и проистекают все последующие ошибки.

Ошибка № 2. Устраиваемся работать куда угодно лишь бы взяли

Хорошо говорить «Устраиваясь на работу, помни - не только тебя выбирают, но и ты выбираешь!». Я устраивалась через знакомого, на очень престижное место - бухгалтер на РЖД. Да я летела туда не думая… Не задавая вопрос на какой участок. А разве есть участки? Участки учета, хмм… а это как?

А вот как. В бухгалтерском учете есть участки, на каждом из которых разная работа. На одном нужно считать деньги и выписывать расходные и приходные ордера, на другом начислять зарплату своим коллегам, на третьем вносить в учетную программу поступление товаров и материалов. Каждый участок учитывает свои хозяйственные операции, и если сложить работу всех участков, то получим все хозяйственные операции фирмы. Разница для начинающего бухгалтера ощутимая.

Ошибка № 3. Выбираем адскую работу

Регламент? Настроенная система учета? Руководитель самодур? Ненормированный график? График – вообще не предсказуем. Учет запущен… Вобщем все как обычно бывает – вам попалась адская работа.

Как распознать признаки ада на работе? Как минимум надо разбираться, что хорошо, что плохо, как должно быть и как есть… чтоб сделать правильный выбор.

Плохо - это ват так:

непонятно кто твой начальник, так сразу кажется, что никто непонятны твои обязанности, занимаешься всем, чем скажут некого спросить, все злые и рявкают в ответ один сплошной аврал, все сидят работают с утра до ночи все время исправляют ошибки и без конца ругаются нестандартные учетные программы в коллективе открытый конфликт

Хорошо и правильно - это вот так:

при приеме на работу тебя прикрепили к сотруднику, который вводит тебя в курс дела ты знаешь участок учета и делаешь только его, ну и разовые поручения, но они именно разовые есть главбух или зам, которые спокойно общаются рабочий день с 9 до 18, задерживаются редко проверяют все сразу и закрывают периоды используется обычная 1С коллектив сплоченный и доброжелательный

Ошибка № 4. Не принимаем дела

Меня этому никто не учил. Наставника нет, алгоритм принятия дел - неизвестно даже его существование. Нет характера, чтобы потребовать. Кто я такая, чтобы требовать? А ведь нас учили передаче дел по акту, но вот смелости маловато, чтоб потребовать провести как положено. Мне сказали «У нас так положено! Некому передавать! Садись и работай!» и попробуй тут возрази… А ответственность и слезы мои!

Ошибка № 5. Не настраиваем пошагово свою работу с первого дня

Как потом оказалось, кроме обычного календаря с твоим днем рождения, Новым годом и 8 марта есть еще несколько календарей. Например Календарь бухгалтера, Производственный и Налоговый календарь. Они не такие веселые, но очень очень нужные в жизни каждого бухгалтера.

Ошибка № 6. Не придаем значения порядку в документах

Цифра к цифре, документ к документу, папочка к папочке, все по полкам, все подписано, прошнуровано и пронумеровано. С печатями и подписями там где надо. А не под столом в коробке из под бананов валом, согнутые пополам - это поступления, а мятые в комочек - реализация.

Ошибка № 7. Не следим за изменением законодательства

Да у меня же совсем простой участок, зачем мне следить за изменениями? Ответ может стоить очень, очень дорого, штрафы маленикими не бывают...

Ошибка № 8. Нет самопроверки

Доверяй, но проверяй. Особенно себя. Кто готов тебя подставить в самом неожиданном месте - это ты сам. Коллеги тоже могут подсуетиться. Поэтому - проверяй.

Ошибка № 9. Не читали первоисточники - ПБУ, Налоговый кодекс, Трудовой кодекс и т.д.

Это же читать невозможно. Ничего не понятно. Я лучше спрошу у Марьиванны, после обеда, когда она добрая будет. А кто тебе сказал, что Марьиванна правильно поняла текст первоисточника? Если она его вообще читала. А то может спросила у Натальи Петровны. И не факт, что Наталья Петровна читала. Вобщем тут эффект ОБС - одна бабка сказала. Ценность информации - ноль. Поэтому найди время и прочитай.

Ошибка № 10. А мое ли это – бухгалтерский учет?

Все-таки ДА. Мне нравится работать с цифрами, с формами. Писать длинно и красиво я не могу, а вот считать и составлять бесконечные таблицы – это мое.