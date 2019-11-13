Бухгалтерские хроники: «Погладь кота, чувырла...». Это очень смешно

Это не выдуманные истории. Мы записали хронику нашей бухгалтерской жизни в ноябре 2019 года. Что? Ноябрь еще не закончился? Ну, и ничего. Мы давно работаем в бухгалтерии и знаем, что будет. Сверимся в конце.
Октябрьскую хронику читайте здесь.
1 ноября
Что такое УМЗ?
Работала в рыболовецкой артели, проверяла и собирала налоговую базу по ЕСХН. 1С УПП, закрытие 20 счета за прошлый год, в общем, полноценный ужос и мрак.
Сижу, значит, работаю, вижу название сырья — Кета УМЗ. Пытаюсь расшифровать, по аналогии с Кета ПСГ — кета потрошеная с головой. Кета у мужиков закупленная. Кета убитая местными злодеями. Кета уставшая между заплывами. Мозг закипел, пошла к главбушке с дурацким вопросом «что такое УМЗ?». Ответ ошеломил — Кета укушенная морским зверем!!! АААА!!! Представляете — плывет такой морской зверь, кусь кету — а она невкусная, он ее выплевывает и прет дальше. А покусанная кета попадает в сети траулера и потом на рыбообработку. Мы едим то, что недоели морские звери! Бггг...
5 ноября
Простой, как лапоть, способ № 1 кражи денег с расчетного счета предприятия
Бухгалтер на банке получила от директора согласие на выдачу ей займа в размере 30 тыс. сроком на 4 месяца. Однако вместо 30 перечислила себе 300 тысяч. Дело было в начале января, вплоть до мая все были заняты отчетностью, потом еще более важными делами, и до 300 тысяч руки дошли только в ноябре. Но бухгалтер уже к тому времени уволилась, отдав займ по договору 30 тысяч.
6 ноября
Десятка, или материалы строительной организации
Фсе, лежу пацтулом... Разбираю очередной ворох грязных чеков в пакете из супермаркета, от директора. Ты вроде бухгалтер, не отец духовный, а по чекам видишь всю жизнь за квартал, когда сходил анализы сдал и на что, когда презервативы покупал, таблетки всякие, тонометр (стареем, однако), кирпичи, доски, цветы, коньяк... Часть чеков просто выкинула. Ну, не палиться же, что теперь знаешь все о его жизни. Получился такой вот перечень материалов на счете 10 у строительной организации. Натягивайте памперсы.
- два баяна
Я походу в цирке перестану смеяться. Сидим придумываем формулировку для принятия к затратам, для заказчика. Я предложила «в связи со смертью близкого родственника (тещи) для проведения поминок». Бушка-материалистка отказывается такое подписывать.
7 ноября
Погладь кота, чувырла...
Была у клиента, общепит кормят все дела. Короче, на обеде подралась с местным котом из-за щучьей котлеты. И главное хоть бы изобразил Кота из Шрека. Фиг. У него на морде ясно читался вопрос «Какого...ты жрешь мою котлету?». Пришлось одной рукой обедать, а второй держать за шкирку зверя.
10 ноября
Простой как лапоть способ № 2 кражи денег с расчетного счета предприятия
С одним из основных поставщиков возник конфликт из-за сверки взаиморасчетов. Согласно данным поставщика, ему не оплатили за поставку чуть более 2 млн.руб., а по нашим данным задолженность отсутствовала. На р/счет поставщика не поступали два последних платежа.
При детальном рассмотрении выяснилось, что деньги ушли на другой р/счет другой компании с тем же названием. Далее выяснилось, что письмо об изменении реквизитов в бухгалтерию принес менеджер по закупкам, который почти сразу уволился. Бухгалтер, разнося выписку банка, не обратила внимания на ИНН и разнесла неправильно. В итоге ошибка обнаружилась почти через год.
11 ноября
Десятка, продолжение
- ботильоны женские, 38 размер
При том что на вахтовом участке стопудово трудятся одни мужики. Могу предположить, что у одного из рабочих нестандартный размер ноги. НО — ботильоны, они жеж на шпильке! Тогда что, и роста маленького?
- шесть упаковок настойки валерианы
На минуточку — а в упаковке 40 пузырьков. Это ж кто там так разволновался...
- бинты 3 упаковки по 100 шт
Мне чисто из любопытства — что там можно бинтовать в таких объемах? При том, что рабочие одеты в спецодежду, верхонки, каски и лицевые маски. Климат у нас не ахти какой теплый.
12 ноября
Медведи
У меня сегодня трудный день — на космодроме медведи опять уперли ящик сгущенки. Хоть отдельную статью расходов заводи, только надо определиться — прямую или косвенную. Экономическое обоснование будет железобетонное.
Во-первых, стройка идет на местности, известной как самый что ни на есть «медвежий угол». Во-вторых, это не они к нам ходят, а мы к ним пришли и чего-то там строим. В-третьих, медведи они как ВНП, если уж пришли, то с пустыми лапами не уйдут.
14 ноября
Десятка, продолжаем смеяться
- три молочных коржика
С корпоративной карты оплачено, между прочим. WTF???
- матрац пружинный двухспальный 1штука
Как мера распущенности — кто про что подумал.
- кофе Лефбергс
- сыр Рокфор
- *********
- авокадо
- халва
- сырокопченая колбаса
- соки Я в ассортименте
Хорошо питаются рабочие на стройке...
- душевая кабина за 38 тыщ
Тоже из подотчета прораба.
- газонокосилка
На участке за полярным кругом где вечная мерзлота.
Мне даже захотелось посетить вахтовый поселок, а то у меня фантазия закончилась.
18 ноября
Продам КАМАЗ
Видела счет-фактуру на продажу КАМАЗа, единица измерения была указана «литр». Еще никто так не палился, продавая КАМАЗ за бутылку...
20 ноября
Простой как лапоть способ № 3 кражи денег с расчетного счета предприятия
Появляется поставщик с очень дефицитным прайсом, либо с обычным прайсом но с очень низкими ценами. И в связи с этим он работает по предоплате. Он может даже поставить партию товара, правда очень маленькую типа «это все что осталось на складе». А предоплату получит за большой заказ. И исчезнет.
21 ноября
Десятка, продолжаем смеяться
- мыло хозяйственное 6 коробок
Меня гложат смутные сомнения, а доехало ли мыло до вахтового поселка? Не свернуло ли оно в ближайшую деревню, да и было ли оно вообще. Прораб отчитался, из подотчетных денег...
- корм для собак премиум 18 кг один мешок
Понятно, местных кабыздохов кормить, как без них. Непонятно, почему один мешок и почему премиум.
22 ноября
Лучшее средство от бессонницы
В жизни женщины иногда наступает время, когда уже не она боится монстров под кроватью, а они ее. И это время у меня походу наступило...
Я живу в трехэтажном офисном здании, в гостинице на третьем этаже. Днем тут полно людей, а ночью я остаюсь одна. Вечером здание пустеет, звуки с улицы все реже и тише, и с наступлением темноты наваливается ватная деревенская тишина. Я выключаю свет и ложусь спать. А монстры вылезают из-под кровати и начинают репетировать фильм ужасов. Топают по коридору, хлопают дверьми, что-то с грохотом роняют в туалетной комнате, стучат в окно, царапают подоконник, а так же где-то далеко-далеко воют собакой и тихим мужским голосом поют заунывную песню.
А я, намудохавшись за день с унифицированными формами КС-2 и М29 на 62 листах, прочитав журнал учета эксплуатации строительных машин и механизмов за 1 квартал, проверив готовые к утверждению нормы расхода ГСМ по 873 единицам техники — засыпаю как убитая. Как под колыбельную песню. Простите меня, подкроватные монстры!
25 ноября
Для поднятия настроения в этот серый панидельнег...
Крупный стройлесзолоторыбахолдинг. Утреннее совещание у генерального. Конференц-зал на 18 этаже, окна в пол на две стены, видно море, порт и мост через залив. За огромным овальным столом сидят человек тридцать, в том числе две дамы, очень-очень взрослые, но ухоженные и модные. Это финансовый директор и внутренний аудитор. Сидят рядышком и тихо-тихо переговариваются. Настасья Филипповна, ну, ты глянь, говорит финик аудиторше елозя пальцем по столу, эта шалава весь стол своими каблуками исцарапала. А ты завидуй молча, Альбина Вадимовна, отвечает аудиторша, не меняя выражение лица. Совещание идет своим чередом...
27 ноября
Простой как лапоть способ № 4 кражи денег с расчетного счета предприятия
Главбух перечисляет себе зарплату по двум штатным единицам. Налоги платятся, все чисто. Только у главбуха две зарплаты в кармане. А все почему? Потому что нет утвержденного штатного расписания и состыковки всех расходов с бюджетом. Вернуть переплату по зарплате непросто, да практически невозможно.
30 ноября
Десятка, продолжаем веселиться
- сигареты Винстон 322 блока
Тут в принципе все понятно, и объем закупа, и как на затраты взять тоже. Непонятна марка сиг. Ни разу не видела чтобы работяги Винстоном затягивались...
- алкоголь: винный напиток Полянка, портвейн, водка
Мда. Ну, идиоты, чо. На базе купили между прочим, оплатили с корпоративной карты, ТОРГ-12, счет фактура с НДС, чего бушка орет как потерпевшая...
- антипохмелин 4 бут.
Ну тут все логично и экономически целесообразно. Хотя и подозрительно мало, при таких объемах закупленного пойла...
- аспирин 28 упак.
Ааа, ну вот теперь полный комплект.
Все совпадения с реальными людьми случайны, а события могут быть и вымышлены. Дописывайте в комментариях свои хроники.