Бухгалтерские хроники: «Погладь кота, чувырла...». Это очень смешно

Это не выдуманные истории. Мы записали хронику нашей бухгалтерской жизни в ноябре 2019 года. Что? Ноябрь еще не закончился? Ну, и ничего. Мы давно работаем в бухгалтерии и знаем, что будет. Сверимся в конце.

Октябрьскую хронику читайте здесь.

1 ноября

Что такое УМЗ?

Работала в рыболовецкой артели, проверяла и собирала налоговую базу по ЕСХН. 1С УПП, закрытие 20 счета за прошлый год, в общем, полноценный ужос и мрак.

Сижу, значит, работаю, вижу название сырья — Кета УМЗ. Пытаюсь расшифровать, по аналогии с Кета ПСГ — кета потрошеная с головой. Кета у мужиков закупленная. Кета убитая местными злодеями. Кета уставшая между заплывами. Мозг закипел, пошла к главбушке с дурацким вопросом «что такое УМЗ?». Ответ ошеломил — Кета укушенная морским зверем!!! АААА!!! Представляете — плывет такой морской зверь, кусь кету — а она невкусная, он ее выплевывает и прет дальше. А покусанная кета попадает в сети траулера и потом на рыбообработку. Мы едим то, что недоели морские звери! Бггг...

5 ноября

Простой, как лапоть, способ № 1 кражи денег с расчетного счета предприятия

Бухгалтер на банке получила от директора согласие на выдачу ей займа в размере 30 тыс. сроком на 4 месяца. Однако вместо 30 перечислила себе 300 тысяч. Дело было в начале января, вплоть до мая все были заняты отчетностью, потом еще более важными делами, и до 300 тысяч руки дошли только в ноябре. Но бухгалтер уже к тому времени уволилась, отдав займ по договору 30 тысяч.

6 ноября

Десятка, или материалы строительной организации

Фсе, лежу пацтулом... Разбираю очередной ворох грязных чеков в пакете из супермаркета, от директора. Ты вроде бухгалтер, не отец духовный, а по чекам видишь всю жизнь за квартал, когда сходил анализы сдал и на что, когда презервативы покупал, таблетки всякие, тонометр (стареем, однако), кирпичи, доски, цветы, коньяк... Часть чеков просто выкинула. Ну, не палиться же, что теперь знаешь все о его жизни. Получился такой вот перечень материалов на счете 10 у строительной организации. Натягивайте памперсы.

два баяна

Я походу в цирке перестану смеяться. Сидим придумываем формулировку для принятия к затратам, для заказчика. Я предложила «в связи со смертью близкого родственника (тещи) для проведения поминок». Бушка-материалистка отказывается такое подписывать.

7 ноября

Погладь кота, чувырла...

Была у клиента, общепит кормят все дела. Короче, на обеде подралась с местным котом из-за щучьей котлеты. И главное хоть бы изобразил Кота из Шрека. Фиг. У него на морде ясно читался вопрос «Какого...ты жрешь мою котлету?». Пришлось одной рукой обедать, а второй держать за шкирку зверя.

10 ноября

Простой как лапоть способ № 2 кражи денег с расчетного счета предприятия

С одним из основных поставщиков возник конфликт из-за сверки взаиморасчетов. Согласно данным поставщика, ему не оплатили за поставку чуть более 2 млн.руб., а по нашим данным задолженность отсутствовала. На р/счет поставщика не поступали два последних платежа.

При детальном рассмотрении выяснилось, что деньги ушли на другой р/счет другой компании с тем же названием. Далее выяснилось, что письмо об изменении реквизитов в бухгалтерию принес менеджер по закупкам, который почти сразу уволился. Бухгалтер, разнося выписку банка, не обратила внимания на ИНН и разнесла неправильно. В итоге ошибка обнаружилась почти через год.

11 ноября

Десятка, продолжение

ботильоны женские, 38 размер

При том что на вахтовом участке стопудово трудятся одни мужики. Могу предположить, что у одного из рабочих нестандартный размер ноги. НО — ботильоны, они жеж на шпильке! Тогда что, и роста маленького?

шесть упаковок настойки валерианы

На минуточку — а в упаковке 40 пузырьков. Это ж кто там так разволновался...

бинты 3 упаковки по 100 шт

Мне чисто из любопытства — что там можно бинтовать в таких объемах? При том, что рабочие одеты в спецодежду, верхонки, каски и лицевые маски. Климат у нас не ахти какой теплый.

12 ноября

Медведи

У меня сегодня трудный день — на космодроме медведи опять уперли ящик сгущенки. Хоть отдельную статью расходов заводи, только надо определиться — прямую или косвенную. Экономическое обоснование будет железобетонное.

Во-первых, стройка идет на местности, известной как самый что ни на есть «медвежий угол». Во-вторых, это не они к нам ходят, а мы к ним пришли и чего-то там строим. В-третьих, медведи они как ВНП, если уж пришли, то с пустыми лапами не уйдут.

14 ноября

Десятка, продолжаем смеяться

три молочных коржика

С корпоративной карты оплачено, между прочим. WTF???

матрац пружинный двухспальный 1штука

Как мера распущенности — кто про что подумал.

кофе Лефбергс

сыр Рокфор

*********

авокадо

халва

сырокопченая колбаса

соки Я в ассортименте

Хорошо питаются рабочие на стройке...

душевая кабина за 38 тыщ

Тоже из подотчета прораба.

газонокосилка

На участке за полярным кругом где вечная мерзлота.

Мне даже захотелось посетить вахтовый поселок, а то у меня фантазия закончилась.

18 ноября

Продам КАМАЗ

Видела счет-фактуру на продажу КАМАЗа, единица измерения была указана «литр». Еще никто так не палился, продавая КАМАЗ за бутылку...

20 ноября

Простой как лапоть способ № 3 кражи денег с расчетного счета предприятия

Появляется поставщик с очень дефицитным прайсом, либо с обычным прайсом но с очень низкими ценами. И в связи с этим он работает по предоплате. Он может даже поставить партию товара, правда очень маленькую типа «это все что осталось на складе». А предоплату получит за большой заказ. И исчезнет.

21 ноября

Десятка, продолжаем смеяться

мыло хозяйственное 6 коробок

Меня гложат смутные сомнения, а доехало ли мыло до вахтового поселка? Не свернуло ли оно в ближайшую деревню, да и было ли оно вообще. Прораб отчитался, из подотчетных денег...

корм для собак премиум 18 кг один мешок

Понятно, местных кабыздохов кормить, как без них. Непонятно, почему один мешок и почему премиум.

22 ноября

Лучшее средство от бессонницы

В жизни женщины иногда наступает время, когда уже не она боится монстров под кроватью, а они ее. И это время у меня походу наступило...

Я живу в трехэтажном офисном здании, в гостинице на третьем этаже. Днем тут полно людей, а ночью я остаюсь одна. Вечером здание пустеет, звуки с улицы все реже и тише, и с наступлением темноты наваливается ватная деревенская тишина. Я выключаю свет и ложусь спать. А монстры вылезают из-под кровати и начинают репетировать фильм ужасов. Топают по коридору, хлопают дверьми, что-то с грохотом роняют в туалетной комнате, стучат в окно, царапают подоконник, а так же где-то далеко-далеко воют собакой и тихим мужским голосом поют заунывную песню.

А я, намудохавшись за день с унифицированными формами КС-2 и М29 на 62 листах, прочитав журнал учета эксплуатации строительных машин и механизмов за 1 квартал, проверив готовые к утверждению нормы расхода ГСМ по 873 единицам техники — засыпаю как убитая. Как под колыбельную песню. Простите меня, подкроватные монстры!

25 ноября

Для поднятия настроения в этот серый панидельнег...

Крупный стройлесзолоторыбахолдинг. Утреннее совещание у генерального. Конференц-зал на 18 этаже, окна в пол на две стены, видно море, порт и мост через залив. За огромным овальным столом сидят человек тридцать, в том числе две дамы, очень-очень взрослые, но ухоженные и модные. Это финансовый директор и внутренний аудитор. Сидят рядышком и тихо-тихо переговариваются. Настасья Филипповна, ну, ты глянь, говорит финик аудиторше елозя пальцем по столу, эта шалава весь стол своими каблуками исцарапала. А ты завидуй молча, Альбина Вадимовна, отвечает аудиторша, не меняя выражение лица. Совещание идет своим чередом...

27 ноября

Простой как лапоть способ № 4 кражи денег с расчетного счета предприятия

Главбух перечисляет себе зарплату по двум штатным единицам. Налоги платятся, все чисто. Только у главбуха две зарплаты в кармане. А все почему? Потому что нет утвержденного штатного расписания и состыковки всех расходов с бюджетом. Вернуть переплату по зарплате непросто, да практически невозможно.

30 ноября

Десятка, продолжаем веселиться

сигареты Винстон 322 блока

Тут в принципе все понятно, и объем закупа, и как на затраты взять тоже. Непонятна марка сиг. Ни разу не видела чтобы работяги Винстоном затягивались...

алкоголь: винный напиток Полянка, портвейн, водка

Мда. Ну, идиоты, чо. На базе купили между прочим, оплатили с корпоративной карты, ТОРГ-12, счет фактура с НДС, чего бушка орет как потерпевшая...

антипохмелин 4 бут.

Ну тут все логично и экономически целесообразно. Хотя и подозрительно мало, при таких объемах закупленного пойла...

аспирин 28 упак.

Ааа, ну вот теперь полный комплект.

Все совпадения с реальными людьми случайны, а события могут быть и вымышлены. Дописывайте в комментариях свои хроники.