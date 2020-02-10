ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 глазами аутсорсера

Внимание! Материал содержит бухгалтерские термины и сленг. Мы хотим быть понятными читателям нашего блога и составили словарь основных терминов и жаргонов, употребляемых современными бухгалтерами. Ознакомьтесь с ним перед прочтением этой статьи, если вы не типичный бухгалтер.

Первичка

Делаю инвентаризацию взаиморасчетов клиенту. Вижу, что тупо не хватает закрывающих документов. Пишу список, отправляю клиенту с просьбой собрать первичку и отправить мне.

Чтобы ускориться, прошу сфотографировать документы и скинуть мне на ватсап. Присылает. Одну фотографию. Письменного стола, на котором в живописном хаосе разложены документы от поставщиков, штук двадцать. Нуачо, документы раздобыл, сфоткал, на ватсап скинул, чо не так?

ЗЫ: Хорошо что не сбоку стопочкой сфотал или не дай бог, деньги по фото прислал бы.

Договор со схематозом

Сформировала декларацию по НДС, сижу проверяю. Упираюсь в счет фактуру на 5 лямов в том числе НДС - 5 тыщ. Читаю договор – обычная купля продажа автомашины б/у. Из документов только ТОРГ-12 и счет фактура, акта ОС-1 нет. Ну и ладно. НДС-то где?

Связываюсь с бухом клиента, говорю, у вас ошибка в счет фактуре, надо исправить. Авотфиг. Оказывается, это такая схема ухода от НДС. Машину взяли у физика и сразу перепродали. Поэтому НДС платится только с агентского вознаграждения. Ну и что, что слово «агент» и его производные в договоре отсутствует напрочь. И черным по белому написано, что продаваемое имущество принадлежит продавцу на праве собственности. На заборе вон тоже написано…

Надо исходить из экономической сути сделки, а она такова, что продавец выступил в роли агента, имущество закуплено у физика, который не является плательщиком НДС. Моя слабая попытка поинтересоваться нормой НК РФ, коей бух клиента руководствовалась в своей логике, была отбита вопросом «Вы что, Налоговый кодекс не читали??!».

Отгрузки – кручу верчу делаю что хочу

Делаю клиенту прибыль, закрыла месяц, проверила, все ли начислено, сижу довольная. Сверяю выручку по декларациям НДС – рвет на 3 ляма. Причем рванина начиная с третьего квартала.

Разбираюсь, нахожу удаленные реализации, которые прошли по декларациям НДС. Звоню клиенту спрашиваю WTF??! А он и говорит, это я удалил они денег не платят, хрен им а не вычет. И пофиг, что товар отгружен со склада, оформлен отгрузочными документами, подписанными с обеих сторон, и у покупателя есть их вторые экземпляры.

Письма из налоговой

Веселенькие письма стали приходить из налоговой. Пока смешно, но думается скоро плакать начнем.

Вот к примеру пишут, что мы де проанализировали вашу выручку за прошлый 2019 и позапрошлый 2018 год. А выручка таки снизилась! (да лааадно). Это ошибка. Подавайте уточненные декларации и доплатите налоги. В ответе мы попросили сослаться на норму НК РФ, в которой снижение выручки признается ошибкой, вобщем пока технично посылаем лесом.

Другому клиенту, который в одном лице учер, гена и единственный сотрудник, пишут, что типа зарплата персонала ниже МРОТ, приведите зарплату в соответствие с трудовым законодательством. С чем??? Ответили, что трудовое законодательство и МРОТ распространяется на трудовые отношения, оформленные трудовыми договорами. Любой договор предусматривает минимум две стороны. В нашем случае присутствует только одна сторона, договор с самим собой не заключается. Зарплата учеру/гене/сотруднику начисляется на основании решения единственного участника. Вобщем, тем же лесом. Пока получается.

Образовательный ценз

Надо всех входящих клиентов в принудительном порядке отправлять на курсы предпринимателей, это раз. И второе – проверять у них наличие оконченного образования, минимум среднего специального. Хорошо бы еще справку с дурки требовать… надо подумать.

Один клиент мне час доказывал, что если он купил товар без НДС, то и продавать он его должен без НДС. Потому что вот товар со ставкой 10% НДС купили, с той же ставкой 10% НДС продали. Сам лично читал НК РФ.

У другого клиента бывший бухгалтер обложила НДС и включила в декларацию НДС доходы от деятельности ЕНВД с кодом 26 "Реализация товаров и услуг неплательщиками НДС". Причем накидала ссылок с НК РФ. И хоть кол на голове чеши.

Еще один клиент на упрощенке. Прекратил деятельность в апреле, расчетный счет закрыл в августе, с нулевым остатком со слов клиента. После сдачи декларации УСН приходит требование об уточнении, якобы не все доходы отражены. Связываюсь с налоговой и выясняю, что в августе перед закрытием счета было крупное поступление. Звоню клиенту. Тот говорит, нуда, я оборудование продавал, но за наличку жеж. Покупатель принес наличку и положил мне на расчетный счет, а я при закрытии счета снял деньги. Это ж не считается как бы.